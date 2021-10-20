Саакашвили переходит все границы

Грузинская прокуратура официально предъявила третьему президенту страны Михаилу Саакашвили обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Сам экс-глава государства продолжает требовать освобождения и отказывается прекращать голодовку.

Продолжающему уже 20-й день голодовку третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили спустя почти месяц после задержания предъявлено новое обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. Согласно официальному постановлению прокуратуры, Саакашвили инкриминируется преступное деяние, предусмотренное частью первой статьи 344 УК Грузии.

Следственный орган обнародовал подробный маршрут передвижения экс-президента. В прокуратуре утверждают, что политик прибыл в Грузию на пароме «Вильнюс» и прятался в трейлере, перевозившем молочные продукты. В ведомстве также сообщили, что обвинение ужесточили водителю трейлера Элгудже Цомая, еще одного водителя – Георгия Нариманидзе, которого силовики задержали накануне, обвиняют в «сокрытии тяжкого преступления». Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе:

«В рамках уголовного дела проведены следственные и процессуальные мероприятия. Установлен точный маршрут въезда в Грузию и дальнейших передвижений Михаила Саакашвили, изучены сотни видеозаписей с камер наблюдения службы 112, а также камер наблюдения частных компаний. Были опрошены 69 человек, имеющих отношение к делу, а также изучены данные мобильных операторов, телефонными номерами которых пользовались фигуранты дела, для установления их местонахождения».

При этом состояние здоровья третьего президента Грузии продолжает ухудшаться. По словам врачей, у него наблюдаются проблемы с передвижением, речью. Саакашвили испытывает постоянную слабость и уже потерял 14 килограммов. Поэтому было принято решение о его госпитализации. Сам экс-глава государства, ранее категорически отказывавшийся от медицинского вмешательства, согласился на лечение, аргументировав свое решение так:

«Я хочу сохранить рассудок и способность работать до конца, поэтому согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне оставаться в трезвом сознании и хоть и ограниченно, но участвовать в текущих событиях, чтобы, пока я в силах, помогать Грузии».

Впрочем, из своей камеры он никуда переезжать не намерен. Как и принимать пищу, несмотря на призывы как родственников, так и самого патриарха, прекратить голодовку.

Тем временем с призывов выступили и депутаты Европарламента. Правда, не к Саакашвили, а к правящей «Грузинской мечте». Согласно совместному заявлению шестерых европарламентариев, в том числе Андрюса Кубилюса и Анны Фотыги, экс-президента необходимо освободить до тех пор, пока его дело не рассмотрит Европейский суд по правам человека. Представители законодательного органа ЕС считают, что тюремное заключение оппозиционного лидера, бывшего президента или премьер-министра в европейской стране «сразу же становится предупредительным сигналом для всего мира о том, что демократия и верховенство закона в этой стране идут по нисходящей».

Впрочем, в правящей партии призывы евродепутатов освободить Михаила Саакашвили до решения Страсбургского суда считают необоснованными. Более того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прямо дал понять, что мнение представителей Европарламента для него не представляет никакого интереса:

«Ни Фотыга, ни Кубилюс, ни кто-либо другой ничего не представляют для меня или для нашей страны. В Европарламенте семь сотен депутатов, и мы не можем делать так, как хотят Фотыга или Кубилюс. Пусть каждый заботится о своей стране. В этой стране никто не может противостоять верховенству закона и справедливости. Напомню, что некоторые из этих депутатов Европарламента дружат с Михаилом Саакашвили. Кто вообще такая эта Фотыга? Все это обычные манипуляции, призванные создать перед выборами ощущение, что Европарламент уделяет этому вопросу повышенное внимание. Что до освобождения, прокуратура сегодня предъявила Саакашвили новые обвинения».

С тем, что освобождение Саакашвили по призыву евродепутатов невозможно, согласны и некоторые оппозиционеры. В частности, один из лидеров партии «Гирчи» Александр Раквиашвили считает, что никаких юридических процедур для этого не существует, а вносить поправки в законодательство по инициативе депутатов, которые являются лишь представителями своих стран в Европарламенте, является несколько странным предложением.

Впрочем, в экспертном сообществе считают, что Михаил Саакашвили, даже будучи в заключении, является источником серьезной головной боли для правительства «Грузинской мечты». По мнению представителя Центра стратегического анализа Торнике Шарашенидзе, своей голодовкой и принципиальной позицией Саакашвили мобилизовал своих сторонников, и если он не пойдет на попятный, консолидация антиправительственных сил лишь усилится:

«Если он будет хорошо держаться, у него есть шанс, скажем так, заново родиться. Факт, что у него все еще есть армия сторонников. Армия сторонников, которые отличаются фанатичной верностью. Он и его партия всегда набирают минимум 25% голосов. В первую очередь, конечно, благодаря его рейтингу, его харизме. Так что списывать такого политика со счетов, конечно, еще рано».

О том, что власти не знают, что им делать с заключенным экс-президентом, по мнению наблюдателей, все более явно говорит риторика представителей «Грузинской мечты», которые от критики уже перешли к призывам полностью уничтожить «Единое национальное движение». И это может иметь обратный эффект. До второго тура выборов в органы местного самоуправления осталось всего 10 дней. И эти 10 дней будут решающими для Саакашвили.