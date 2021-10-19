«Грузинская мечта» мобилизует и призывает

В предвыборной кампании в Грузии наступает решающий этап. В «Грузинской мечте» объявили всеобщую мобилизацию. При этом под жестким прессингом партии власти оказалась вся оппозиция, некоторые представители которой заявили о формировании теневого кабинета.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе дружно призвали свой электорат к полной мобилизации. Выступая перед журналистами, Ираклий Гарибашвили призвал раз и навсегда покончить с «Нацдвижением»:

«Полная мобилизация означает, что ни один наш избиратель не должен оставаться дома в день выборов. В первом туре многие проигнорировали выборы, уповая на нашу легкую победу. Призываю всех прийти и проголосовать за нас. С «Нацдвижением», как средоточием зла, должно быть покончено раз и навсегда. Это должно быть нашей главной задачей».

В схожем ключе высказался Ираклий Кобахидзе:

«Пока их лидер сидит в тюрьме, у нас есть уникальный шанс окончательно покончить с «Нацдвижением». Это требует полной мобилизации 30 октября –​ во всех двадцати муниципалитетах, чтобы одержать полную победу, и это станет предпосылкой полной нейтрализации этой политической силы».

В оппозиции считают, что конфронтационные призывы лидеров «Грузинской мечты» способны довести страну до гражданского противостояния. Саломе Самадашвили с парламентской трибуны призвала парламентское большинство к благоразумию:

«Когда власти говорят о том, чтобы покончить с «Единым национальным движением», они фактически лишают гражданских прав более полумиллиона голосовавших за него граждан. Необходимо завершить разделение своих граждан по политическому признаку, это препятствует демократическому развитию страны».

Впрочем, никакого действия эти слова на противоборствующие стороны не возымели, страсти в ходе парламентской сессии накалились настолько, что пришлось вызывать службу безопасности – после оскорбительных выкриков члена «Грузинский мечты» Алуды Гудушаури в адрес коллег оппозиционеров: собственно Саломе Самадашвили, а также лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе.

В итоге лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе выступил с заявлением, в котором обвинил большинство в разжигании гражданского противостояния в стране:

«Мы видим, к каким тяжелым последствиям приводит авторитарный стиль правления – все заявления, которые делаются в правящей команде, направлены на разжигание ненависти и противостояния. «Грузинская мечта» пытается запугать общественность. Я хочу призвать граждан Грузии: чем острее будет конкуренция в самоуправлении, тем лучше для развития страны. Надеюсь, что много людей пойдут на выборы и скажут свое «нет» этим попыткам».

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, электоральное пространство Грузии условно можно разделить на три части: это устоявшиеся сторонники «Национального движения» и «Грузинской мечты», и третья – те, кто не примкнул ни к одному из лагерей. По факту эти три группы равны по количеству, и побеждает в противостоянии тот, кто переманит на свою сторону эту третью категорию. Отсюда и тактика «Грузинской мечты», которая постоянно напоминает избирателю самые негативные моменты эпохи правления «Нацдвижения».

«Очень много избирателей малых партий пришли на выборы, но они не смогли набрать даже то количество голосов, которое получили на выборах парламентских. Думаю, в решающей ситуации их избиратель посчитал, что их повестка дня мало чем отличается от «Нацдвижения», и так раз за разом происходит последние девять лет. Именно по этой причине, сделав выводы, эти партии не присоединились к митингу «Нацдвижения» 14 октября. Что касается «Грузинской мечты», то она не демократизировала страну, а переняла созданные «Нацдвижением» политические институты, в том числе систему правосудия со своими персоналиями. Иванишвили резко критиковал судебную систему «Нацдвижения», но, как только пришел во власть, оставил все как есть. Наше общество не переносит авторитаризм, но также ничего не делает для демократизации страны. И как следствие, происходящее сегодня является продолжением политики, которую мы наблюдаем на протяжении последних 30 лет, и думаю, так продолжится и в будущем», – заявил эксперт в интервью изданию «Палитраньюс».

На этом фоне в оппозиции заверили сегодня, что завершили формирование теневого правительства в Тбилиси. По словам одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, оно будет представлено четырьмя партиями, сама презентация состоится завтра, 20 октября.