В «Грузинской мечте» прокомментировали видео, на котором Саакашвили говорит о похищении

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» комментируют сюжет проправительственного телеканала «Имеди» об экс-президенте Михаиле Саакашвили.

Накануне «Имеди» распространил видео, которое, как утверждается, Саакашвили снял в фуре по пути из Украины в Грузию. В нем политик говорит, что его похитили, и он не знает спецслужбы какой страны стоят за этим. «Имеди» утверждает, что Саакашвили готовил инсценировку на случай, если попасть в Грузию ему все же не удастся.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал Саакашвили «абсолютным фейком». При этом он добавил, что «таким людям и такой политической силе никогда не будет дана возможность вернутся к власти».

«Сам по себе этот сценарий может быть неинтересным. Интересно, что этот человек еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем – и в голодовке фейк, а в похищении фейк, и в приезде фейк… Кроме того, он еще раз напомнил, что у него психологические и психические проблемы», – сказал Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал экс-президента «ненормальным», предположив, что в момент записи указанного видео политик не был трезв.

«Очевидно, что он не трезв. Он бредит, говорит, что его похищают какие-то спецслужбы. Представьте, в какой иллюзии живет этот человек… Если у человека не было таких иллюзий, как он мог не сделать элементарный расчет и, приехав таким образом, провравшись как вор, он попал в тюрьму», – заявил Гарибашвили.

При этом он добавил, что возвращение Саакашвили в Грузию было «постыдным», подчеркнув, что он тайно въехал в страну в рефрижераторной машине вместе с «разными продуктами и сметаной».

Сегодня же Ираклий Гарибашвили назвал Михаила Саакашвили «фейк–Гитлером».