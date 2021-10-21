ПРАГА---Грузия вновь в числе мировых рекордсменов по темпам распространения коронавируса. По оценкам эпидемиологов, страна уже шагнула в пятую волну с максимальными с конца августа показателями инфицирования. В этих условиях глава Национального центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе считает, что придется ввести обязательную вакцинацию. Что это значит и насколько достижима такая цель, говорим с гостями нашего Некруглого стола – руководителем Департамента критической медицины New Hospital Вахтангом Калояном и научным руководителем медицинского центра Labunno Георгием Кавкасидзе. Дотянуть до 70%, или Спасет ли Грузию обязательная вакцинация

– Батоно Вахтанг, о чем идет речь – будут ходить по домам со шприцами или ограничат доступ в общественные заведения для невакцинированных?

Вахтанг Калоян: Обязательное вакцинирование достигается различными путями, и одним из них является ограничение доступа к определенным организациям. В мире уже есть хороший опыт, как можно организовать обязательное вакцинирование. Например, в Соединенных Штатах, согласно декрету президента (Джо) Байдена, выделены группы особого риска, которые подчиняются обязательному вакцинированию. Это федеральные служащие, доктора, педагоги, пожарная служба, служба скорой помощи, люди, которые заняты в пищевой промышленности, – т.е. те, у кого есть риск контакта с большой массой сограждан. Это тот механизм, при помощи которого мы можем обеспечить обязательное вакцинирование, но при этом, если по каким-то причинам будет воспрепятствование этому, мы должны предложить нашим согражданам – как альтернативу, но не во всех случаях, – обязательное тестирование. Оно должно быть частым, и таким путем мы как-то сможем прервать цепь передач. Это два метода, чтобы мы смогли обезопасить наших сограждан.

– Батоно Георгий, почему, на ваш взгляд, Грузия до сих пор не пошла по пути некоторых развитых стран, которые уже обязали отдельные категории граждан вакцинироваться, например, медиков?

Грузия играет в какую-то непонятную демократию, потому что в одних вопросах есть такие, скажем, недемократичные решения, а в других – как-то мы играем в демократию, как бы предлагаем одно, второе, третье

Георгий Кавкасидзе: Очень сложный вопрос. Я думаю, тут в первую очередь замешана политика, потому что приближались выборы, и обязательное вакцинирование могло вызвать волну недовольства определенных групп граждан, и партия, которая в данный момент управляет государством, могла потерять голоса. С другой стороны, Грузия играет в какую-то непонятную демократию, потому что в одних вопросах есть такие, скажем, недемократичные решения, а в других – как-то мы играем в демократию, как бы предлагаем одно, второе, третье. Знаете, в чем дело: я много лет жил в Швейцарии, у меня там по сей день дом, и туда я езжу часто, и в Швейцарии никто не предлагал своим гражданам выбор – «какой вакциной вы хотите вакцинироваться». То есть люди шли и вакцинировались тем препаратом, который был в той клинике, – все, на этом разговор заканчивался.

– Действительно, как вы говорите, в вакцинации нет ничего нового, другие вакцины уже применяются и доказали свою эффективность. Батоно Вахтанг, какие прививки обязательны в Грузии?

Вахтанг Калоян: В Грузии обязательных вакцин нет, но есть возможность вакцинироваться «Пфайзером»…

– Нет, я имею в виду другое. Например, в Чехии детей прививают от девяти инфекционных заболеваний, и часть родителей здесь была не согласна с этим. Вопрос рассматривал Европейский суд по правам человека. Весной этого года он поддержал правительство Чехии и постановил, что чешская политика в области здравоохранения во всех смыслах отвечает интересам детей. В Грузии есть обязательный перечень вакцин, например, для детей, которые идут в садик или в школу?

Вахтанг Калоян: Для детей в Грузии сейчас начинается вакцинация, но для тех, у которых есть большой риск для здоровья, с хроническими заболеваниями, – для других детей пока вакцинация в Грузии недоступна…

– …Не от коронавируса, батоно Вахтанг. Я имею в виду в целом…

Вахтанг Калоян: В целом есть вакцина от гриппа, которая обязательна для детей, которые ходят в школу и в садик, – без этого они не могут посещать школу и детский сад. Есть также стандартные 3-4-компонентные вакцины, которые являются обязательными для детей, которые идут в школу.

– Это вызывает такой же раскол и противостояние?

По поводу вакцинации против гриппа в грузинском обществе нет разногласий, родители с удовольствием и пониманием относятся к этому делу

Вахтанг Калоян: Честно говоря, нет. По поводу вакцинации против гриппа в грузинском обществе нет разногласий, родители с удовольствием и пониманием относятся к этому делу, и они готовы вакцинировать своих детей. У нас очень высокий процент вакцинации, – если нет прямого противопоказания, фактически все дети вакцинированы против гриппа и стандартных детских инфекций.

– Батоно Георгий, на ваш взгляд, почему другое отношение к вакцине от коронавируса? Например, по статистике, среди тех, кто попадает в больницу, 95% – непривиты, а среди тех, кто в реанимации, – 98%. Почему эта статистика не убеждает людей сделать спасительную прививку?

