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Побег из Беларуси

Побег из Беларуси
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Побег из Беларуси

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Беларусь сейчас – государство фашистского типа, говорят в интервью грузинской службе Радио Свобода писатели Юлия Тимофеева и Альгерд Бахаревич. Около года назад они были вынуждены покинуть Минск. Сейчас живут в австрийском Граце, а в Тбилиси приехали на международный литературный фестиваль.

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