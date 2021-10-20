История голодовки: от Ковальской до Саакашвили

Голодовка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме, вероятно, самый громкий случай в стране выражения протеста в подобной форме. Как долго человек может отказываться от приема пищи, что подразумевает принудительное кормление и может ли администрация тюрьмы прибегнуть к этой мере?

Голодовка и грузинские заключенные

Голодовка – это сознательный отказ от принятия пищи в знак протеста. Как правило, к такой жесткой мере прибегают те, кому другая форма протеста недоступна. Часто – именно заключенные.

Существуют различные формы голодовки. Впрочем, какой бы она не была, продолжительный отказ от пищи пагубно сказывается практически на всех органах, организм становится беззащитным перед инфекциями. Принято считать, что, начиная голодовку здоровым человеком, примерно через 6-8 недель он может оказаться на грани смерти. Это при условии, что человек все это время продолжает пить воду. В случае сухой голодовки смерть от обезвоживания может наступить через 8-10 суток.

«Это не очень распространенная практика в наших тюрьмах, несмотря на то, что бесчеловечное обращение было достаточно распространенным явлением. Как правило, в наших тюрьмах, если такое и происходит, то об этом практически никто не узнает, кроме администрации. Эта информация не получает широкого распространения, если ее не вынесет из тюрьмы адвокат или член семьи заключенного», – говорит правозащитник Лия Мухашаврия.

В свою очередь, Георгий Тугуши, который занимал должность Народного защитника в 2009-2012 годах, говорит, что на его памяти есть не один случай голодовки. В том числе, были и групповые отказы от приема пищи в тюрьмах:

«Были случаи, когда заключенных наказывали за то, что они объявляли голодовку, угрожали им, заключенные торговались с администрацией. Голодовка, как правило, связана с выдвижением определенных требований со стороны заключенных. Я уверен, что голодовки объявляют и сейчас. Но здесь главное, что к любому такому случаю нужно подходить с точки зрения закона, а не (бороться с ним) какими-то незаконными методами, как это раньше (происходило). В отчетах Народного защитника был описан не один факт голодовки».

Принудительное кормление: от акта гуманизма до пытки

Может ли тюремная администрация принудить заключенного принять пищу? В советские годы это было весьма распространенной практикой. Так, к примеру, известный диссидент Анатолий Марченко, будучи в заключении, держал голодовку в течение 117 дней. Он требовал освобождения всех политзаключенных в стране. Через месяц после начала голодовки – с 12 сентября 1986 года его каждый день, кроме воскресенья, насильственно кормили. Марченко обращался с письмом в Генеральную прокуратуру СССР, обвиняя медицинских работников Чистопольской тюрьмы в применении пыток.

«Питательная смесь приготавливается умышленно с крупными кусочками-комочками из пищевых продуктов, которые не проходят через шланг, а застревают в нем и, забивая его, не пропускают питательную смесь в желудок. Под видом прочистки шланга мне устраивают пытки, массажируя и дергая шланг, не вынимая его из моего желудка (…) Как правило, всю эту процедуру проделывает один медработник. Он поэтому не в состоянии при заливке смеси размешивать ее, так как у него уже заняты обе руки: одной он держит шланг, а другой он заливает в нее из миски смесь. Повторяю, что в данном случае под видом гуманного акта советские власти в лице медчасти тюрьмы подвергают меня физическим пыткам с целью принудить прекратить голодовку», – писал Анатолий Марченко.

На 117-й день голодовки он согласился прекратить ее, но вскоре политзаключенный скончался от острой сердечно-легочной недостаточности, вызванной истощением. Спустя неделю генсек Михаил Горбачев позвонил ссыльному Андрею Сахарову – известному физику и диссиденту, который сам трижды объявлял голодовку и также подвергался принудительному кормлению. Горбачев пообещал ему освободить всех политзаключенных.

В настоящее время в Грузии, говорит Георгий Тугуши, существует ряд правовых актов, которые определяют, как именно администрация тюрьмы должна вести себя в случае, если заключенный начинает голодовку. Существуют и международные стандарты, регулирующие этот вопрос.

«Стандартами Европейского комитета установлено, что если жизнь заключенного находится под угрозой, и это подтверждают как лечащие врачи, так и альтернативные (независимые эксперты), тогда, как заявляют в комитете, – они не берутся оценивать законодательство той или иной страны, но при этом считают, что в этом случае главной, исходной точкой должно быть спасение жизни человека. Примерно то же прописано и в наших нормах. В том числе и в законе Грузии о медицинской деятельности. Если заключенный находится уже в бессознательном состоянии, он уже не может самостоятельно принять решение, тогда речь может идти о принудительном кормлении различными способами, не унижающими человеческое достоинство».

Голодовка: история и настоящее

Принято считать, что одна из первых голодовок как акт протеста прошла в конце XIX века в России. Согласно исследованию американского историка Кевина Гранта, это произошло в 1878 году в петербуржской тюрьме, когда заключенные в знак протеста против жестокого обращения отказались от приема пищи.

Позже еще одну голодовку устроили политзаключенные женщины в Сибири. Таким образом они выразили свою солидарность с заключенной революционеркой Елизаветой Ковальской, которая подверглась наказанию за отказ встать перед генерал-губернатором Андреем Корфом. Заключенные несколько раз объявляли голодовки. Часть из них последнюю завершили принятием яда и скончались. Этот случай вошел в историю как Карийская трагедия, а тюрьма вскоре после произошедшего была ликвидирована.

«Политические заключенные в России очень эффективно использовали (эту форму протеста). Потом, после прихода большевиков, эту меру традиционно продолжили использовать, но со стороны администрации (тюрем) последовала такая реакция, что это потеряло смысл. Голодающих заключенных насильно кормили, бросали в одиночные камеры. Никто так и не узнавал об этом, и это просто теряло смысл. Поэтому впоследствии в советские годы эта форма протеста стала применяться сравнительно реже», – говорит правозащитник Лия Мухашаврия.

К слову, в последние годы в России было немало громких случаев голодовки. Так голодал оппозиционер Алексей Навальный, украинская военнослужащая, оказавшаяся в руках российских властей, Надежда Савченко, украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который также объявлял голодовки несколько раз, в интервью BBC рассказывал о том, как это происходило.

«На голодовке врачи тебя наблюдают, анализы периодически берут. Понятно, что бесконечно голодать нельзя, если это реальная голодовка. Есть случаи, когда начинают колоть глюкозу, витамины. В таком формате, конечно, можно голодать намного дольше – и месяц, и два. В чистом виде месяц-полтора - это предельный срок. Я на 30-й день чувствовал, что в организме идут процессы саморазрушения, огромная слабость, анализы были очень плохие», – рассказывал BBC Сергей Удальцов.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который держит голодовку 20-й день, сегодня объявил, что согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей. Ожидается, что бывшего президента переведут из руставской тюрьмы в клинику в Тбилиси.