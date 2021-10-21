Власть обвинила «Национальное движение» в новой жизни

У Тбилиси будет коалиционное правительство, если на выборах мэра победит председатель «Нацдвижения» Ника Мелия. В «Грузинской мечте» в коалицию не верят, напоминая, что все члены кабмина оппозиции были связаны с партией Саакашвили. Между тем наблюдатели говорят об ошибках оппозиции, затрудняясь, впрочем, предсказать, окажутся ли они решающими.

После традиционной предвыборной «войны компроматов» перед вторым туром фавориты переключились на «войну обещаний». Кандидаты в мэры столицы обещают финансовые и другие льготы представителям разных социальных слоев в случае их избрания.

Кандидат в мэры от «Нацдвижения» идет на выборы с представителями других оппозиционных объединений. Вице-мэрами в столичном правительстве в случае победы Ники Мелия станут: Мамука Хазарадзе – лидер и основатель партии «Лело», Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи – больше свободы», Элене Хоштария, лидер партии «Дроа», Ираклий Абесадзе от партии «Европейская Грузия».

Маневры оппозиции в правящей команде окрестили попыткой реванша со стороны Саакашвили, а разговоры о коалиции – обманом избирателей, поскольку трое из названных кандидатов в вице-мэры в свое время состояли в рядах «Нацдвижения», о чем не преминул напомнить премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Какой нормальный человек мог поверить в фарс, который мы видели? Там не было представителя какой-либо другой партии, кроме Мамуки Хазарадзе, который также всегда был послушным слугой Саакашвили. Спросите любого бизнесмена. Мамука Хазарадзе был рядовым исполнителем серьезных финансовых преступлений по экспроприации денег у бизнеса при Саакашвили. Эти фиктивные размежевания были абсолютным фарсом и ложью, и, таким образом, мы увидели обновленную команду «Национального движения», – подытожил премьер.

В оппозиции парируют, что власти избрали тактику дискредитации оппонентов для прикрытия своей несостоятельности. По словам одного из кандидатов на пост вице-мэра Ираклия Абесадзе, у действующего мэра нет ни единого шанса на успех:

«Мы увидели полный разброд в рядах правящей партии после первого тура. Она, потеряв бразды правления, бросается в крайности. Люди ничего не увидели в их действиях, кроме запугивания и лжи, обвинений в популизме, когда мы заявили о готовности помогать пенсионерам, а на второй день они сами выступили с этой же идеей – увеличения пособий для неимущих. Мы убеждены, что позитивная повестка дня, выдвинутая коалицией, привлекла избирателя на нашу сторону. Люди верят, что будет покончено с однопартийным правлением, что уйдут в прошлое непотизм и трудоустройство по партийному признаку и что на работу в мэрию люди будут наниматься по профессиональным признакам. Позитивные ожидания общества – залог нашей победы на выборах 30 октября».

Георгий Мелашвили, основатель Европейско-грузинского института, считает, что оппозиция, предложив в Тбилиси нестандартный ход, многим рискует:

«Оппозиция идет ва-банк, так как поставила все на победу. Коалиционное правительство само по себе интересно, в нем представлены практически все силы, кроме партии Гахария. Однако в случае неудачи ее ждет полный провал и распад. Было бы проще, будь мы европейской страной, но в Грузии, где судебная система находится целиком под контролем власти, которая к тому же обладает неограниченным административным ресурсом, в случае поражения оппозиции страну ждет усиление однопартийного правления».

В свою очередь, по мнению политолога Пааты Закареишвили, политическая повестка дня оппозиции перед первым туром оказалась ошибочной.

«Оппозиции надо было больше говорить о развитии столицы, намечать решения насущных проблем, однако это не было сделано. Когда действующий мэр Каха Каладзе презентовал свою программу развития Тбилиси, Ника Мелия говорил о референдуме и политической составляющей, которая в итоге окончилось неудачей. Теперь, за неделю до выборов, составленные наспех обещания оппозиции не будут иметь надлежащего эффекта, время упущено», – считает политолог.

Напомним, второй тур выборов пройдет по Грузии 30 октября. Мэров будут избирать в пяти самоуправляющихся городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти, а также в 15 различных муниципалитетах. Победу в первом же туре уже одержали 44 кандидата в мэры от «Грузинской мечты».