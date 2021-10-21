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ЕСПЧ отклонил жалобы югоосетинских жителей против грузинских властей
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил заявления жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях.
- Решение по делу: «Шавлохова и другие против Грузии»
- Решение по делу: «Бекоева и другие против Грузии»
Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
В Министерстве юстиции Грузии планируют провести брифинг относительно решения ЕСПЧ. В ведомстве говорят, что по делу о войне 2008 года Грузия одержала в Страсбурге очередную победу.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в январе текущего года обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Грузинские власти тогда заявили, что считают решение ЕСПЧ историческим и ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Другие новости дня
Грузия одержала очередную победу в ЕСПЧ – глава Минюста
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Грузия одержала очередную победу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По словам главы Минюста, суд принял постановления по делам «Шавлохова и другие против Грузии» и «Бекоева и другие против Грузии», признав жалобы необоснованными.
«Дела объединяют жалобы нескольких жителей Цхинвальского региона, связанные с августовской войной 2008 года, которые утверждали, что их права якобы были нарушены грузинской стороной», – заявил министр.
По словам Брегадзе, грузинские власти сумели доказать, что в 2008 году не нарушали нормы международного права.
«Страсбургский суд полностью разделил аргументы грузинской стороны о том, что во время войны 2008 года Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам со стороны Российской Федерации, грузинские вооруженные силы же не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и прилежащей территорией. Соответственно, невозможно наложить на Грузию ответственность за какие-либо нарушения», – сказал Брегадзе.
Грузинский министр добавил, что «борьба за деоккупацию и справедливость продолжается мирными и правовыми методами».
Как сообщалось ранее, ЕСПЧ отклонил заявления жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в январе текущего года обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Грузинские власти тогда заявили, что считают решение ЕСПЧ историческим и ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Москва и область закроются на карантин с 28 октября
Москва с 28 октября закроется на карантин. В городе будет остановлена работа почти всех предприятий сферы услуг, магазинов, государственных органов, в детских школах и садах объявляются каникулы. Указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Согласно распоряжению мэра, в городе вводится так называемый режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Рестораны и кафе в это время смогут работать только на вынос и доставку. В городе запрещено проведение массовых мероприятий. При этом работать разрешили театрам и музеям, при условии заполняемости не больше чем на 50 процентов.
Аналогичные меры вводятся в Московской области. Постановление подписано губернатором региона Андреем Воробьёвым.
В России растёт число больных коронавирусной инфекцией нового типа. 21 октября в стране в 14 раз за октябрь обновлён максимум дневных смертей от коронавируса, умерли 1036 человек. На этом фоне президент Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны.
В Москве за последние сутки выявлены 7 897 случаев коронавирусной инфекции, 77 человек за сутки умерли. При этом в большую часть дней октября ежедневная смертность отличается всего на 2-3 человека в сутки. В большинстве случаев такая статистическая аномалия может указывать на манипуляцию со статистикой со стороны государственных органов.
- С 8 ноября в Москве отменён бесплатный проезд в общественном транспорте для хронических больных и жителей в возрасте старше 60 лет, сообщается на сайте мэра. Блокировка проездных не коснётся вакцинированных и переболевших коронавирусом за последние полгода. С того же дня будут введены QR-коды для прохода на публичные мероприятия с числом участников больше 500 человек.
Трамп запустит социальную сеть TRUTH – в переводе «Правда»
Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого в январе были заблокированы в большинстве социальных сетей, включая фейсбук и твиттер, заявил о намерении создать собственную социальную сеть.
По сообщению корпорации Trump Media & Technology Group, объединяющей медиаактивы Трампа, она будет носить название TRUTH ("Правда").
Запуск в тестовом режиме для приглашённых участников должен состояться уже в ноябре, а для других пользователей соцсеть должна заработать в начале будущего года.
Как говорится в сообщении от имени Трампа, цель создания соцсети - противостояние большим технологическим компаниям, которые ранее заблокировали аккаунты бывшего президента. "Мы живём в мире, где в твиттере активно присутствует "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ), а вашему любимому президенту затыкают рот. Это неприемлемо" - утверждает Трамп.
Аккаунты Трампа были заблокированы в последние дни его президентства, после нападения его сторонников на Капитолий во время официального оглашения итогов выборов. Руководство соцсетей посчитало, что, используя свои аккаунты, Трамп может способствовать новым вспышкам насилия.
- Как пишет в четверг "Голос Америки", многие активисты-республиканцы по-прежнему подают сигналы, что они будут только приветствовать, если именно Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. По конституции, он имеет такое право, поскольку был президентом только один срок. Многие американцы из тех, что составляют ядро Республиканской партии, продолжают с энтузиазмом посещать митинги с участием 45-го президента США. Они отвергают утверждения демократов о том, что Трамп несет личную ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января нынешнего года, и по-прежнему не верят, что Джо Байден победил на выборах законно. Сам Трамп не отверг и не подтвердил возможность своего участия в выборах.
На Барбадосе избрана первый президент после отказа от власти Елизаветы II
Парламент Барбадоса избрал первого в истории страны президента, который возглавит государство после того, как оно откажется от формальной власти королевы Великобритании Елизаветы II.
Главой государства станет генерал-губернатор Сандра Мэйсон, передаёт газета The Barbados Advocate. 72-летняя политик представляет на острове британского монарха с 2018 года, но одновременно известна как один из самых высокопоставленных сторонников независимости.
Она будет приведена к присяге 30 ноября, в день 55-летия независимости от Великобритании. В этот же день Елизавета II перестанет быть главой островного государства.
Власти Барбадоса объявили об отказе от монархии в сентябре 2020 года. "Пришло время полностью оставить наше колониальное прошлое, – заявила тогда Мэйсон. – Барбадосцы хотят, чтобы главой государства был барбадосец". Букингемский дворец тогда заявил, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова.
- 95-летняя Елизавета II — королева 16 государств, в том числе — Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Папуа-Новой Гвинеи и ещё девяти островных государств. В 1999 году референдум об отказе от монархии прошёл в Австралии, тогда против республиканской формы правления проголосовали почти 55 процентов населения.
Московский суд запретил продажу в России более 60 моделей смартфонов Samsung
Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить и продавать на территории России более 60 моделей смартфонов. Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда.
Под запрет попали устройства, предназначенные для использования платежного сервиса Samsung Рау . Речь идёт о 61 моделе смартфонов Samsung, включая Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном и «флагманских» Samsung Galaxy S21.
Решение суда обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
Иск к корейской компании подала швейцарская «Сквин СА» за использование изобретения по патенту без согласия правообладателя. Это патент под названием «Система электронных платежей», в котором описывается «способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Заявка на этот патент в России была подана в 2013 году. Суд пришел к выводу, что в работе Samsung Рау используются технологии этого патента.
Платежный сервис Samsung Рау был запущен в 2015 году, в России он появился год спустя. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Samsung Рау используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов в России. Доля рынка Google Pay составляет 32%, Apple Pay — 30%.
Уроженец Грузии задержан по делу о сбыте суррогатного алкоголя в Екатеринбурге
Уроженцы Грузии и Азербайджана задержаны в России по подозрению в поставках суррогатного алкоголя на городской рынок Екатеринбурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
По последним данным, от суррогатного алкоголя в Свердловской области умерли 26 человек.
«Сотрудники УФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным (Армену) Аветисяну и (Надиру) Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадали более 20 человек», – сказал источник.
Источник в правоохранительных органах также сообщил, что силовики изъяли из оборота свыше 10 тонн контрафактного алкоголя после гибели людей от метанола в Свердловской области.
«Известно об активизации полицейскими и оперативниками ФСБ совместных рейдов, в ходе которых уже изъято свыше 10 тонн контрафактной алкогольной продукции», – сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли 18 человек. Координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев сообщил ТАСС, что количество людей, которые умерли от отравления метанолом, предварительно, выросло до 26.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье.
По информации пресс-службы правительства, глава Кабмина поблагодарил МККК за важную работу, проводимую организацией в Грузии, «в частности на оккупированных территориях – в Абхазии и в Цхинвальском регионе».
«Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии ценит поддержку Международного комитета Красного Креста пострадавшему от конфликта населению, которая включает гуманитарную помощь населению, проживающему в Абхазии и в Цхинвальском регионе, а также вдоль линии оккупации.
На встрече особо была подчеркнута деятельность Международного комитета Красного Креста по поиску пропавших без вести и возвращению их семьям. Премьер-министр заявил, что роль и поддержка МККК как нейтрального посредника в реализации этой программы имеет решающее значение, и подтвердил свою готовность продолжить сотрудничество с Комитетом в этом направлении», – говорится в пресс-релизе грузинского правительства.
Ранее вице-президент МККК Жил Карбонье посетил Баку и встретился с представителями властей Азербайджана.
