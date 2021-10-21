Уроженец Грузии задержан по делу о сбыте суррогатного алкоголя в Екатеринбурге

Уроженцы Грузии и Азербайджана задержаны в России по подозрению в поставках суррогатного алкоголя на городской рынок Екатеринбурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По последним данным, от суррогатного алкоголя в Свердловской области умерли 26 человек.

«Сотрудники УФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным (Армену) Аветисяну и (Надиру) Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадали более 20 человек», – сказал источник.

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что силовики изъяли из оборота свыше 10 тонн контрафактного алкоголя после гибели людей от метанола в Свердловской области.

«Известно об активизации полицейскими и оперативниками ФСБ совместных рейдов, в ходе которых уже изъято свыше 10 тонн контрафактной алкогольной продукции», – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли 18 человек. Координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев сообщил ТАСС, что количество людей, которые умерли от отравления метанолом, предварительно, выросло до 26.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).