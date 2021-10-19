The New York Times: Грузия лидирует по темпам распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в Грузии продолжают стремительно расти. В The New York Times подсчитали: по данным за последние семь дней Грузия занимает первое место в мире. В то же время темпы вакцинации остаются низкими. При такой картине власти заявляют, что ситуация полностью под контролем.

К сожалению, налицо все признаки начала пятой волны, говорят в Центре по контролю заболеваемости. За минувшие сутки в стране выявили 5 739 новых случаев ковида. Показатель выявляемости за последние семь дней составляет 9,12%. Вакцинация тем временем продвигается медленно. Накануне был зафиксирован один из наиболее низких показателей – было сделано всего 2 260 прививок.

В Центре по контролю заболеваемости говорят, что в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет. Именно их в ходе марафона вакцинации, стартовавшего накануне в регионе Шида Картли, призвал привиться в первую очередь глава центра Амиран Гамкрелидзе:

«В 95% случаев смертность у нас в категории людей старше 60 лет. Мы ежедневно ведем учет: среди тех людей, которые лежат в больнице, – 95% не привиты. Среди тех, кто попадает в реанимацию, – 98% не вакцинированы. Поэтому я еще раз прошу всех: сегодня самый главный вопрос в стране – это прививки».

Власти в то же время заявляют: ситуация под контролем. По словам главы правительства Ираклия Гарибашвили, в стране есть необходимый запас различных вакцин.

«Первого октября мы дополнительно завезли один миллион вакцин Sinopharm. Они уже доступны. У нас есть вакцины Pfizer, Sinopharm – у нас есть все вакцины. Я вас еще раз прошу привиться и защитить ваше здоровье. Кроме того, я хочу сказать населению, успокоить: мы управляем ситуацией, она под контролем», – заявил премьер-министр.

Если то, что тысячи людей попадают в больницы, а не остаются без медпомощи, можно назвать контролируемой ситуацией, в таком случае, да, можно сказать, что она под контролем, говорит аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов. Впрочем, в первую очередь, по его словам, необходимо помнить о том, что 1% всех зараженных умирает. Соответственно, чем больше людей заболевают, тем больше погибают.

«Прививка может сократить это число в 11 раз. (Показатель летальности) снизится до 0,1%. Поэтому мы хотим, чтобы люди прививались, а государство прикладывало для этого максимальные усилия. Если кто-то по каким-то причинам не осознает (необходимость привиться), будучи под влиянием кого-то, им нужно подарить жизнь. Это наша обязанность. Нашей целью не должно быть укладывать людей в полевые госпитали», – говорит врач.

Серго Чихладзе, специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели», называет слова премьера откровенной ложью. Когда страна занимает первое место в мире по уровню распространения вируса, а глава правительства заверяет население в том, что ситуация находится под контролем, он не только лжет, но и способствует еще большему укоренению настроений антиваксеров и людей, которые до сих пор не верят в существование ковида.

«То, что власти делают в последние 18-19 месяцев, – это пример плохого управления пандемией, это то, чего не нужно делать. То, что говорит (премьер), является ложью, но вместе с тем это просто насмешка над населением (…), над семьями тех, кто потерял родных из-за этой ковид-инфекции. А это тысячи людей, которые в условиях более или менее нормального управления (пандемией) могли избежать смерти», – говорит Чихладзе.

За минувшие сутки в стране скончались 36 человек. Общее число погибших за всю пандемию – 9 546.