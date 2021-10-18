Грузинская формула политической непримиримости

Лечащий врач Михаила Саакашвили считает необходимым его госпитализацию. Экс-президент Грузии голодает в тюрьме уже 18 дней. Лидеры «Нацдвижения» уверяют, что Саакашвили настроен решительно, а его освобождение зависит от итогов предстоящих вторых туров муниципальных выборов. В ответ правящая сила усиливает агрессивную риторику в адрес третьего президента и «Нацдвижения», не скрывая недовольства и по поводу содержания открытого письма руководству ЕС семи десятков европейских политиков.

В течение суток станет известным заключение консилиума о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, голодающего уже 18-й день, и необходимости его госпитализации. С просьбой ускорить рассмотрение этого вопроса лечащий врач Николоз Кипшидзе обратился к ведомству накануне после того, как посетил в тюрьме третьего президента. Сегодня же адвокаты Саакашвили обратились в администрацию тюрьмы с просьбой разрешить им свидания с подзащитным в камере, поскольку несколько раз в день ему уже трудно спускаться в зал свиданий. Ожидается, что Михаил Саакашвили скоро откажется и от частых встреч с депутатами.

«Миша похудел, но он в очень сильной политической форме, – сообщил журналистам после встречи с ним вышедший во второй тур муниципальных выборов в Сенаки депутат от «Нацдвижения» Коба Накопия. – Мне он показался более боеспособным, чем когда-либо. И сегодня я видел такого Мишу, каким он был, когда находился в самой лучшей форме. Я получил большой заряд. Его послание – это борьба до победного конца. Это его главный месседж».

В этом послании, как сказал депутат Накопия, содержится призыв к полной мобилизации избирателя 30 октября для победы над «Грузинской мечтой» и ее основателем Бидзиной Иванишвили.

К решительному бою призвали сегодня своих сторонников и в «Грузинской мечте». На странице правящей силы в Facebook появился ролик с подборкой видеокадров с хэштегом и призывом «Быть «нацем» – позор, покончим с «нацами!», выставляющих Михаила Саакашвили в дурном свете. Почти в этом же духе вскоре распространил видеообращение и кандидат в мэры Тбилиси, генсек правящей партии Каха Каладзе. Напомнив избирателям о том, как в годы правления «Нацдвижения» попирались права человека и другие свободы, Каха Каладзе сказал:

«Приходите на выборы, раз и навсегда покончим с большевизмом, со злом, ненавистью и ложью, которые олицетворяет в этой стране «Национальное движение»!»

В правящей силе восприняли в штыки открытое письмо, с которым обратились к руководству ЕС более 70 действующих и бывших европейских и грузинских политиков. В письме выходом из усугубляющегося политического кризиса и поляризации называется освобождение Михаила Саакашвили из заключения:

«Содержание Саакашвили в тюрьме должно быть приостановлено до тех пор, пока он не предстанет перед судом для справедливого судебного разбирательства по любым предъявленным ему обвинениям. Из-за отсутствия общественного доверия к системе правосудия в Грузии необходимо ввести элемент международного наблюдения, чтобы помочь снять напряженность по мере продвижения этого процесса. Эра политически мотивированного правосудия в Грузии должна наконец закончиться».

Авторам письма ответил вице-спикер Гия Вольский:

«Это фарисейское заявление. Он (Саакашвили) уличен обществом в преступлениях, большая часть общества информирована о тех убийствах, которые совершила его каста. Множество людей подверглись пыткам во время правления Саакашвили. Подписавшиеся под этим заявлением лица противостоят тем семьям, по которым прошелся режим Саакашвили».

Между тем оппоненты критикуют власти за двойные стандарты, обращая внимание на то, что в нашумевшем деле о смерти банкира Сандро Гиргвлиани, за которое осужден Михаил Саакашвили (а ранее и министр МВД Вано Мерабишвили), остались безнаказанными те судьи, следователи и прокуроры, которые выносили незаконные приговоры и помогали системе замять дело. Независимый юрист Каха Цикаришвили приводит в качестве примера тот факт, что Леван Мурусидзе, также выносивший решение по делу Гиргвлиани, сейчас является бессрочным судьей апелляционного суда:

«Если Саакашвили в тюрьме, то почему Леван Мурусидзе остается бессрочным судьей и главой ассоциации судей? Если в деле Гиргвлиани, как это постановил Страсбургский суд, все ветви власти были скоординированы для того, чтобы замять дело, то почему это только вина Саакашвили и Мерабишвили? А разве в этом деле участие не принимали следователи, прокуроры и судьи? Мы в деле Гиргвлиани видим, что «Грузинская мечта» разделила фигурантов на две части – на своих противников и сторонников. Осудили Саакашвили, Мерабишвили, Ахалая, а других или повысили в ранге, или вообще не тронули».

Это мнение вместе с Цикаришвили разделяют также в публичном письме еще 15 независимых юристов. Но представители правящей силы непреклонны в своих суждениях и в преддверии вторых туров акциям в поддержку Саакашвили решили противостоять контракциями. Такая контракция, на которой требовали бессрочного заключения для Михаила Саакашвили и запрета «Нацдвижения», как партии, была организована на выходных у руставской тюрьмы, где находится третий президент.