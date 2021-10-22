Иерей Виссарион (Аплиаа): «Надо разговаривать, но не в Тбилиси»

Патриархия Грузинской православной церкви ответила на письмо главы Абхазской православной церкви иерея Виссариона (Аплиаа), направленное Патриарху Русской православной церкви Кириллу и Католикосу-Патриарху Грузинской православной церкви Илие II. В ответе выражено категорическое несогласие с позицией отца Виссариона по абхазскому церковному вопросу, однако Грузинская церковь решила пригласить его в Тбилиси для переговоров. Глава АПЦ отверг приглашение в Тбилиси, однако, как он заявил нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, такие переговоры могли бы пройти в Москве.

– О. Виссарион, расскажите, пожалуйста, о том, что является предметом вашего обращения к Католикосу Грузинской православной церкви Илие II?

Желание присвоить то, что не принадлежит, это беда, это преступление. Абхазская церковь никогда не была составной частью Грузинского Патриархата. Конечно, они сейчас говорят, что надо приехать в Тбилиси, но мы в Тбилиси не поедем

– Правило Четвертого Вселенского собора в Халкидоне говорит о том, что никакая этнически сформированная группа людей не может подчиняться другой этнической группе. Каждый должен славить Бога на своем родном языке. И какое право имеет грузинский этнос по отношению к абхазскому этносу это проявлять? С этим соглашаются многие, но это не означает, что мы согласны с этим. Абхазская церковь – это самостоятельная, независимая православная церковь Вселенского характера, и мы будем ее восстанавливать с помощью Божьей, конечно, через Москву. Потому что Московский Патриарх не признал сто лет тому назад правомочность грузинского Католикоса, но потом сталинская власть в 1943 году берет все это. И сегодня мы говорим православным грузинам, православным русским, что надо это все исправлять, не надо с этой ложью жить, зачем вы губите и пытаетесь препятствовать развитию абхазского православного характера? Желание присвоить то, что не принадлежит, это беда, это преступление. Абхазская церковь никогда не была составной частью Грузинского Патриархата. Конечно, они сейчас говорят, что надо приехать в Тбилиси, но мы в Тбилиси не поедем. Все вопросы, связанные с абхазской церковной проблематикой, мы будем решать там, где это создавалось. И где в 1918 году Патриарх святой Тихон не признал правомочность грузинского Католикоса на Абхазию и на Осетию, но потом в 1943 году сталинская власть, не спрашивая никого, без Соборного решения это все совершила. И сегодня они говорят, будем это обсуждать. А что обсуждать? Надо не обсуждать, а исправлять.

– Когда вы обращались к Католикосу Грузии Илье II с письмом, какой вы ответ ожидали получить? И что вы хотели до них донести?

– Мы ничего не хотели им донести, мы хотели им сказать то, что есть. Пускай они заглянут в то, что было, как это было ложно и неправильно, что Абхазия оказалась в составе Грузинской церкви. Они это знают не хуже нас, но они с этим не хотят согласиться.

– Вы сказали, что готовы разговаривать с Католикосом об этой проблеме в Москве. Если можно, поясните, пожалуйста, какое решение вы ждете от них и возможны ли какие-то компромиссы?

Почему мы сегодня такое одинаковое письмо написали Московскому и Грузинскому Патриархам? Потому что эти ошибки были допущены и в Москве, и в Тбилиси, потому что они не прислушались к святому праведному Тихону и начали делать все по-своему. В итоге, мы сегодня говорим всем, что надо это исправлять

– Каноническое решение было принято в 1918 году, но оно не было претворено в жизнь в связи с тем, что они не отдали. Но это не означает, что мы с этим согласны. Но потом пришли другие, знаете, как бывает, есть грузин – Католикос Абхазский Максим Второй, который не признает грузинскую версию. Он говорит: «Я – Католикос Абхазский, я отвечаю перед Богом за этот народ». Это было в 1792 году. Когда турки пришли сюда, мы резиденцию Абхазского Католикосата первопрестольного града Пицунды переводим в Гелатский монастырь. Мы доверяем им, они наши родственники через царя Леона, через Арчила, у нас проблем нет, мы доверяем полностью. И они потом, когда проходит время, решили это присвоить. И Максим Второй не согласился с этим. Они решили переименовать его в Западно-Грузинский Католикосат, с чем он не согласился. Поэтому он вынужден был уехать отсюда. И вот он в Киеве умирает в 1795 году через три года. И эти документы были обнаружены. Мы же не просто так этот вопрос не поднимали тридцать лет тому назад? Мы потихонечку с Божьей помощью что-то нашли и потихонечку собрали и документально подтвердили, что есть Абхазский Католикосат. Мы не говорим, что на этом все закончилось, мы даем возможность это все исправить. Почему мы сегодня такое одинаковое письмо написали Московскому и Грузинскому Патриархам? Потому что эти ошибки были допущены и в Москве, и в Тбилиси, потому что они не прислушались к святому праведному Тихону и начали делать все по-своему. В итоге, мы сегодня говорим всем, что надо это исправлять.

– По-вашему, встреча с Католикосом Грузии в Москве возможна?

– Это им нужно. Мы встречу по этому вопросу в Тбилиси даже не обсуждаем и обсуждать не будем. Это мое личное и твердое мнение, потому что все наши вопросы надо решать там, где есть что-то нейтральное. Когда Нестор Лакоба поехал в Тбилиси, чем закончилась его поездка, мы знаем. Чем закончилась поездка Владислава Григорьевича Ардзинба? Нет доверия к ним. Что об этом нельзя говорить? Поэтому сегодня, зная все это, я, отец Виссарион, будь на моем месте кто-то другой, я бы и ему не советовал ехать в Тбилиси. Мое место – это защитить интересы православного абхазского народа, защитить Абхазскую церковь, которая была, и надо ее восстановить, но с кем? Не с греками. Миссия восстановления православия на Кавказе кому принадлежит? России. Не Константинополь восстанавливал, когда турки отсюда ушли. Россия естественно приходит сюда как защитник и как освободитель. Спрашивают: батюшка, почему вы так стремитесь к России? Я отвечаю, что Россия, в отличие от грузин, не отнимала у нас абхазский язык, они, наоборот, переводили и помогали нам встать на ноги на своем родном абхазском языке спустя триста лет после доминантства Османской Порты.

– Скажите, пожалуйста, о. Виссарион, Патриарх Русской православной церкви поддерживает ваше обращение о независимости Абхазской православной церкви?

Что касается того, как Абхазия оказалась в составе Грузинской церкви, на это нет никакого соборного решения и быть не может

– Вы не поняли, что я сказал. Причем здесь поддерживает или не поддерживает? Правда – она одна. Мы не падали, мы стояли и будем стоять, но надо просто соглашаться с этой правдой, которая не от меня идет, она зафиксирована на Всероссийском соборе в 1918 году, и об этом есть протокол. А что касается того, как Абхазия оказалась в составе Грузинской церкви, на это нет никакого соборного решения и быть не может. А что, евангельскую правду не будет поддерживать православный Патриарх? Вот тот, кто не поддержит евангельскую православную правду, тот со временем отпадет…

– Мы слышим все время от Русской православной церкви заявления о том, что они поддерживают территориальную целостность Грузии, в связи с этим что-то изменилось в позиции Русской православной церкви?

– Позиция Русской православной церкви – это не есть мнение тех, кто поддерживает ложь, а мнение тех, кто будет поддерживать правду. Правда на бумаге в исторических справках есть, если кто эту правду поддержит и согласится, тот будет нашим союзником, а кто ее не поддержит и не согласится, тот пускай сам думает над этим. Мы в своем письме пишем: «Абхазская православная церковь заявляет, что не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской церкви». Я знаю точно, что в Москве найдутся люди, которые так думают, но есть другие люди, которые думают иначе. Патриарх Кирилл сказал месяца три тому назад на нашей встрече, что, да, Абхазия не была под рукой Грузии. Значит, будем ждать этого решения.

– И Патриарх Кирилл согласен способствовать независимости Абхазской православной церкви, правильно я вас поняла?

– Она была независимой, она будет независимой.

– Уточните позицию Патриарха Кирилла.

Я никогда не осуждал ни грузинского Патриарха, ни Вселенского. Это их решение, но я отвечаю здесь за этот народ. Если эти правила существуют для всех народов одинаково, значит, я прошу предоставить такую возможность и нам. А с кем восстанавливать – это уже нам решат

В.П.: Мы пока еще ее не знаем. Но с позиции православной правды согласиться должен любой православный человек. Будь это патриарх, будь это епископ, будь это священник, кто бы ни был. Поэтому сегодня вопрос ставится так: кто хочет быть на стороне правды? В конце концов, правда на стороне абхазской. Это знает и святейший Патриарх Кирилл, он говорил нашим депутатам-абхазам, что правда на стороне отца Виссариона. Но то, что происходит в церкви, вот сейчас ты задаешь вопрос, а я отвечаю, мы же не пытаемся все время это афишировать, писать, говорить, это остается внутри церкви. И то, что мы делаем с тобой – это очень важно, потому что можем, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу того, что там внутри очень много неправды, очень много лжи. Правила для всех одинаковые: и для грузин, и для абхазов, и для греков, и для русских. И кто с этим согласен, тот и есть брат твой. А кто не согласен – тоже не отвергаем его, с надеждой, что он покается и скажет: «Простите меня, братья». Конечно, он возвращается, а мы его в объятья принимаем, мы не осуждаем никого. Я никогда не осуждал ни грузинского Патриарха, ни Вселенского. Это их решение, но я отвечаю здесь за этот народ. Если эти правила существуют для всех народов одинаково, значит, я прошу предоставить такую возможность и нам. А с кем восстанавливать – это уже нам решать. И я сказал еще раз: исторически – это вредит России. Какое они примут решение, я не знаю, я не могу сказать Святейшему: сделайте так или сделайте так. Мы дали аргументированное письмо, справку, а там решают они. Ответил же грузинский Патриарх? Ответил. И я считаю, что ответ полезный. Надо разговаривать, но не в Тбилиси разговаривать. Конечно, они этого хотят, но мало того, что ты хочешь, а хочу ли я этого? Если я этого не хочу, ты же не будешь меня насиловать.

– Отец Виссарион, скажите, пожалуйста, мы знаем, что позиция Грузинской православной церкви в вопросе автокефалии Абхазской православной церкви достаточно жесткая. Мы ее много раз слышали, и если я ошибаюсь, то поправьте меня, она достаточно непримиримая. Вы ставите вопрос об автокефалии, Грузия на эту автокефалию, насколько я понимаю, раньше никогда не соглашалась. Как эти позиции совместить? Возможен ли, с вашей точки зрения, какой-то компромисс?

– Компромисс есть там, где правила. Против правил идти – это не компромисс, это преступление. Компромисс может быть там, где это соответствует правилам Семи Вселенских соборов и Апостольских постановлений. Вот это и есть то, о чем мы можем согласиться. А все остальное – не соглашусь, и неправильно будет, если соглашусь, потому что это будет во вред тому, кто ко мне придет как прихожанин, как православный христианин, который хочет узнать, как спасаться от этой лжи. Это злоделанье должно исчезнуть как дым. Того, чего желаешь себе, желай ближнему. А мы все ближние, поэтому здесь нет эллина, нет иудея. Это надо понять всем, понимаешь? 30 лет надо было терпеть, чтобы этот вопрос поставить. Слава Богу, я до этого дожил, и мы его поставили. А какой ответ? Ответ должен быть правильным, православный для нашего народа, и никто не должен препятствовать: ни грузин, ни грек, ни русский. Это нам принадлежащее от Бога.

– Вы сказали, что ваше обращение к Патриарху Кириллу является неожиданным для них самих. Я вас правильно поняла?

Мы не были под рукой Грузии никогда. Мы были всегда на равных

– Я же тебе рассказываю, мне это никто не подсказывал, эта мысль тридцать лет со мной. И вот как это надо было написать на бумаге, чтобы людям было хоть что-то понятно. И вот, слава Богу, стало понятно грузинскому Патриарху, в Москве, думаю, тоже поймут. Ну, самое главное, Елена, запомни раз и навсегда, мы не были под рукой Грузии никогда. Мы были всегда на равных. Есть первопрестольный град Пицунда, есть первопрестольный град Мцхета, и это есть та абсолютная правда, которую надо признать всем православным христианам мира.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия