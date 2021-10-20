Убийство Шаталовой: задержанные вины не признают

Москва проявила интерес к делу об убийстве в Тбилиси гражданки РФ Анастасии Шаталовой. И хотя три фигуранта дела по решению суда останутся в заключении по обвинению в нарушении сразу нескольких статей УК Грузии, своей вины обвиняемые не признают.

Делом об убийстве 25-летней гражданки РФ Анастасии Шаталовой заинтересовались в Москве. Сегодня на сайте секции интересов РФ при посольстве Швейцарии появилось сообщение следующего содержания:

«Сотрудники консульского отдела Секции интересов находятся в постоянном прямом контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей. 19 октября Секция интересов направила ноту МИД Грузии с просьбой предоставить имеющуюся у компетентных органов Грузии информацию по факту совершенного преступления, а также оказать необходимое правовое содействие, в том числе, в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу. В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая имеющего российское гражданство ее несовершеннолетнего сына».

А между тем Тбилисский городской суд назначил сегодня троим задержанным по делу об убийстве Шаталовой меру пресечения в виде заключения их под стражу. Прокуратура выдвинула им обвинения сразу по нескольким статьям: умышленное убийство, сопротивление полиции, незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также приобретение и хранение наркотиков в особо большом количестве.

Согласно версии обвинения, ночью 18 октября Б.Л. (Бека Латария) несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в девушку возле ее дома, в результате чего Анастасия Шаталова скончалась на месте. Нападавший связался с места происшествия с Б.Х. (Бидзиной Хасия) и попросил его помочь ему скрыться. Последний приехал за Б.Л. на машине и услышал от него признание в том, что он совершил убийство, после чего помог предположительному убийце скрыться с места преступления.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Б.Л., был проведен личный обыск, в ходе которого у него был изъят наркотик героин в особо большом количестве… Также было установлено местонахождение Б.Х., скрывавшегося в доме у своего друга Л.Р. (Левана Раджаева). Явившимся на место полицейским Б.Х. пригрозил убийством и выдернул чеку из ручной гранаты. Л.Р. пытался помешать полицейским в задержании Б.Х., чем воспользовался последний и бросил гранату в сторону правоохранителей. Граната не взорвалась. При личном обыске задержанного Б.Х. сотрудниками полиции также была обнаружена (еще одна) ручная граната. Во время личного обыска Л.Р., арестованного за сопротивление полиции, был изъят наркотик героин в особо большом количестве», – сказано в письменном заявлении прокуратуры.

Совершенно иную версию произошедшего рассказала сегодня журналистам жена задержанного Б.Х.:

«Влетели в дом с криками, такие ужасные слова выкрикивали, говорят мне: твой муж убийца. Мне показали видеокадры, на которых хорошо виден убийца, и говорят: хочешь не хочешь, говори, что это Бидзина. Когда я говорила, что это не мой муж, меня дергали за волосы и даже дважды ударили по лицу. Кто-то убил несчастную женщину, почему мой муж должен сидеть в тюрьме за это? Пусть ищут убийцу».

Некоторым СМИ удалось получить фотокадры с места происшествия, снятые камерами наружного наблюдения в ночь убийства Шаталовой. На них со спины запечатлен человек в черной одежде с капюшоном на голове, который пытается разбить фонарь над подъездом дома, в котором проживала девушка. Установить личность этого человека не представляется возможным, говорит адвокат Б.Х. Мухран Лурцкая. Своей вины его подзащитный не признает и отказывается от данных ранее следствию показаний, в которых Б.Х. подтверждал озвученную прокуратурой версию произошедшего.

«В деле не представлены доказательства, и сторона обвинения не может подтвердить вопрос их вины. Показание, которое дал мой подзащитный следствию, было получено после его избиения, его пытали. Как он пояснил мне, у него не было никаких ручных гранат. Тогда он находился в доме у соседа», – сказал Мухран Лурцкая.

Что касается непосредственно дела о гибели Анастасии Шаталовой, ранее родители девушки в интервью некоторым СМИ заявляли, что считают произошедшее заказным убийством. Согласно одной из озвученных версий, заказчиком мог быть бывший вице-мэр Батуми Зураб Беридзе, у которого с Шаталовой общий ребенок. Девушка неоднократно подвергалась нападкам с его стороны, заявляет адвокат Анастасии Шаталовой – Паата Шавадзе:

«Отец ребенка обвинялся в психологическом и физическом насилии над госпожой Шаталовой и ее несовершеннолетним сыном. Он угрожал нанять киллера, выбросить ее из окна, говорил, что ее труп найдут в какой-нибудь реке. После того, как в отношении Зураба Беридзе был выписан сдерживающий ордер, он лично не встречался с Шаталовой».

Между тем представители прокуратуры сегодня подтвердили, что следствие работает и над версией заказного убийства, однако его детали пока не разглашают.