Грузия открыла на четырех приграничных КПП пункты временной изоляции

Пункты временной изоляции граждан, у которых подтвердился или есть подозрение на коронавирус, открылись в четырех пропускных пунктах на границах Грузии. Это Тбилисский международный аэропорт, КПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница), КПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница) и «Садахло - автомобильная» (грузино-армянская граница).

В случае выявления или подозрения на наличие инфекции, пересекающие границу граждане будут переведены в изолированное помещение.

Проект «Обеспечение устойчивости управления границами и миграцией в Грузии» реализован Международной организацией по миграции при финансовой поддержке Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Изоляционные пункты в контексте глобальной пандемии являются важным шагом на пути к обеспечению здоровья граждан и в то же время способствуют законной миграции, сказано в заявлении Службы доходов Минфина.

В открытии изоляционного пункта в Садахло на грузино-армянской границе сегодня приняли участие глава Международной организации по миграции (IOM) в Грузии Санья Селебич Луковак и представитель делегации ЕС Юрате Юодснуките, а также руководитель отдела международных отношений налоговой службы Грузии Самсон Уридия, сообщает агентство «Новости-Грузия.

«Еще раз хочу поблагодарить за поддержку проекта. Мы надеемся, что наше плодотворное, ориентированное на результат сотрудничество будет продолжаться и в будущем», - сказал на открытии заместитель начальника налоговой службы министерства финансов Владимир Хундадзе.