Георгий Кавкасидзе: Очень хороший вопрос. Дело в том, что, я думаю, корни надо искать в истории. Почему-то в Грузии даже врачи иногда были против вакцинации тех же детей, и по этой причине в 90-х годах была вспышка дифтерии в Грузии, т.е. родители не прививали своих детей, и в 1996 или 1997 году в результате вспышки дифтерии погибло около 200 человек, среди них и дети. Я думаю, что в случае вакцины против COVID-19 была, во-первых, очень слабая государственная политика по вакцинации… Вообще, кампании не было никакой, на самом деле, но была антикампания. Антикампанию проводили те группы – я не назвал бы их антиваксерами, это больше скептики, т.е. те люди, которые думали, что вакцины против COVID-19 создавались в спешке без определенных или необходимых клинических испытаний, и они почему-то считали, что эти вакцины какие-то экспериментальные. То есть не проводилась нормальная объяснительная работа среди населения, а, во-вторых, в социальных сетях была масса информации против вакцин от COVID-19. Я думаю, что это сыграло существенную роль. Антиваксерами назвать их нельзя, потому что это те люди, которые, скажем, прививаются против гриппа, прививают своих детей против полиомиелита, но это скептицизм в отношении ковид-вакцинации, основанный на нехватке информации.

– Но Грузия – не уникальный случай, не первая страна, в которой идут горячие споры о тонкой грани между личной свободой и общественным благом. (Амиран) Гамкрелидзе, видимо, предупреждая критику, заявил, что, на его взгляд, такой шаг не противоречит правам человека – ни легально, ни морально. Батоно Вахтанг, вы согласны, или обязательная вакцинация отдельных групп приведет к еще большему расколу в обществе?

Вахтанг Калоян: Конечно, будет какая-то критика в этом плане, но я думаю, что обязательная вакцинация этих специфических групп должна проводиться, и мы, честно говоря, немного опоздали. Я согласен с господином Георгием, что мы опоздали из-за политики, из-за выборов. Правительство не захотело обижать тех наших граждан, которые не согласны с обязательной вакцинацией. Они пошли на поводу у популизма и не предприняли тяжелых, должен сказать, но ответственных решений.

– Батоно Георгий, например, Американский союз защиты гражданских свобод – ACLU – вполне себе либертарианская организация с вековой историей. Она пришла к выводу, что «обязательная вакцинация не ущемляет гражданские свободы, а, наоборот, способствует их укреплению», так как она защищает наиболее уязвимые категории граждан. В организации сказали изданию The Atlantic, что «личная неприкосновенность, персональная автономия или свобода совести – все это конституционные права, но они не носят абсолютного характера... У вас нет права навредить третьему лицу, и это именно то, что вы делаете, когда отвергаете безопасную и эффективную вакцину против очень заразного вируса». Всемирная организация здравоохранения, напротив, не поддерживает обязательную вакцинацию, опасаясь обратного эффекта. Чью сторону вы бы приняли в этой глобальной дискуссии?

Георгий Кавкасидзе: Знаете, в чем дело: если мы все согласны с тем, что идет война человечества против микромира, то мы сейчас находимся в военном положении, и при военном положении о защите прав человека особо не забоятся, – правильно? Это, во-первых…

– Но это нарушение, на ваш взгляд, прав человека?

Надо определить группы, которые должны обязательно прививаться. Скажем, очень тяжело заставить человека, который не работает, не занят в той отрасли экономики, которая считается c низким риском заболевания

Георгий Кавкасидзе: Вот я и говорю: если идет война, прививка против воли человека – это не должно быть нарушением. Но есть одно «но», которое, я думаю, обязательно надо принять во внимание. Я считаю, что есть группы населения, скажем, медицинские работники, – о чем был разговор в декрете президента Байдена, который упомянул Вахтанг, – которые должны обязательно привиться. Скажем, во Франции, согласно декрету президента, все медицинские служащие должны быть привиты. Тех, которые не прививаются, не пускают на порог больницы, – все, точка. От них не требуется никаких тестов, ничего, – просто говорят: «Есть прививка, – пожалуйста, заходите и ухаживайте за больными», нет прививки, – не пускают на порог больницы или медицинского учреждения. Я думаю, что это правильный подход, потому что в данном случае речь не идет только о защите тех же врачей и медицинских работников, – тут речь идет о защите граждан. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, надо определить группы, которые должны обязательно прививаться. Скажем, очень тяжело заставить человека, который не работает, не занят в той отрасли экономики, которая считается c низким риском заболевания.

– Грузию действительно ждет непростой ноябрь, в стране чуть больше 30% вакцинированных, при этом, например, Латвия, где вакцинация достигла 49,18%, была вынуждена вновь ввести жесткий локдаун, вновь закрыться. Батоно Вахтанг, где та планка, которая вернет общество к нормальной жизни в Грузии?

Вахтанг Калоян: Это примерно от 60 до 70% вакцинированных сограждан, что даст нам возможность жить нормально, без особых ограничений. Это показывает и мировой опыт, и это доказано наукой. Так что нам надо организовать вакцинацию минимум 60%, т.е. вдвое больше наших сограждан, которые сейчас вакцинированы. Без этого иммунного слоя нам будет очень трудно вернуться к нормальной жизни без ограничений.