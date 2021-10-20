Побег из Беларуси

Беларусь сейчас – государство фашистского типа, говорят в интервью грузинской службе Радио Свобода писатели Юлия Тимофеева и Альгерд Бахаревич. Около года назад они были вынуждены покинуть Минск. Сейчас живут в австрийском Граце, а в Тбилиси приехали на международный литературный фестиваль.