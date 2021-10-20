В случае победы: Ника Мелия представил коалиционное правительство 

Кандидат от главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил коалиционное правительство из представителей разных оппозиционных партий, которое будет управлять столицей в случае его победы во втором туре, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Согласно официальным результатам муниципальных выборов 2 октября, мэры практически всех крупных городов Грузии должны определиться во втором туре, который состоится 30 октября. Представители «Грузинской мечты» не смогли победить в первом туре в 20 городах: Тбилиси, Карели, Хашури, Кутаиси, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хоби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Батуми, Хелвачаури, Рустави, Телави.

В Тбилиси конкурентом Ники Мелия является действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Я впервые в истории хочу представить коалиционную команду, чтобы все заранее увидели, кто будет управлять городом и станет партнером жителей Тбилиси», - сказал Мелия на презентации. Он отметил, что формирование коалиционного правительства стало «сложным решением» и только время покажет, оправдает ли оно себя.

Мелия также сообщил, что в случае победы на выборах мэра он откажется от поста председателя партии ЕНД, который занимает с января 2021 года и станет рядовым членом партии. «Я не считаю правильным быть избранным мэром 1,5-миллионой столицы и проводить заседания городского правительства в мэрии одновременно с совещаниями в своей партии. Я не был бы честным в отношении тбилисцев, если бы занимал две должности» - пояснил Мелия.

Вице-мэрами в столичном правительстве в случае победы Ники Мелия станут:

Мамука Хазарадзе – лидер и основатель партии «Лело»;

Зураб Джапаридзе – лидер партии «Гирчи – Больше свободы»;

Элене Хоштария – лидер партии «Дроа»;

Ираклий Абесадзе – представитель партии «Европейская Грузия».

Кандидаты на посты глав муниципальных служб:

Служба здравоохранения и соцзащиты - Софо Джапаридзе, ЕНД;

Служба культуры, спорта и дел молодежи - Дея Метревели, партия «Лело»;

Антикоррупционная служба – Георгий Нониашвили, партия «Европейская Грузия»;

Служба закупок - Мамука Ачба, партия «Единая Грузия»;

Муниципальная инспекция - Дмитрий Бидзинашвили, партия «Единое национальное движение»;

Юридическая служба Гига Лемонжава – партия «Дроа»;

Администрация мэрии - Давид Лагвилава, ЕНД;

Транспортная служба - Васо Урушадзе, беспартийный;

Глава «Фонда развития Тбилиси» - Ника Вачеишвили, беспартийный;

Глава «Тбилсервис групп» - Бесо Гарзделиани, беспартийный.

В команде Ники Мелия представлены и кандидаты на пост глав районов Тбилиси, среди которых также представители разных оппозиционных партий.