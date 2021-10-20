Ахра Аристава: «Власть делает ставку только на Москву, не проводя никаких реформ»

На прошлой неделе состоялся рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву, информацию о встречах и обсуждавшихся вопросах прокомментировал «Эху Кавказа» экономист Ахра Аристава. Он считает ошибкой тот факт, что руководство Абхазии делает ставку исключительно на финансовую помощь Москвы, не проводя в стране никаких реформ.

– Ахра, на сайте президента появилась информация о поездке Аслана Бжания в Москву. Я думаю, что вы знакомы с этими отчетами. Какое впечатление они произвели на вас? И что вы в целом можете сказать об этой поездке президента в Москву?

– Видно, что власть сделала ставку именно на Москву. Я считаю, что это ошибка.

– Почему вы считаете это ошибкой?

Тратятся огромные усилия на переговоры, чтобы получить серьезные финансовые ресурсы на реализацию тех или иных целей и задач, но при этом в стране не происходят никакие перемены

– Ошибка в том, что нет никаких реформ. Я буквально вчера говорил с некоторыми депутатами парламента и спросил у них, поступили ли какие-либо законопроекты из сорока пяти вопросов (программа гармонизации законодательства России и Абхазии)? Мне сказали, что нет, ничего не поступало. Это говорит о том, что правительство, не проводя никаких реформ, просто сделало ставку на Москву. Тратятся огромные усилия на переговоры, чтобы получить серьезные финансовые ресурсы на реализацию тех или иных целей и задач, но при этом в стране не происходят никакие перемены. Такой путь, на мой взгляд, бесперспективен.

– В информации о поездке президента в Москву есть сообщение о том, что ведутся переговоры о повышении заработной платы в Абхазии до уровня зарплат в Краснодарском крае и названа цифра сорок тысяч рублей в месяц. Что вы об том думаете?

С января этого года российская сторона уже выделила средства на повышение зарплат, но из-за того, что абхазская сторона до сих пор не смогла выделить свою часть средств, это повышение не произошло

– Это вытекает из договора 2014 года, там четко записано о выравнивании зарплат с Южным федеральным округом. Да, прозвучала цифра: к 2025 году поднять зарплату до 40 тысяч рублей. Опять же я возвращаюсь к тому, что говорил: соглашение предусматривает софинансирование. То есть, если российская сторона дает определенную сумму, столько же и абхазская сторона должна выделить из бюджета. На сегодняшний день так. Если же не проводить никаких реформ в сфере экономики, такое повышение просто нереально. 40 тысяч рублей в месяц даже с учетом того, что будет сокращен госаппарат, означает, что приблизительно в три раза поднимается средняя зарплата. То есть на сегодняшний день фонд заработной платы составляет три миллиарда рублей с абхазской стороны и три миллиарда рублей с российской стороны, итого – шесть. Надо прибавить 12 миллиардов, нормальные, да, цифры звучат? Такое возможно лишь в одном случае, если все эти средства будут предоставлены исключительно российской стороной. Приведу вам пример. Недавно в парламенте обсуждался вопрос повышения заработных плат некоторым категориям бюджетников. С января этого года российская сторона уже выделила средства на повышение зарплат, но из-за того, что абхазская сторона до сих пор не смогла выделить свою часть средств, это повышение не произошло.

– Какая сегодня средняя заработная плата в Абхазии?

– Она в разных ведомствах разная, по статистике в среднем от восьми до четырнадцати тысяч рублей в месяц. В стране надо начинать реальные реформы, если мы не будем этого делать, все эти деньги, которые, если даже допустить, что Россия возьмет на себя и стопроцентно выделит, наши граждане будут тратить на приобретение импортных товаров, они будут уходить из страны, и какого-то перспективного эффекта от этого я не вижу.

– В сообщениях о встречах президента Аслана Бжания в Москве есть информация о том, что готовится новая программа социально-экономического развития, она включает в себя, в частности, создание системы администрирования налогов с применением цифровых технологий. О чем тут идет речь и какой эффект это даст Абхазии?

Будут реформы, тогда обращение за помощью к российской стороне будет носить логический характер. Но помощь оказывают тому, у кого есть план развития

– Я не могу понять, как можно, не меняя законодательства, выстраивать систему цифрового контроля? Эта система уже в мире давно во многих странах внедрена. Она позволяет лучше обеспечивать прозрачность, бороться с коррупцией, с теневой экономикой и поддерживать добросовестных участников экономической деятельности. Это нужно делать. Но есть ли у нас закон о цифровизации? Есть ли у нас закон о валютном регулировании, который уже седьмой год лежит в парламенте? То есть нужны реформы. Будут реформы, тогда обращение за помощью к российской стороне будет носить логический характер. Но помощь оказывают тому, у кого есть план развития. А мы план развития правительства еще не видели, какая у него стратегия, мы тоже не знаем, все это ставит вообще под сомнение реалистичность всех озвученных целей и задач.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия