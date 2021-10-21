Археологи вскрыли свинцовый саркофаг, обнаруженный в Абхазии

Свинцовый саркофаг второй половины V – начала VI века, найденный ранее в Абхазии, вскрыли в Сухуми приглашенные из России специалисты.

Артефакт был найден в рамках совместной абхазо-российской археологической экспедиции у храма в древнем городище Гюэнос, на территории современного города Очамчире.

Как пишет агентство «Апсныпресс», на вскрытии саркофага присутствовали археологи и историки из Абхазии и России, министр культуры самопровозглашенной республики Абхазия Гудиса Агрба, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и иерей Виссарион Аплиаа.

Ученые отмечают уникальность находки и считают, что она станет большим вкладом не только в историю и археологию Абхазии, но и всего Южного Кавказа.

«Самое ценное здесь не то, что находится внутри, а сам этот объект. Надеюсь, после реставрации он займет надлежащее место в Абхазском государственном музее и это будет экспонат, которым музей сможет гордиться», – сказал заместитель директора Института востоковедения РАН, один из руководителей абхазо-российской археологической экспедиции Александр Скаков.

Во вскрытом саркофаге, как и предполагали ранее специалисты, были обнаружены только останки скелета. Останки сохранились плохо, на что возможно повлияла высокая влажность этой местности, да и сам материал саркофага, по мнению специалистов, не способствует их сохранности.

Дальнейшим изучением будут заниматься антропологи, будут проведены генетические и другие анализы, после этого специалисты смогут более подробно рассказать о человеке, захороненном в саркофаге. Пока археологи склоняются к тому, что это был мужчина – священнослужитель или высокопоставленный чиновник.

На вскрытии саркофага присутствовал и секретарь абхазского Совбеза Сергей Шамба, который и обнаружил с археологической экспедицией храм в Гюэносе еще в 80-х годах прошлого века.