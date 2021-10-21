Михаила Саакашвили госпитализируют из тюрьмы в тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 21-й день держит голодовку в руставской тюрьме. В Министерстве юстиции сегодня заявили, что, если состояние бывшего президента ухудшится, его переведут в другое пенитенциарное учреждение, в котором функционирует больница. Адвокаты Саакашвили считают, что Минюст таким образом фактически отказывает их подзащитному в госпитализации.

Михаил Саакашвили сегодня впервые смог лично поприветствовать своих сторонников. Во время проходящей перед зданием тюрьмы акции бывший президент на пару мгновений появился у окна учреждения. Под скандирование «Миша!» он помахал собравшимся и сложил пальцы в форме сердечка.

«…мне улыбнулась удача, я смог крикнуть (собравшимся): «Люблю вас» (…) Возможно, физически я с каждым днем ослабеваю, но морально я действительно каждый день становлюсь сильнее», – такой пост был опубликован на странице экс-президента в Facebook чуть позже.

Как потом объяснил его адвокат, Саакашвили оказался в нужное время в нужном месте: находился в помещении, предназначенном для технических процедур, когда услышал шум с улицы.

Между тем министр юстиции Рати Брегадзе сегодня заявил, что, если держащему 21-й день голодовку Саакашвили станет хуже, – его переведут в глданскую тюрьму, в которой функционирует больница:

«Пенитенциарное учреждение №12 в Рустави – это не лечебное учреждение. В случае если необходимость в госпитализации возникнет, он (Саакашвили) будет переведен в специальное пенитенциарное учреждение №18, лечебное. Там, конечно, он будет находиться изолированно (от других заключенных). Все, что необходимо для его безопасности, будет сделано».

При этом, по словам министра, они уже выполнили большинство тех рекомендаций, которые разработал консилиум врачей, курирующих здоровье бывшего президента. Медики же рекомендовали в превентивном порядке госпитализировать Саакашвили. На это согласился и сам экс-президент.

Его адвокат Дмитрий Садзаглишвили склонен расценивать слова главы Минюста как отказ в госпитализации его подзащитного. По его словам, помещение заключенных в частные клиники – это достаточно распространенная практика, и никакого особого отношения к экс-президенту они в этом смысле не требуют. В то же время адвокат полагает, что министр юстиции нарушил данное им слово:

«Мы ранее слышали заявление министра юстиции, который сказал, что они выполнят рекомендации, которые разработает медицинский консилиум, но, несмотря на это, сегодня он заявил, что Михаила Саакашвили не переведут в частную клинику. Его перевод в учреждение №18 означает определить человека, который поборол в стране криминал, к криминальным лицам, поощряемым и организованным властями. Это отказ государства от госпитализации Михаила Саакашвили. У учреждений по исполнению наказаний есть контракт с частными клиниками, из руставского учреждения заключенных всегда переводят в них. Здесь речь не идет о требовании каких-то привилегий, это стандарт и принятая практика», – заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

В интервью грузинской службе Радио Свобода личный врач Михаила Саакашвили – Николоз Кипшидзе сегодня подробно рассказал о том, как проводит время в тюрьме бывший президент и как он себя чувствует:

«Он пишет, иногда смотрит телевизор. И еще сказал, что иногда ходит по камере. Телефона у него нет, и из-за этого он очень подавлен (…) Он как ролокостер. Один день он может выглядеть не очень хорошо, а на второй – можно вообще не узнать, что он в тюрьме и голодает: (выглядит) точно так же, как когда он был президентом. Это зависит от конкретного дня, от эмоций, от психологического состояния. Он очень хорошо себя чувствовал, когда была акция, например, или когда он встречается с кем-то из своих соратников, или если его придет навестить друг».

По словам Николоза Кипшидзе, бывший президент пьет чай, пару дней назад начал принимать витамины. При этом чувство голода, как говорит врач, он совершенно не испытывает.

«Он считает, что должен продолжать ее (голодовку) сколько сможет. Поэтому и согласился на больницу. Он полагает, что при помощи паллиативной медицины мы не будем лечить его, а сможем продлить его голодовку. Он будет принимать только те лекарства, которые помогут поддерживать его жизненные показатели в норме, так или иначе. Никакого питания не будет. На это мы получили от него жесткий отказ. В тюремную больницу он не хочет. Правительство хочет (поместить его) туда. Наверное, последующие несколько дней мы проведем (в обсуждении этого)».

Как говорит врач, Михаил Саакашвили готовился к голодовке – он заранее ознакомился с информацией касательно того, как на нее реагирует организм, что за чем следует. Настрой у бывшего президента, по его словам, боевой, впрочем, физически он чувствует так себя далеко не всегда.