Грузинская оппозиция наводит тень на бюллетень

За десять дней до выборов мэра Тбилиси кандидаты Каха Каладзе от «Грузинской мечты» и Ника Мелия от «Нацдвижения» обрушили на горожан вал предвыборных обещаний. Кроме того, оппозиционеры готовы представить кабинет, который, впрочем, заранее называют теневым.

Уже известно, что телевизионные дебаты между кандидатами не состоятся, так как Каха Каладзе отверг предложение Ники Мелия. «Нам не о чем дискутировать», – отрезал действующий мэр, припомнив оппоненту его демонстративный уход с теледебатов перед первым туром с участием 16 соискателей.

«Помним, как Мелия убегал с дебатов. Помним, как он хулиганил в студии. Помним, как мою семью оскорбляли во время предвыборной кампании, и сейчас без предвыборной программы они вспомнили о дебатах за несколько дней до выборов? Все их обещания – большая ложь. Это мой ответ», – сказал Каха Каладзе.

Таким образом, предвыборная кампания в столице свелась к заочному спору кандидатов, которые поочередно посулили тбилисцам блага, которые они, естественно, получат, если сделают соответствующий выбор.

Упомянутые мэром обещания Мелия состоят из трех пунктов: надбавка в размере 100 лари для всех пенсионеров, бесплатное питание в школах и финансирование обучения за рубежом для ста самых успешных студентов.

В правящей команде раскритиковали программу Мелия: по словам главы парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, затронутая оппозицией тема даже не в компетенции муниципальных органов. Пенсии выплачиваются Министерством здравоохранения, школы находятся в ведении Министерства образования. Обучение за рубежом финансируется Международным центром образования, напомнил политик.

«Ника Мелия, похоже, не знает, на чьем балансе находятся школы или в чьи обязанности входит увеличение пенсий и пособий. Это очень сложный и финансово неподъемный вопрос, иначе бы Каладзе сам выдвинул эту инициативу. Уж очень невысокого мнения они о наших горожанах», – резюмировал Мдинарадзе.

В целом, по его словам, в Тбилиси проживает около 230 тысяч пенсионеров и более 200 тысяч школьников, что приведет к неподъемной нагрузке на бюджет. Впрочем, сегодня Каха Каладзе выдвинул встречный пакет обещаний, который также обещает лечь немалым грузом на городскую казну. Новшества анонсировал сам действующий мэр:

«Социально незащищенным пенсионерам будут выданы ваучеры по 500 лари на приобретение различных медикаментов, назначенных семейным врачом. На эту программу из бюджета будет выделено около 20 миллионов лари. Кроме того, в городе проживает около 400 бездомных семей. Со следующего года начнется поэтапная программа, в соответствии с которой никто из них не останется без квартиры».

Тем временем сегодня оппозиционные партии впервые в истории завершили согласование коалиционного правительства Тбилиси, которое они называют теневым. И хотя презентация проекта состоится поздним вечером, общие детали известны: в случае победы Мелия кабмин укомплектуют члены четырех партий: «Нацдвижения», «Гирчи», «Лело» и «Дроа».

Представитель партии «Лело» Григол Гегелия считает, что будущее столицы – за коалиционным правлением:

«Наши соратники из «Лело» будут занимать ключевые посты в будущем правительстве. Однако не это главное – важен сам прецедент многопартийной модели, которую мы сегодня представим горожанам. Это будет первым шагом на пути завершения однопартийного правления в Грузии».

Однако и эта инициатива правительства была встречена с иронией представителями «Грузинской мечты». По словам парламентария Гурама Мачарашвили, в оппозиции словно не отдают себе отчета в том, что по итогам первого утра известен персональный состав сакребуло (городского совета), где оппозиция в явном меньшинстве:

«Как известно, большинство мандатов в сакребуло получили представители «Грузинской мечты», поэтому я скептически смотрю на перспективы кабинета, так как он утверждается не мэром, а городским собранием. Разумеется, жизнеспособность такого проекта является еще одной ложью оппозиции».

Напомним, по итогам первого тура действующий мер Каха Каладзе получил 44% голосов, тогда как его оппонент Ника Мелия – 34%. Согласно Избирательному кодексу, для победы во втором туре достаточно арифметическое большинство голосов, независимо от явки избирателей.