В «Грузинской мечте» оказалось слишком много Саакашвили

В грузинской власти продолжают сомневаться в реальности голодовки, которую 19-й день продолжает в тюрьме Михаил Саакашвили. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал его «убийцей и профессиональным аферистом». А депутаты правящей партии и вовсе призвали покончить с «Нацдвижением». Сам Саакашвили уже не возражает против госпитализации, но прекращать голодовку не намерен и призывает граждан Грузии проголосовать против «Грузинской мечты» во втором туре муниципальных выборов.

«Заключенного Саакашвили стало слишком много в нашей жизни», – пожаловался сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили и пообещал исправить ситуацию лишь после 30 октября, когда пройдут вторые туры выборов в 20 муниципалитетах. А до этого глава правительства напоминает обществу, кем третий президент является в его глазах, настаивая, что это и является истиной в последней инстанции:

«Мы вынуждены объяснить и напомнить обществу правду о деятельности угнетателя, изверга и убийцы Саакашвили».

Михаил Саакашвили так раздосадовал Ираклия Гарибашвили своим вчерашним призывом в своем Facebook к грузинским бюджетникам «отказаться от «Мечты» и проголосовать за родину», что он усомнился и в реальности его 19-дневной голодовки в тюрьме:

«Он обыкновенный симулянт, профессиональный аферист, который говорит, что якобы голодает, и хочет, чтобы мы все говорили о его диете или голодании – это позорная ситуация».

Срамили основателя «Нацдвижения» и всех его сторонников депутаты «Грузинской мечты» и на пленарной сессии. Сокрушаясь, как в Зугдиди и в других муниципалитетах перед вторыми турами местные жители забыли обо всех «злодеяниях» бывшей партии власти и его лидера, депутат Михаил Кавелашвили уничижительно назвал сторонников «Нацдвижения» «нацами» и пояснил, «кому они служат»:

«Быть «нацем» это не позор, это зло. Иметь отношение к «Нацдвижению» – это позорно. Если мы хотим покончить с поляризацией, необходимо, чтобы зло закончилось в этой стране, а зло и есть «Национальное движение».

Один из лидеров фракции «Лело – партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили раскритиковала депутатов партии власти за игнорирование мнения сторонников Саакашвили:

«С кем вы хотите покончить, дамы и господа, с полумиллионом граждан этой страны? Вы им говорите, что они не имеют права на существование, и чтобы покончить со злом в стране, они должны отдать концы?! То, что сейчас происходит в этой стране, – лишь верхушка айсберга, и мы все вместе на большой скорости мчимся к краху, потому что мы все сидим в одной лодке».

Но на депутатов «Грузинской мечты» не повлияли ее напоминания о том, что тюремное заключение Михаила Саакашвили не приведет страну к добру. Они и не стали рассматривать инициативу оппозиционера – принять законодательные поправки, позволяющие третьему президенту выйти на свободу до того, как он предстанет перед полностью реформированным и справедливым судом. В ответ Самадашвили напомнили, что она сама бывший «национал».

«Национальное движение – современная большевистская партия», – напомнил глава партии власти и парламентского большинства Ираклий Кобахидзе и добавил, что голодание – конституционное право Михаила Саакашвили, который, как он заметил, даже не предъявляет требований, поскольку готовится в случае победы во вторых турах «Нацдвижения» «организовать маленькие ревкомы».

«Этот парламент – просто фикция, – возмущался в ответ лидер «Лело» депутат Мамука Хазарадзе. – Власть на оппозицию смотрит, как на врага. Вот мы приближаемся ко вторым турам, и я хочу спросить: зачем вы так озлобились?»

Тем, что из-за противостояния «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» оказались на обочине все остальные, возмущался лидер «Гирчи» депутат Яго Хвичия:

«Мы оказались в такой шизофренической реальности, что, несмотря на то, что из-за бойкота ни одного так называемого наци нет в зале, представители большинства, кроме как о них, ни о чем не говорят. Вы представляете, в каком состоянии наша психика, нервы, вообще, где находимся?»

Куда «Грузинская мечта» ведет страну и на каком опасном перепутье оказалась Грузия – эта тема остается одной из главных для оппонентов власти и наблюдателей. Настораживает многих пренебрежительная реакция представителей власти на призывы западных политиков обеспечить третьему президенту условия свободного и справедливого суда. Давид Сихарулидзе, бывший министр обороны, один из руководителей НПО «Атлантический совет – Грузия», один из подписантов открытого письма к руководству ЕС, в котором одним и способов деполяризации ситуации в Грузии называется освобождение Михаила Саакашвили, говорит:

«Прекращение поляризации означает, что ни одна из сторон не должна говорить об исчезновении другой. Все эти призывы «покончим, истребим», все, что мы слышим, разрушительно для страны. Это может привести нас к катастрофе. Все это способствует еще большему расколу в обществе. Все эти разговоры о том, что одна сторона должна уничтожить другую полностью, – это и есть большевистское мышление, плод ленинизма и сталинизма, и ничего не имеет общего с демократией. Это прямая дорога к российскому типу тоталитаризма, как, например, Путин сумел сделать так, чтобы исчезли либералы».

Давид Сихарулидзе отмечает, что в сложившейся ситуации удвоенная ответственность лежит на власти. О ней не раз напоминала в эти дни властям и Народный защитник Нино Ломджария, резко раскритиковав заявления представителей «Грузинской мечты», которые подталкивают заключенного к более жестким формам голодовки.

Сегодня адвокаты Саакашвили и его соратники из «Нацдвижения» отмечали, что, несмотря на 19-й день голодания, третий президент хотя и теряет силы, но по-прежнему бодр и полон оптимизма. Как предположил один из его адвокатов Ника Гварамия, в течение 3-4 дней будет решаться вопрос о госпитализации Саакашвили. Он ждет, по словам адвокатов, консилиума врачей, которые сегодня посетили его, и, в случае их решения о необходимости госпитализации, согласен на оказание медицинской помощи в частной клинике.