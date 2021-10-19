Обзор грузинской прессы

Правоохранители задержали трех человек, предположительно, причастных к убийству россиянки Анастасии Шаталовой. Члены семьи погибшей уверены в том, что это было заказное убийство, сообщает телеканал «Рустави 2». Мать девушки требует, чтобы были установлены личности не только исполнителей, но и заказчиков убийства.

«Мне неизвестны детали произошедшего, знаю только то, что предают СМИ. У моей дочери не было ни с кем конфликта, кроме как с Зурабом Беридзе (бывшим вице-мэром Батуми). Мой муж сегодня прилетел в Грузию. Мы хотим, чтобы сын Анастасии рос у нас. Больше мне нечего сказать», – сообщила мать Анастасии в телефонном разговоре с «Рустави 2».

Между тем адвокаты задержанных заявляют, что ни один из их подзащитных своей вины не признает.

Подозреваемые находились в Глдани в доме некоего Джабаева, сообщил анонимный источник (из следственных органов) информационному интернет-агентству ambebi.ge. Задержан сам Джабаев, некий Б.Х., на чьей машине передвигались задержанные и некий Б.Л., который, предположительно, и стрелял в Анастасию Шаталову.

«Б.Л. хранит молчание. Владелец квартиры утверждает, что ничего не знает об этом деле, как и третий, который говорит, что просто возил Б.Л. Скорее всего, мы имеем дело с заказным убийством, следствие ведется именно в этом направлении. Беридзе говорит, что полгода не видел Шаталову, но это ничего не значит. Пока следы не ведут к реальному заказчику, однако одна из версий следствия именно «батумская тема» (конфликт Шаталовой и Беридзе), пока никаких других мотивов не прослеживается», – сообщил анонимный источник изданию.

Источник ambebi.ge утверждает, что во время операции по задержанию подозреваемых Б.Л. кинул в направлении семерых полицейских ручную гранату, однако она не сработала. В МВД пока эту информацию не подтверждают.

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Обострится ли в Грузии ситуация после второго тура выборов в органы местного самоуправления? Часть политологов считает, что события, развивающиеся в стране последние несколько дней, стали причиной значительного роста поляризации в обществе. И если после 30 октября «Национальное движение» организует масштабные акции протеста с участием недовольных итогами выборов, а «Грузинская мечта» ответит на это контракциями, не избежать серьезных последствий для государства, заявил в интервью газете «Резонанси» конфликтолог Паата Закареишвили:

«Все действия оппозиции либо усиливаю ее, либо ослабляют, а власти не должны в это вмешиваться, поскольку это будет способствовать разделению общества на две части. У ЕНД своя повестка дня, а «Мечта» своими контракциями идет у них на поводу. Если у борца не будет противника, с кем ему придется бороться? «Нацдвижение» «Мечте» несет угрозу, эта партия, как сдутая резиновая фигура, если ей не подавать воздуха, она не надуется. А власти этот воздух им подают годами. То, что мы увидели на площади Свободы, было первым предупреждением грузинского народа».

Впрочем, реакции общества, выступающего против возвращения к власти «Национального движения», не избежать, считает политолог Заал Анджапаридзе:

«Экс-президент голодает для большей актуализации его личности. Саакашвили – человек импульсивный, для него важны краткосрочные результаты. Он дал указание Мелия – ежедневно проводить акции. Саакашвили не удовлетворили итоги митинга, проведенного 14 октября, потому хочет побыстрее выйти из тюрьмы. Между тем к нему поступает ложная информация о том, что правительство напугано и подавлено после акции. Предположительно, он думает, что сейчас самое время максимально надавить на власти. А это в данной ситуации может вызвать обратную реакцию населения. Люди решат, что ЕНД не изменилось, осталось прежним, и с их возвращением мы окажемся в худшем положении, а это способствует мобилизации электората противостоящей им политической силы».

Контракции же значительно увеличат риски масштабного противостояния двух частей общества, согласился с предыдущим респондентом издания Заал Анджапаридзе.

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«Хвича Кварацхелия – бриллиант, с которого нужно сдуть пыль», – так отозвался главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий о своем подопечном в интервью Общественному вещателю Грузии. На молодого спортсмена плохо повлиял тот факт, что в текущем году не состоялся его переход ни в один из европейских клубов, сказал респондент телекомпании.

«В какой-то момент он стал много думать о том, куда ему перейти и с кем играть. Это не могло не повлиять на него. Это в определенной мере отвечает на вопрос, почему Хвича не проявлял такой преданности делу. При этом мы объясняли, что для этого трансфера не было никаких предпосылок. Понятно, что он был эмоционально потрясен, ситуацию усугубила травма. Я понимаю, что в Грузии возлагают большие надежды на его переход. Это обсуждают, и когда все это наваливается на тебя в 20 лет… не все игроки могут с этим справиться безболезненно. Не сомневаюсь в том, что он – игрок высокого уровня, талантливый и трудолюбивый. Думаю, он хочет доказать всем, и прежде всего самому себе, что его неудачи были случайностью», – цитирует Леонида Слуцкого сайт телекомпании.

В последнее время Хвича перестал проявлять фанатизм, продолжает его наставник, и добавляет: «В клубе все готовы помочь ему вернуться в прежнюю форму».