Коронавирус в Грузии: 4 467 новых случаев заражения, 42 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 4 467 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 52,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,51%, за последние две недели – 8,94%, а за последнюю неделю – 9,09%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 688 804.

Около 33% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 462. В Имерети выявили 876 случаев заражения, в Кахетии – 734, в Самегрело и Земо Сванети – 322, в Шида Картли – 300, в Квемо Картли – 283, в Мцхета-Мтианети – 123, в Аджарии – 119, в Самцхе-Джавахети – 107, в Гурии – 78, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 63.

От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 699.

Выздоровели 1 790 человек, их общее число выросло до 626 478.

На данный момент в Грузии 52 601 активный случай коронавируса. Из них 5 925 пациентов (более 11%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 425 больных тяжелое, 304 подключены к аппаратам ИВЛ. 993 гражданина (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 45 683 человек лечатся на дому.

В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 38,2 тысячи.