Анри Барциц: «850 тысяч актовых записей необходимо будет оцифровать»

Сегодня в пресс-центре Абхазского телевидения состоялась пресс-конференция министра юстиции Абхазии Анри Барцица. Он ответил на многочисленные вопросы журналистов, касающиеся непосредственно работы министерства, но одним из первых прозвучал вопрос, связанный с заседанием квалификационной коллегии судей под его председательством около трех недель назад, 27 сентября.

Ранее заседание ККС, на котором должен был рассматриваться ряд жалоб граждан «на действие или бездействие» председателя Верховного суда республики Мананы Делба, трижды откладывалось. Но 27 сентября коллегия, заседая в закрытом режиме, единогласно удовлетворила личное письменное заявление Делба об отставке – и с поста председателя, и с должности судьи ВС. Причем она проработала председателем только три года из возможных по закону десяти. Анри Барциц выразил тогда надежду, что ее профессионализм будет востребован на поприще юриспруденции. Временно исполняющей обязанности председателя ВС стала судья Ада Касландзия.

Отвечая журналистам на пресс-конференции, Барциц сказал:

«Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, я не знаю, где она сейчас работает, чем занимается. Мы действительно искренне пожелали экс-председателю Верховного суда успехов в ее дальнейшей деятельности, потому что это человек с большим опытом и стажем. Но было принято такое решение ею… Что касается вашего второго вопроса. Вы говорили о назначении исполняющим обязанности… Но это не совсем верно, врио тут не назначается, а таковые функции переходят к ней согласно законодательству. И говорить о том, кто потенциально может претендовать на должность председателя Верховного суда, с моей стороны будет как минимум некорректно. Это прерогатива в первую очередь президента, который будет представлять кандидатуру из состава всех судей парламенту, и далее Народное Собрание – Парламент будет принимать итоговое решение».

Отвечая на другие вопросы, Анри Барциц рассказал об электронно-цифровой системе единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В этом вопросе большую поддержку оказало Министерство по налогам и сборам республики.

Министр рассказал и о работе над единой цифровой платформой записи актов гражданского состояния и нотариальных действий:

«Это была наша цель, которую мы поставили перед собой год назад, – создать программное обеспечение, в котором в перспективе можно будет работать. Смысл задачи заключается в том, что мы понимаем острую необходимость иметь централизованную базу данных актовых записей на протяжении последних, условно говоря, ста лет. В течение года была разработана платформа, она сейчас апробируется в тестовом режиме в трех ЗАГСах Абхазии. Программа показала себя стабильной, безопасной и надежной, в плане интерфейса она удобная. В перспективе мы готовим нормативные документы для масштабного внедрения этой программы на территории всей Абхазии. Помимо новых данных, поступающих в программу, не менее важная задача – оцифровка всех архивов ЗАГСа за последние сто… если быть точнее, 86 лет. Мы провели мониторинг и увидели, что за это время накоплено по всей стране порядка 850 тысяч актовых записей, и все эти данные необходимо будет оцифровать и в ручном режиме ввести в программу. Важно не просто внести эти документы в электронную базу в виде отсканированных копий, важно, чтобы у этих данных были поисковые возможности».

В перспективе эта работа, подчеркнул министр, направлена на создание единой платформы, которая может превратиться в многофункциональный центр госуслуг. Иными словами, это будет центр обращения в «одно окно». Но для того чтобы такой центр появился, фундаментом должны быть те данные, которые сегодня имеются на бумажных носителях.

Реализация такого масштабного проекта требует больших человеческих ресурсов, поэтому в Минюсте планируют привлекать для этой работы волонтеров.

«В ближайшее время мы обратимся к молодежным организациям, волонтерам, студентам юрфака, чтобы они оказали нам посильное содействие в оцифровке записи актов гражданского состояния. Мы хотим привлечь к этому проекту большое количество молодых специалистов, в том числе юристов, поскольку, помимо помощи нам, они получат практические навыки, юридические знания, понимание того, что собой представляют актовые записи, реестровые книги и многое другое», – пояснил министр юстиции.

По данным Министерства юстиции, в Абхазии зарегистрировано 11 политических партий и более 400 общественных организаций. Барциц отметил:

«Первично при регистрации партии мы принимаем списки членов партии с паспортными данными, однако при перерегистрации фиксируется только количество членов партии. В связи с этим Минюст готовит нормативные предложения, чтобы и в период перерегистрации получать данные о персональном составе партий. Отдельно готовится электронный реестр зарегистрированных партий, чтобы, используя программу, можно было видеть, являются ли одни и те же лица членами двух и более партий, что нарушает требования законодательства».

Также Анри Барциц рассказал о работе, которую проводит Минюст для защиты потенциальных иностранных инвесторов. Для этого Минюст подготовил предложение по предоставлению сертификата о благонадежности компании или предприятия. Это аналог международного сертификата, в который включаются сведения о том, есть ли у компании задолженность в налоговых органах, ведется ли судебный арбитражный процесс, результатом которого может стать ликвидация или реорганизация этой компании. Минюст уже провел ряд переговоров по этому проекту, в том числе и с Торгово-промышленной палатой, Арбитражным судом, налоговыми органами. Возникнет единый справочный центр, который будет предоставлять информацию иностранным инвесторам перед заключением контракта, что даст гарантии в благонадежности компании.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия