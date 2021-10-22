Абхазия не справляется с освоением российского финансирования

Сегодня в Сухуме прошло заседание кабинета министров Абхазии с участием президента Аслана Бжания. В ходе обсуждения реализации Инвестиционной программы содействию социально-экономического развития республики выяснилось, что правительству не удалось освоить весь объем выделенных Россией средств.

Открывая встречу, президент Аслан Бжания сказал, что Абхазия намерена обратиться к Российской Федерации с просьбой увеличить финансирование на следующую Инвестиционную программу 2023-2025 годов. По его словам, абхазская экономика в этом остро нуждается, поэтому подобное обращение обосновано и понятно.

«Но для того, чтобы иметь в этом вопросе понимание российской стороны, мы должны продемонстрировать нашим коллегам умение эффективно, грамотно и в сжатые сроки осваивать эти финансовые средства. Вот именно в таком ключе я хотел бы сегодня построить разговор», – сказал президент.

Как позже выяснилось, у правительства Абхазии возникли большие проблемы с освоением выделенных средств, без их решения реализация Инвестиционной программы оказывается под вопросом.

Программа рассчитана на три года – 2020, 2021 и 2022, и на нее выделено более четырех миллиардов рублей. Она предполагает проведение работ по тридцати объектам. Это девятнадцать локальных дорог, разводящие сети водоснабжения, водопроводы в селах Абгархук, Звандрипш, Мгудзырхва, Мыку, капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Новом Афоне и строительство очистных сооружений канализации в городе Гагре.

О том, как идут работы на этих объектах, рассказал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Он начал с работы дорожного фонда и рассказал о том, какие дороги и коммуникации уже отремонтированы:

«Инвестиционная программа содействию социально-экономического развития Республики Абхазия на три года составляет 4 млрд 010 млн рублей с разбивкой по годам: в 2020 году – 1 млрд 310 млн рублей, в 2021 и 2022 годах по 1 млрд 350 млн рублей. Дорожно-строительный комбинат реализовывает 12 мероприятий на общую сумму 332 млн рублей, из которых шесть мероприятий – Аацы, Абгархук, Гумиста, улица Эшерская, город Пицунда (центральная трасса), поселок Цандрыпш, улица Октябрьская и капитальный ремонт мостового перехода через реку Восточная Гумиста реализованы в полном объеме на сумму 281 млн рублей и профинансированы на 100%».

По словам Тимура Агрба, в ходе реализации Инвестиционной программы произошел резкий скачок цен на стройматериалы, цены продолжают расти, и возникла необходимость пересматривать сметы и проводить повторные экспертизы за пределами Абхазии в России. Это привело к тому, что из 1 млрд 010 млн рублей освоено только более 600 млн рублей:

«Что бы я хотел сказать по Инвестиционной программе 2021 года, по недофинансированию программы 2021 года. На сегодняшний день профинансировано порядка 400 млн рублей всего, но работы у нас выполнены более чем на 600 млн рублей. Мы не можем подавать акты выполненных работ в связи с тем, что сметная документация находится на повторной экспертизе. Буквально через две недели мы уже должны получить положительные экспертные заключения и начнем экстренно подавать акты выполненных работ».

Президент Аслан Бжания указал на тот факт, что до окончания года осталось немногим более двух месяцев, и выразил сомнение, что за это время правительство сможет освоить оставшиеся 400 млн рублей, а это ставит под вопрос выделение средств на программу следующего трехлетия. Он попросил министра экономики Кристину Озган объяснить причины недофинансирования Инвестиционной программы и рассказать, что должны делать начальник УКСа, министр и другие официальные лица, чтобы решить возникшую проблему.

Кристина Озган назвала несколько причин. Это некачественная работа подрядчиков, в том числе российских; тот факт, что с 2021 года по требованию российской стороны в Абхазии перешли на оформление проектно-сметной документации по базисно-индексному методу, хотя до этого сметы формировались по ресурсному методу с применением коэффициента. Абхазская сторона ставила в Москве вопрос о возвращении к ресурсному методу, но решения пока нет. Кристина Озган считает, что при сохранении действующего подхода проблемы с освоением средств будут постоянно. По ее мнению, тормозит освоение средств и требование российской стороны о проведении экспертизы проектно-сметной документации в первом квартале финансового года.

Премьер-министр Александр Анкваб назвал возникшие проблемы «мелким и необоснованным менеджментом, который здесь ни к чему» и отметил, что «если идти по этому пути, то никакого роста в строительной сфере не будет». Он уверен, что составлять всю документацию и проводить экспертизы можно в Абхазии, и для этого есть необходимые специалисты.

На заседании присутствовали многочисленные подрядчики, которые выполняют заказы правительства в рамках Инвестпрограммы. Аслан Бжания призвал их работать качественно и не забывать о том, что над ними висит «правовой меч». Сложности, о которых говорила Кристина Озган, были введены для контроля за расходованием средств. «Если эти препоны убрать, то надо усилить контроль, чтобы картина была открытой и понятной для российской стороны», – сказал президент.

Президент потребовал от министра экономики подготовить предложения для российских коллег и сформулировать, какие надо внести изменения в процедуру оформления документации, чтобы сократить сроки и улучшить качество освоения выделяемых средств. Он считает, что необходимо ехать в Москву, убеждать руководство Минэкономразвития и добиваться изменений.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия