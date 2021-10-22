22 дня голодовки: Саакашвили требует суда

Вопрос госпитализации голодающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остается открытым. От перевода в тюремную больницу политик отказывается. У руставской тюрьмы между тем уже дежурит реанимобиль.

Михаил Саакашвили требует назначения судебного заседания по вменяемым ему преступлениям. Сегодня на его странице в Facebook был опубликован пост:

«Вместо того, чтобы распространять видео, где я улыбаюсь из разных экзотических мест, я советую «власти» и категорически требую отвести меня в ваш «суд», чтобы грузинский народ и международное сообщество услышало правду от меня, из первых уст».

Накануне телекомпания «Имеди» распространила видео, на котором Михаил Саакашвили, предположительно, в грузовом автомобиле рассказывает о своем похищении спецслужбами. В сюжете, опубликованном телекомпанией, говорится, что экс-президент по разным сценариям подготовил несколько видео, находясь на пути в Грузию. Из репортажа «Имеди» следует, что Саакашвили планировал инсценировать свое похищение, если бы не смог попасть в страну.

Пенитенциарная служба тем временем заявляет, что экс-президент нарушил тюремный порядок, накануне поприветствовав своих сторонников из окна тюрьмы. Согласно заявлению службы, сделал он это, находясь в душе, однако сотрудники учреждения в скорейшем порядке пресекли действия заключенного.

Адвокат экс-президент Бека Басилая убежден, что властям следует поскорее начать судебное разбирательство, а не выяснять, чем именно занимается Саакашвили, пока находится в душе:

«Вместо того, чтобы провести процесс по делу о разгоне митинга 7 ноября, вместо того, чтобы назначить процесс по делу о пиджаках, вместо того, чтобы назначить дату предварительного заседания по делу о пересечении границы, власти заняты выяснением того, когда Михаил Саакашвили принял душ, почему в это время он оказался у окна и т.д. Это все комично. Ираклий Гарибашвили просто настолько озлоблен, что не смог обеспечить полную изоляцию Михаила Саакашвили от внешнего мира, что взял и оттаскал за уши главу пенитенциарной службы и поручил ему провести какие-то меры. Они говорят о какой-то проверке, это какой-то абсурд».

Между тем премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня сравнил экс-президента Грузии с Адольфом Гитлером. Потом поправился, решив, что это сравнение может показаться «парадоксальным и нерелевантным», и назвал Саакашвили фейк-Гитлером. Впрочем, в том, что вернуться к власти Саакашвили не удастся так же, как не смог бы это сделать и Гитлер после Второй мировой войны, – у него сомнений нет:

«Когда Гитлера первый раз посадили в тюрьму, он тоже начал голодовку, к нему приходило много посетителей, примерно тому же сценарию следует и этот несчастный. Это примерно то же, как если бы Гитлер после Второй мировой войны вновь потребовал бы возвращения к власти и заставил бы людей, мир, поверить в это. Этот человек разрушил страну, прошелся по ней (катком), мучил ее, убивал людей, потерял территории, сдал Кодори и после этого назвал потерянные территории кучей камней. Покажите мне гражданина, который отдаст голос этому человеку. Это позор, преступление и соучастие в преступлении».

Голодающего экс-президента сегодня в тюрьме навестила его гражданская жена – Лиза Ясько. Она говорит, что приехала в Грузию на два дня, чтобы поддержать Михаила Саакашвили. Такие политики рождаются раз в 100 лет, и они рождены не для того, чтобы сидеть в тюрьме, сказал Ясько:

«Состояние его здоровья и его жизнь под серьезной угрозой, и это очень страшно. По всем физиологическим признакам – как бы человек хорошо не держался, его состояние серьезно ухудшается. Мне очень страшно. Я не знаю, в каком состоянии он будет, когда мы в следующий раз увидимся».

По словам Лизы Ясько, Михаил Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но получить ее должен только в той больнице, которой можно доверять. В Минюсте заявляют, что готовы перевести экс-президента в тюремную больницу. Саакашвили на это не согласен.