Турецкие СМИ назвали имена россиян, арестованных по обвинению в шпионаже
В Стамбуле шестеро иностранцев арестованы по обвинению в политическом и военном шпионаже. Среди них — четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.
Об аресте сообщает газета Hürriyet со ссылкой на сообщение прокуратуры. Издание называет имена арестованных. Ими, по данным газеты, стали россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.
Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока что не комментировали.
Ранее редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщала, что подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии — Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.
Родные избитого сторонника Кадырова позднее объявили Халитову кровную месть, при вероятной поддержке чеченских чиновников.
- О задержании иностранцев в Турции стало известно в начале октября. Спецоперацию против них проводили Национальная разведывательная организация и Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула. Сообщалось, что у подозреваемых были изъяты три пистолета и патроны к ним и другому оружию.
- В 2016 году в Турции по подозрению в убийстве были задержаны, а позднее осуждены россияне Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству на территории страны семерых чеченцев – сторонников независимости республики.
- Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. Их, предположительно, обменяли на арестованных в аннексированном Крыму сопредседателей признанного в России экстремистской организацией Меджлиса крымско-татарского народа.
В России выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса
В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма коронавируса AY.4.2 . Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
От "классического" дельта-штамма новый вариант отличается двумя шипами. Сейчас ученые изучают, насколько эта мутация заразнее остальных, отметил эксперт.
По словам Хафизова, вероятность широкого распространения нового варианта дельта штамма в России и мире достаточно высока. "Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто ещё не переболел коронавирусной инфекцией", — сказал Хафизов. Он добавил, что российские вакцины достаточно эффективны против AY.4.2.
Накануне министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что в стране распространяется новый вариант дельта-штамма. На него приходится уже почти 10 процентов всех случаев заражения коронавирусом в стране. Однако ученые не считают, что ему свойственна повышенная заразность или что он представляет повод для беспокойства. "Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы альфа и дельта, которые были на 50-60 процентов более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10 процентов", - сказал Франсуа Баллу, директор института генетики при Университетском колледже Лондона.
В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. Накануне суточный максимум смертей обновился в тринадцатый раз за октябрь. В 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1028 человек. По состоянию на утро 20 октября в стране выявлены 34 073 новых случая заражения коронавирусом.
Вчера президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Власти пошли на такие меры, чтобы прервать цепочки распространения вируса среди населения.
COVID-19 в Грузии: 4411 новых случаев, 29 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 29 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9617.
За сутки в стране выявили 4411 новых случаев коронавируса. Накануне провели 53 700 тестов: PCR-тестов – 20 022, экспресс–тестов на антиген – 33 678.
Выздоровели еще 2896 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 680 182, выздоровевших – 622 181.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,21%, за последние 14 дней составляет 8,83%, за неделю – 9,05%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5194 человека, всего в Грузии использовано 1 932 643 вакцины.
МВД России объявило в розыск Любовь Соболь
Российские власти объявили в розыск одну из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь. Её карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.
В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения, выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра и посещать массовые мероприятия. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России, сама она её не комментировала.
Ранее Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища. Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно за то, что она пыталась войти в квартиру к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, подозреваемому в отравлении Навального, и поговорить с ним.
В конце сентября Следственный комитет возбудил против ближайших соратников Навального, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём.
- "Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи. Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве зимой 2021 года проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись.
- Большинство обвиняемых по "санитарному делу" приговорили к ограничению свободы на срок от года до двух лет.
Коронавирус в Абхазии: 163 новых случая, один – летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 541 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 163 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 94 пациента. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 40 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 44 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 361 человек. Зарегистрировано 435 летальных случаев. Выздоровели 25 117 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В случае победы: Ника Мелия представил коалиционное правительство
Кандидат от главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил коалиционное правительство из представителей разных оппозиционных партий, которое будет управлять столицей в случае его победы во втором туре, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно официальным результатам муниципальных выборов 2 октября, мэры практически всех крупных городов Грузии должны определиться во втором туре, который состоится 30 октября. Представители «Грузинской мечты» не смогли победить в первом туре в 20 городах: Тбилиси, Карели, Хашури, Кутаиси, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хоби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Батуми, Хелвачаури, Рустави, Телави.
В Тбилиси конкурентом Ники Мелия является действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Я впервые в истории хочу представить коалиционную команду, чтобы все заранее увидели, кто будет управлять городом и станет партнером жителей Тбилиси», - сказал Мелия на презентации. Он отметил, что формирование коалиционного правительства стало «сложным решением» и только время покажет, оправдает ли оно себя.
Мелия также сообщил, что в случае победы на выборах мэра он откажется от поста председателя партии ЕНД, который занимает с января 2021 года и станет рядовым членом партии. «Я не считаю правильным быть избранным мэром 1,5-миллионой столицы и проводить заседания городского правительства в мэрии одновременно с совещаниями в своей партии. Я не был бы честным в отношении тбилисцев, если бы занимал две должности» - пояснил Мелия.
Вице-мэрами в столичном правительстве в случае победы Ники Мелия станут:
- Мамука Хазарадзе – лидер и основатель партии «Лело»;
- Зураб Джапаридзе – лидер партии «Гирчи – Больше свободы»;
- Элене Хоштария – лидер партии «Дроа»;
- Ираклий Абесадзе – представитель партии «Европейская Грузия».
Кандидаты на посты глав муниципальных служб:
- Служба здравоохранения и соцзащиты - Софо Джапаридзе, ЕНД;
- Служба культуры, спорта и дел молодежи - Дея Метревели, партия «Лело»;
- Антикоррупционная служба – Георгий Нониашвили, партия «Европейская Грузия»;
- Служба закупок - Мамука Ачба, партия «Единая Грузия»;
- Муниципальная инспекция - Дмитрий Бидзинашвили, партия «Единое национальное движение»;
- Юридическая служба Гига Лемонжава – партия «Дроа»;
- Администрация мэрии - Давид Лагвилава, ЕНД;
- Транспортная служба - Васо Урушадзе, беспартийный;
- Глава «Фонда развития Тбилиси» - Ника Вачеишвили, беспартийный;
- Глава «Тбилсервис групп» - Бесо Гарзделиани, беспартийный.
В команде Ники Мелия представлены и кандидаты на пост глав районов Тбилиси, среди которых также представители разных оппозиционных партий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с членами «Талибана»
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с представителями движения «Талибан», признанного в России террористическим. Агентство «Интерфакс» приводит цитату Лаврова, который назвал делегацию талибов «уважаемой» и подчеркнул, что российские власти «удовлетворены уровнем практического взаимодействия» с новыми афганскими властями.
После встречи с Лавровым, которая прошла в московском «Президент-отеле», представители «Талибана» приняли участие в переговорах с делегациями стран азиатского региона. На них обсуждался вопрос международного признания власти талибов.
- 15 августа радикальное движение «Талибан», признанное во многих странах мира террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов. Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Ираклий Гарибашвили: Ни Фотыга, ни Кубилюс для нашей страны ничего не значат
«Ни Фотыга, ни Кубилюс, ни кто-либо другой ничего не значат для меня и нашей страны», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ираклию Гарибашвили задали вопрос о письме нескольких парламентариев, в том числе Анны Фотыги, в котором говорится, что заключение Михаила Саакашвили под стражей должно быть приостановлено до решения Страсбургского суда.
Как отметил Ираклий Гарибашвили, никто не может противостоять верховенству закона и справедливости в этой стране.
«Хочу напомнить некоторым из перечисленных вами депутатов Европарламента, которых связывает личное знакомство, дружба с Михаилом Саакашвили, я не хочу продолжать… Один из самых активных, господин Глюксман, является мужем Эки Згуладзе. Сегодня этот человек, который был здесь все время, когда в стране свирепствовал террор, насилие и страдания, людей насиловали в тюрьмах, убивали, сегодня этот человек поучает нас. Кто вообще такая Фотига, как они посмели это. Это обычные манипуляции, призванные создать перед выборами ощущение, что от Европарламента исходит повышенное внимание», - сказал Гарибашвили, передает Общественный вещатель Грузии.
Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы, сообщает SOVA.
«По этому делу проведены следственные действия, истребованы видеоматериалы, а также изъяты телефоны и установлено, что Михаилу Саакашвили во въезде помог Элгуджа Цомая. Обвинения также предъявлены тем лицам, которые помогли ему в перемещении и не сообщили об этом правоохранительным органам. Все это подтверждается не только показаниями свидетелей, но и добытыми письменными доказательствами и видеоматериалами. Существуют и показания Элгуджи Цомая и других свидетелей», - заявил прокурор.
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
«Лело для Грузии» и «Время пришло» подписали документ о сотрудничестве
Лидеры партий «Лело для Грузии» и «Время пришло» («Дроа») подписали документ о коалиционном сотрудничестве.
По словам Мамуки Хазарадзе, партии создали единый фронт, платформу для вывода страны из 30-летнего однопартийного управления.
«Это самое важное, чтобы в будущем в этой стране ни у одной личности и партии не было роскоши решать, как жить Грузии. Это результат тех консультаций, которые мы проводили с Элене Хоштария и коллегами, и наши цели и задачи совпадают. Мы будем платформой, которая станет гарантией завершения однопартийности и здоровой коалиции. Гарантией, которая никому не даст возможности однопартийного правления.
Я рад, что мы подписываем этот документ, который станет переломным. Если через 10 дней мы все поймем, что у коалиции, многопартийности нет альтернативы, тогда это будет тем моментом, когда нам всем вместе нужно будет взять на себя ответственность, пойти на выборы и противопоставить однопартийному правлению многопартийное управление», - заявил Хазарадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Грузия открыла на четырех приграничных КПП пункты временной изоляции
Пункты временной изоляции граждан, у которых подтвердился или есть подозрение на коронавирус, открылись в четырех пропускных пунктах на границах Грузии. Это Тбилисский международный аэропорт, КПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница), КПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница) и «Садахло - автомобильная» (грузино-армянская граница).
В случае выявления или подозрения на наличие инфекции, пересекающие границу граждане будут переведены в изолированное помещение.
Проект «Обеспечение устойчивости управления границами и миграцией в Грузии» реализован Международной организацией по миграции при финансовой поддержке Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Изоляционные пункты в контексте глобальной пандемии являются важным шагом на пути к обеспечению здоровья граждан и в то же время способствуют законной миграции, сказано в заявлении Службы доходов Минфина.
В открытии изоляционного пункта в Садахло на грузино-армянской границе сегодня приняли участие глава Международной организации по миграции (IOM) в Грузии Санья Селебич Луковак и представитель делегации ЕС Юрате Юодснуките, а также руководитель отдела международных отношений налоговой службы Грузии Самсон Уридия, сообщает агентство «Новости-Грузия.
«Еще раз хочу поблагодарить за поддержку проекта. Мы надеемся, что наше плодотворное, ориентированное на результат сотрудничество будет продолжаться и в будущем», - сказал на открытии заместитель начальника налоговой службы министерства финансов Владимир Хундадзе.
Кот-наркокурьер пытался проникнуть в колонию в Ивановской области. ФОТО
Сотрудники мужской колонии строгого режима №4, расположенной в российском городе Кинешма (Ивановская область), поймали кота-«наркокурьера». Он пытался пронести на территорию исправительного учреждения марихуану.
«В ходе реализации оперативной информации в вечернее время на территории, прилегающей к исправительной колонии №4, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота в ошейнике, который предпринял попытку проникнуть в колонию. Из ошейника кота было изъято вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое. На место происшествия вызваны сотрудники МО МВД "Кинешемский"», – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ивановской области.
Общий вес наркотика составил 5,21 грамма. Сейчас ищут тех, кто всё это придумал и отправил животное в колонию, пишет портал Ivanovo news.
Это не первый подобный случай в России. В феврале 2018 года МВД РФ сообщило о задержании двоих жителей Тульской области, которые пытались передать в колонию наркотики, спрятанные в ошейнике у кота. Также сообщалось, что ставший орудием преступления кот сбежал из зооуголка перед важным заседанием в суде.
Саакашвили официально выдвинут обвинение в незаконном пересечении границы
В Прокуратуре Грузии заявили, что официально выдвинут третьему президенту страны Михаилу Саакашвили обвинение в незаконном пересечении государственной границы – уже издано постановление, ведутся соответствующие правовые процедуры.
Ведомство обнародовало подробный маршрут передвижения Саакашвили. В прокуратуре подтверждают, что политик прибыл в Грузию на пароме «Вильнюс» и находился в трейлере, перевозившем молочные продукты.
В ведомстве также сообщили, что обвинение ужесточили водителю трейлера Э.Ц. (Элгуджа Цомая – ред.), а задержанного накануне еще одного водителя, Г.Н. (Георгий Нариманидзе – ред.) обвиняют в «сокрытии тяжкого преступления».
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному
"За свободу мысли"
Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщают два источника Радио Свобода, знакомых с обсуждением награды. Официальное объявление победителя состоится позднее днём 20 октября.
После публикации новости Радио Свобода о победе политика заявила так же номинировавшая его Европейская народная партия.
Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".
Навальный с начала года находится в колонии. Он был помещён туда после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Но против оппозиционера возбуждены ещё несколько уголовных дел.
- В прошлом году премию Сахарова получили представители белорусской оппозиции, а в 2018 году украинский режиссёр Олег Сенцов, арестованный в аннексированном Россией Крыму. После освобождения из российской колонии он приехал в Европарламент и выступил перед депутатами лично.
- Навальный был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года, однако её лауреатами стали двое журналистов – филлипинка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов.
- Кроме Навального в коротком листе премии в этом году были 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за "храбрую борьбу за равенство и права человеки" и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.
ГПЦ предлагает отцу Виссариону Аплиаа обсудить проблемные вопросы в Тбилиси
Церковный совет епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. Об этом сообщается на сайте АПЦ.
К иерею Виссариону Аплиаа обращается секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели, предлагая ему обсудить проблемные вопросы на встрече в Тбилиси.
«Сообщаем Вам, что мы ознакомились с Вашим обращением к Патриархам Грузии и России. Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы», – говорится в письме Михаила Ботковели.
В обращении церковного совета АПЦ к патриархам России и Грузии говорилось о «неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь».
«В 1992 году вопреки исторической и канонической правде вселенский патриарх выдал Томос Грузинской Православной Церкви об автокефалии, определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь не входила в состав Грузинской Православной Церкви, и восстанавливает свой статус Абхазского -Католикосата», – говорится в обращении, подписанном иереем Виссарионом Аплиаа, игуменом Игнатием (Киут), иереем Никитой Адлейба, иереем Далматом Гопия , иереем Александром Сергеевым.
В письме говорится, что с XIX века Русская Православная Церковь возрождает православие на Кавказе.
«Мы ждем, что с её помощью Абхазская Православная Церковь добьётся канонического признания независимости Абхазской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь заявляет, что не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь призывает всех православных христиан всех Православных Поместных Церквей, кто имеет отношение к нашей неустроенности спасения абхазского православного народа, исследовать канонический статус Абхазской Православной Церкви с помощью канонического церковного православного права. Православие и этнофилитизм несовместимы», – говорится в обращении.
В феврале текущего года Виссарион Аплиаа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».
В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
COVID-19 в Южной Осетии: 116 новых случаев, один – летальный
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия провел за сутки 339 исследований на коронавирусную инфекцию, из них выявлено 116 новых случаев заражения COVID-19, сообщила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1936 человек, 40 граждан сняты с учета медиков за сутки», – отметила она.
В инфекционной больнице Южной Осетии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 84-летний мужчина, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По данным на 20 октября, отметила врач, в «красной зоне» проходят лечение 160 пациентов.
«За прошедшие сутки госпитализирован 21 человек с коронавирусной инфекцией, выписаны четыре пациента. В палате интенсивной терапии находятся шесть человек», – сказала Джиоева.
- В Южной Осетии за время пандемии выявлено 7794 новых случая коронавируса, выздоровели 5858, скончались 124.
- Из-за роста числа случаев заражения до 1 ноября в Южной Осетии приостановлена работа образовательных учреждений, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, а также объектов физкультуры и спорта.
- До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий.
В Тбилиси гражданам ввели витамин С вместо вакцины от гриппа
В клинике имени Гогелия на улице Джавахишвили в Тбилиси гражданам, предположительно, ввели витамин С вместо вакцины от гриппа.
По словам местных жителей, они пришли в клинику, чтобы сделать прививку четырехкомпонентной вакциной от гриппа и заплатили 75 лари, а когда попросили показать упаковку вакцины, медперсонал им отказал. По их словам, инъекции были сделаны и детям.
По заявлению пациентов, по их настоятельной просьбе представители клиники открыли ящик, в котором были обнаружены только ампулы витамина С, в комнате вакцинации также были обнаружены использованные ампулы витамина С.
Пациенты говорят, что представители клиники в итоге признались, что делали пришедшим в клинику «прививку» витамином С, после этого они сразу же покинули клинику.
Граждане вызвали на место инцидента полицию, пишет Общественный вещатель Грузии.
В Агентстве регулирования Минздрава Грузии заявили, что у этой клиники не было права на осуществление иммунизации в данном учреждении. Не было соответствующего сертификата и у врача.
Кроме того, по информации ведомства, в прошлом году были выявлены факты фальсификации этим врачом сертификатов, в связи с чем в МВД Грузии было возбуждено дело.
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