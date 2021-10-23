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За сутки в Абхазии от коронавируса скончались четыре пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 160 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 97 пациентов. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: женщина 88 лет и двое мужчин 52 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 87 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале умерла женщина 1935 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 656 человек. Зарегистрировано 441 летальный случай. Выздоровели 25 907 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 4 467 новых случаев заражения, 42 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 467 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 52,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,51%, за последние две недели – 8,94%, а за последнюю неделю – 9,09%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 688 804.
Около 33% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 462. В Имерети выявили 876 случаев заражения, в Кахетии – 734, в Самегрело и Земо Сванети – 322, в Шида Картли – 300, в Квемо Картли – 283, в Мцхета-Мтианети – 123, в Аджарии – 119, в Самцхе-Джавахети – 107, в Гурии – 78, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 63.
От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 699.
Выздоровели 1 790 человек, их общее число выросло до 626 478.
На данный момент в Грузии 52 601 активный случай коронавируса. Из них 5 925 пациентов (более 11%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 425 больных тяжелое, 304 подключены к аппаратам ИВЛ. 993 гражданина (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 45 683 человек лечатся на дому.
В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 38,2 тысячи.
На 22-й день голодовки Саакашвили потребовалась медицинская помощь в тюрьме
На 22-й день голодовки экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалась медицинская помощь и в тюрьме ему было проведено переливание крови. Об этом журналистам сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
«Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание… Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было», - сказал он. Кипшидзе добавил, что процедура прошла «достаточно хорошо», хотя проводить ее пришлось «в полевых условиях», при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента.
«Эта медицинская комната [в тюрьме] не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице», - заявил врач. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам он, как врач, этого не рекомендует.
Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста в знак протеста объявил голодовку.
По словам адвокатов, состояние политика ежедневно ухудшается. Консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, посетил Саакашвили в начале недели и рекомендовал госпитализировать его для профилактики.
Министр юстиции Рати Брегадзе информировал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, в которой есть условия для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобряют адвокаты, которые опасаются за безопасность экс-президента.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария ранее пояснила, что принудительно госпитализировать Саакашвили возможно только в случае реальной угрозы его жизни, когда он сам уже не сможет дать согласия.
Зеленский: Украина готова к транзиту в ЕС дополнительных объемов газа
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвал Европейский Союз к координации действий в сложившейся ситуации с Украиной, а также отметил, что Украина готова со скидкой транспортировать дополнительные объемы газа из России в Европу через свою газотранспортную систему.
В комментарии для агентства France Press Зеленский обвинил Россию в «газовой агрессии» против ЕС и в шантаже. По мнению украинского президента, Россия отказывается увеличить поставки газа в Европу, несмотря на беспрецедентный рост рыночных цен, вызванный нехваткой топлива, с целью добиться от ЕС скорейшей сертификации газопровода «Северный поток-2», который идет по дну Балтийского моря, минуя Украину.
«Россия хочет заставить Европу запустить «Северный поток - 2» без соблюдения европейских правил», - пишет Зеленский. Он утверждает, что Украина способна обеспечить транзит газа через свою территорию в объемах, сопоставимых с мощностью «Северного потока-2».
Это же подтвердил по итогам прошедшего в Киеве заседания Совета национальной безопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов. По его словам, Украина готова прокачивать 55 миллиардов кубометров газа в год - в дополнение к 40 миллиардам кубометров, на транзит которых у Украины есть с Россией контракт.
По словам Зеленского, которые приводит Bloomberg, Украина готова предоставить скидку на транзит дополнительных объемов газа любому поставщику, включая «Газпром». Скидка может составить до 50 процентов.
«Предложение Украины абсолютно прозрачное и очень эффективное ... если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу», - сказал Зеленский.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по «Северному потоку-2» уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Такое разрешение, как ожидается, может быть получено в начале будущего года.
Украина, США и ряд стран ЕС выступали против сооружения газопровода, называя его орудием давления Москвы на Евросоюз и Украину. Ряд политиков Запада и Украины считают, что Россия уже использует пока не запущенный в эксплуатацию трубопровод как орудие «газового шантажа». При этом на официальном уровне обвинений в адрес Москвы в том, что она не исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, не звучит.
Россия пока не дала ответ на предложение Зеленского увеличить транзит через Украину.
Напряженная ситуация в сфере энергетики обсуждалась 21-22 октября на саммите ЕС в Брюсселе. Никаких определенных решений, однако, принято не было.
Адвокаты: Тельман Исмаилов на свободе. Он получил убежище в Черногории
Азербайджанский и российский бизнесмен, бывший владелец московского Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Об этом в пятницу сообщил черногорским СМИ его адвокат.
По словам адвоката Милоша Вуксановича, в связи с предоставлением убежища Исмаилов отпущен из-под стражи, а рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Россию прекращено. Основания, по которым Исмаилов получил убежище, неизвестны. Власти Черногории пока не комментировали слова адвоката.
Российский адвокат Исмаилова Марина Русакова также подтвердила агентствам, что Исмаилов получил в Черногории убежище, в связи с чем отпущен из тюрьмы.
Исмаилов был задержан 1 октября в столице Черногории Подгорице по запросу России, где он обвиняется в организации убийства двух и более лиц. Впоследствии сообщалось, что Россия направила официальный запрос об экстрадиции Исмаилова, который был помещен под стражу. Также сообщалось, что он подал прошение о предоставлении политического убежища.
Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан «Прага» на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал также отель «Мардан Палас» в турецкой Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.
СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году. Тогда правоохранительные органы провели обыски на Черкизовском рынке и в офисах Исмаилова.
Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.
В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году – заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорен его брат Рафик. Исполнитель преступления пошел на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
Президент Косово объявила о высылке двух российских дипломатов
Частично признанная Республика Косово высылает двух российских дипломатов. Об этом в пятницу объявила президент Косово Вьоса Османи. Как она написала в фейсбуке, МИД Республики Косово принял решение объявить россиян нежелательными лицами. Ранее президент Косово отправила в правительство запрос на то, чтобы объявить российских дипломатов персонами ног грата из-за их «вредоносной деятельности». О какой именно деятельности идет речь - не сообщается.
Османи также обвинила Россию и ее «агентов в регионе» в стремлении подорвать достижения Косово, США, НАТО и ЕС в регионе. По словам Османи, вместе с американскими и европейскими союзниками Косово будет противостоять попыткам России «сделать регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».
Россия не признает независимость Косово от Сербии и, соответственно, не имеет с республикой дипломатических отношений. В Пришине однако работает канцелярия посольства России в Сербии. Косовские власти называют ее «отделением связи Российской Федерации в Косово».
Российский МИД пока не комментировал высылку дипломатов.
В последние недели обострилась ситуация в преимущественно сербских районах на севере Косово, где произошли столкновения между представителями местного населения и спецназом полиции Косово, а также на границе между Сербией и республикой, независимость которой Сербия не признает.
Большая часть стран-членов ООН признает провозглашенную в 2009 году независимость Косово, однако она не признана двумя странами Совета Безопасности ООН (Россией и Китаем), а также Сербией и несколькими странами ЕС.
Высокопоставленные полицейские начали увольняться из МВД Грузии в знак протеста
Двое высокопоставленных полицейских уволились из Министерства внутренних дел Грузии в знак протеста против задержания бывших коллег. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Должность заместителя главы генеральной инспекции МВД сегодня покинул Чабука Рапава, а накануне Реваз Лазишвили – должность начальника управления пограничной полиции Самегрело - Земо Сванети.
Решения последовали за задержанием бывшего начальника полиции Хоби Лексо Рапава и бывшего заместителя начальника Управления конституционной безопасности Грузии Георгия Датиашвили. При обыске их домов в Самегрело и Тбилиси изъято было незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Известно также, что в тот же день в Самегрело обыск провели в доме другого бывшего сотрудника правоохранительных органов – Руслана Шамахия, оттуда изъяли охотничьи ружья.
Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» сообщила, что все трое бывших силовиков являются их активными сторонниками. Произошедшее назвали «преступным и неадекватным актом властей», связав с приближающимися выборами. Оппоненты правящей «Грузинской мечты» утверждают, что оружие Рапава, Шамахия и Датиашвили подбросили.
В партии утверждают, что Рапава и Шамахия «принимали участие в раскрытии схемы фальсификации выборов». Между тем родственники Датиашвили считают, что бывшего полицейского решили задержать из-за участия в митинге поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который состоялся в Тбилиси 14 октября.
Начавшиеся отставки высокопоставленных полицейских ранее сегодня прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Заявление он сделал еще до того, как стало известно об увольнении Рапава.
«Полицейские и офицеры в первую очередь должны уважать собственный мундир и форму. Тот, кто хочет участвовать в партийной деятельности и политике, это их выбор. Они должны выбрать свой путь, вчера так и произошло. Никакой сенсации в этом нет. В реальности, один полицейский, а точнее политически ангажированный человек, не выдержал и подчинился их приказу», - заявил Гарибашвили. Премьер также исключил, что задержания бывших силовиков связаны с политикой.
В Молдавии введен режим ЧС в связи с дефицитом газа
Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.
В период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа».
Ранее сообщалось, что правительство Республики Молдова готовится объявить чрезвычайные меры в связи с острым дефицитом газа и отсутствием альтернативы российскому поставщику - «Газпрому». Этот крупнейший газовый монополист резко сократил поставки газа в Молдавию одновременно с разрастанием кризисных явлений в европейской энергетике.
Премьер-министр Молдавии Наталия Гаврилица заявила, что давление в республиканских газопроводах упало до критического уровня.
Страна с населением 2,6 миллиона человек, расположенная между Румынией и Украиной, добивается срочной поддержки от поставщиков в Европейском союзе. Срок действия долгосрочного контракта с Газпромом заканчивается. Российский концерн потребовали от Кишинева оплату, в два раза превышающую условия истекающего контракта.
В настоящее время компании «Молдова-Газ» и «Газпромом» ведут переговоры. Тем не менее, премьер-министр Гаврилица упрекнула национальную газовую компанию в неспособности поддерживать давление в республиканских газопроводах.
В Брюсселе решили оказать поддержку Молдавии. ЕС предлагает рассмотреть возможность реверсных поставок газа в Молдавию из Румынии, Словакии и Украины.
Генинспекция Минюста начала проверку из-за приветствия Саакашвили из окна тюрьмы
Генеральная инспекция Минюста Грузии начала проверку после того, как экс-президент Михаил Саакашвили из окна тюрьмы поприветствовал участников акции в его поддержку. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Поводом для начала проверки послужило сообщение, согласно которому во время нахождения осужденного Михаила Саакашвили в душевой было разбито оконное стекло. В этой связи, по согласованию с адвокатами на 22 октября назначена беседа с экс-президентом. Юристы не исключают, что за нарушение тюремного устава на Саакашвили могут быть возложены определенные санкции.
«Вместо того, чтобы провести процесс по делу о 7 ноября, вместо того, чтобы назначить процесс по делу о пиджаках, вместо того, чтобы провести предварительное заседание по делу о пересечении границы, власти заняты выяснением того, когда Саакашвили принял душ, почему во время принятия душа он был у окна и так далее. Все это комично. Гарибашвили так разозлился, что не смог обеспечить полную изоляцию Михаила Саакашвили от внешнего мира, поэтому начальник пенитенциарной службы навострил уши и приказал принять какие-то меры», - заявил адвокат экс-президента Бека Басилая.
В четверг Саакашвили из окна тюрьмы приветствовал демонстрантов, проводящих митинг около пенитенциарного учреждения №12, где он отбывает наказание. Кадры с экс-президентом распространили все грузинские СМИ.
Окна камеры Саакашвили выходят не на внешний периметр тюрьмы, а во внутренний двор. По информации Минюста, накануне политик попросил принять душ. Когда сотрудники тюрьмы ждали его у входа в душевую комнату, он «обратился к собравшимся за пределами учреждения людям, чем нарушил внутренний устав».
Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство «Грузинской мечты».
Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает уже 22-й день. Он согласился на прием назначенных врачами лекарств, однако пока отказывается от госпитализации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Латвии лишили лицензии русскоязычный канал ПБК
Посольство России в Латвии в пятницу подвергло резкой критике решение Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК). Он ретранслировал программы российского Первого канала в странах Балтии.
Латвийский регулятор обосновал свое решение тремя нарушениями европейского законодательства. В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он, согласно лицензии, должен предоставлять 51 процент эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение – распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селёдки.
Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.
В сентябре 2021 года Первый балтийский канал был самым популярным русскоязычным каналом в стране. В 2019 году Латвия запретила транслировать девять русскоязычных телеканалов из-за санкций в отношении входящего в ближний круг Владимира Путина российского миллиардера Юрия Ковальчука, который является их бенефициаром. В июле прошлого года в Латвии запретили вещание семи каналов RT. В феврале запретили сроком на один год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР".
Китайские власти пытаются погасить вспышки инфекции COVID-19
Власти Китая пытаются погасить очаги инфекции в нескольких провинциях страны. Сообщившее об этом агентство AFP не уточняет насколько значительны эти очаги. В Китае продолжает действовать стратегия строго закрытых границ, продолжительных сроков карантина и "точечных" локдаунов.
В регионах, охваченных новыми вспышками коронавируса, отменены сотни авиарейсов, закрыты сценические площадки и школы, действуют строгие распоряжения властей о запрете покидать жилища.
Очередная вспышка была выявлена при проверке пожилой супружеской четы из числа группы туристов, совершавших путешенствие в рамках национальных маршрутов. Речь идёт, в частности о Шанхае, Сиане, Ганьсу и Внутренней Монголии.
С момента обнаружения инфицированных пожилых супрогов были выявлены десятки других инфицированных - все они, как считают специалисты, связаны с путешествием супругов по тому же маршруту, что и новые заражённые. речь идёт о жителях не менее пяти провинций, включая Внутреннюю Монголию и Пекин.
Агентство сообщает со ссылкой на государственные китайские медиа, что в одном из районов Пекина ожидают тестирования не менее 35 тысяч человек.
Как сообщила в пятницу Китайская национальная комиссия по здравоохранению, в минувший четверг выявлено 28 новых случаев передачи инфекции "на местном уровне" - это на 15 случаев больше, чем в предыдущий день, сообщило RFI ("Международное французское радио).
В России новые суточные максимумы заражений и смертей от коронавируса
В России второй день подряд зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей от COVID-19 c начала пандемии. По состоянию на утро 22 октября в 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1064 человека, свидетельствует статистика оперативного штаба. Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа составил 37 141.
Больше всего новых заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8 166. Это максимальное значение с конца июня.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в России выросло до 8 миллионов 168 тысяч 305. Умерли, согласно оперативной статистике, 228 453 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
В октябре максимумы суточной смертности от COVID-19 обновлялись не менее 16 раз. По оценкам независимого демографа Алексея Ракши, избыточная смертность в сутки в России превысила три тысячи человек. "За октябрь она составит примерно 90 тысяч – это будет рекорд. Всего умрет 235–240 тысяч за октябрь – это тоже будет абсолютный рекорд за всю историю после войны", - сказал Алексей Ракша в эфире Радио Свобода.
- В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. Власти признают развитие четвёртой волны пандемии коронавирусной инфекции в стране и вводят ограничительные меры, чтобы прервать цепочки заражений. Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Москва и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября. Будет остановлена работа почти всех предприятий сферы услуг, магазинов, государственных органов, детских учреждений, в школах объявляются каникулы.
Трое пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Южной Осетии
За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в самопровозглашенной республике Южная Осетия скончались три пациента – двое мужчин в возрасте 91 и 83 лет и женщина в возрасте 80 лет. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 131.
В инфекционное отделение медцентра накануне были госпитализированы 10 человек с диагнозом «коронавирус», выписаны девять. В «красной зоне» больницы проходят лечение 166 пациентов.
По информации главы Юго-Осетпотребнадзора Марины Кочиевой, за сутки в Южной Осетии выявили 81 новый случай коронавируса (днём ранее – 111). С начала пандемии выявлено 7986 случаев коронавируса, 5950 человек выздоровели.
- Из-за роста числа случаев заражения до 1 ноября в Южной Осетии приостановлена работа образовательных учреждений, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, а также объектов физкультуры и спорта.
- До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий.
В Грузинской патриархии посоветовали Виссариону Аплиаа смягчить тон заявлений
Секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели посоветовал иерею Виссариону Аплиаа смягчить тон заявлений. В Грузинской патриархии прокомментировали интервью отца Виссариона, в котором он отверг предложение о проведении переговоров в Тбилиси.
«Что касается того, где пройдут переговоры, им, вероятно, стоит воздержаться от выдвижения условий», – сказал Ботковели в интервью телекомпании «Рустави-2».
По его словам, речь идёт о прямом диалоге с абхазской стороной.
«Мы имеем в виду прямой диалог, без вмешательства кого-либо. Конечно, мы бы желали этого. Мы хотели этого в течение долгого времени. Мы готовы к такому диалогу», – сказал Ботковели.
По словам представителя Грузинской патриархии, в ГПЦ пока не получали официального уведомления от Виссариона Аплиаа отказом от встречи в Тбилиси.
«Он должен обязательно смягчить тон и говорить так, чтобы оставить возможность для диалога с нами по таким вопросам», – сказал Михаил Ботковели.
20 октября стало известно, что Церковный совет АПЦ получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. В письме секретаря Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели говорилось:
«Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы».
В феврале текущего года Виссарион Аплиаа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».
В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.
В «Грузинской мечте» прокомментировали видео, на котором Саакашвили говорит о похищении
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» комментируют сюжет проправительственного телеканала «Имеди» об экс-президенте Михаиле Саакашвили.
Накануне «Имеди» распространил видео, которое, как утверждается, Саакашвили снял в фуре по пути из Украины в Грузию. В нем политик говорит, что его похитили, и он не знает спецслужбы какой страны стоят за этим. «Имеди» утверждает, что Саакашвили готовил инсценировку на случай, если попасть в Грузию ему все же не удастся.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал Саакашвили «абсолютным фейком». При этом он добавил, что «таким людям и такой политической силе никогда не будет дана возможность вернутся к власти».
«Сам по себе этот сценарий может быть неинтересным. Интересно, что этот человек еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем – и в голодовке фейк, а в похищении фейк, и в приезде фейк… Кроме того, он еще раз напомнил, что у него психологические и психические проблемы», – сказал Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал экс-президента «ненормальным», предположив, что в момент записи указанного видео политик не был трезв.
«Очевидно, что он не трезв. Он бредит, говорит, что его похищают какие-то спецслужбы. Представьте, в какой иллюзии живет этот человек… Если у человека не было таких иллюзий, как он мог не сделать элементарный расчет и, приехав таким образом, провравшись как вор, он попал в тюрьму», – заявил Гарибашвили.
При этом он добавил, что возвращение Саакашвили в Грузию было «постыдным», подчеркнув, что он тайно въехал в страну в рефрижераторной машине вместе с «разными продуктами и сметаной».
Сегодня же Ираклий Гарибашвили назвал Михаила Саакашвили «фейк–Гитлером».
COVID-19 в Грузии: 4155 новых случаев, 40 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 40 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9657.
За сутки в стране выявили 4155 новых случаев коронавируса. Накануне провели 49 960 тестов: PCR-тестов – 17 952, экспресс–тестов на антиген – 32 008.
Выздоровели еще 2507 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 684 337, выздоровевших – 624 688.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,32%, за последние 14 дней составляет 8,89%, за неделю – 8,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5309 человек, всего в Грузии использовано 1 938 274 вакцины.
В Рязанской области произошёл взрыв в пороховом цехе. Есть жертвы
В Рязанской области на заводе синтетических волокон "Эластик" произошёл взрыв и начался пожар в цехе по производству пороха. По последним данным регионального Минздрава, погибли 15 человек, передаёт ТАСС.
Источник "Интерфакса" сообщал о 16 погибших. По его словам, никому из пропавших без вести спастись не удалось. "При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал он.
Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, ещё девять человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.
В тушении пожара задействованы более 170 человек и 50 единиц техники, заявили в МЧС, добавив, что "угрозы населению нет".
Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщили в пресс-службе МЧС. Источник "Интерфакса", не исключил, что произошло короткое замыкание.
7 октября прошлого года на военной базе в сотне километров к югу от Рязани взорвался склад боеприпасов.Полторы тысячи человек из десятка окрестных селений бежали или были эвакуированы, около 20 человек попали в больницу, одна из пострадавших умерла
Бибилов о решении ЕСПЧ: «Не скажу, что мы ждали другого решения»
Южная Осетия будет пользоваться любой возможностью, чтобы защищать права своих граждан и доносить до мирового сообщества правду о событиях 2008 года, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
По его словам, в каждой жалобе жителей Южной Осетии, поданной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), изложена «трагедия, боль потерь, пережитые страдания», а суд выносит решение, отклоняет их, ссылаясь на «странные, совершенно непонятные доводы».
«Я не скажу, что мы ждали другого решения. Согласно их логике, если Грузия фактически не осуществляла контроль над Южной Осетией, то и не должна нести ответственность за сотни убитых и тысячи раненных мирных жителей? Но ведь эти люди были убиты или ранены военнослужащими армии Грузии, которую в Южную Осетию направило своим приказом руководство Грузии. Армия Грузии применяла без всякого разбора артиллерию по жилым районам Цхинвала, военнослужащие грузинской армии прямой наводкой расстреливали дома жителей Южной Осетии, расстреливали машины, на которых пытались выехать беженцы. И тем не менее, судьи ЕСПЧ решили, что это не подпадает под грузинскую юрисдикцию», – сказал югоосетинский лидер, комментируя агентству «Рес» решение суда.
Он подчеркнул, что исходя из позиции «Коллективного Запада» по Южной Осетии абсолютно понятно, что «политика выгораживания Грузии и тех её патронов, которые её благословили на вооруженную агрессию, будет продолжаться и дальше».
- 21 октября стало известно, что ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях.
- Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Грузия одержала очередную победу в европейском суде. По его словам, грузинские власти сумели доказать, что в 2008 году не нарушали нормы международного права. Грузинский министр добавил, что «борьба за деоккупацию и справедливость продолжается мирными и правовыми методами».
В Беларуси отменили масочный режим после критики от Лукашенко
Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, который был введён в стране 9 октября.
Ранее меру раскритиковал Александр Лукашенко. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных средств, дистанцирования и вакцинации.
Белорусская служба Радио Свобода пишет о том, что Лукашенко на совещании во вторник приказал Минздраву вернуть плановые обследования и операции. Одновременно Белорусская служба отмечает, что 21 октября в Беларуси было зарегистрировано рекордное количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В пятницу также стало известно, что в белорусской столице решением городского исполкома отменено решение об обязательной вакцинации от COVID-19 для таксистов и курьеров.
"Интерфакс" передаёт, что за последнюю неделю суточный прирост заразившихся коронавирусом в Беларуси сохраняется на высоком уровне – порядка двух тысяч случаев.
Врачи рассказывают, что отделения переполнены задыхающимися пациентами с коронавирусом. Многие белорусы жалуются на то, что в стране сложно сделать тест на COVID-19, а к заболевшим пациентам не приходят на дом врачи, сообщает телеканал "Настоящее время" (внесён Минюстом РФ в список СМИ – иноагентов).
- Западные страны не признают Александра Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. В отношении Лукашенко и его окружения введено несколько пакетов санкций за фальсификацию результатов голосования и преследование участников массовых протестных выступлений в стране.
- Беларусь во время пандемии не вводила карантин. При этом здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран. Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус, но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для задержанных граждан, отмечает "Немецкая волна".
Против экс-губернатора Фургала возбуждены новые уголовные дела
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в серии заказных убийств 15-летней давности, возбудили два новых уголовных дела. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил его сын Антон Фургал.
Позже эту информацию подтвердил "Интерфаксу" адвокат Борис Кожемякин. По его словам , Следственный комитет возбудил дела по статьям об организации преступного сообщества и об особо крупном мошенничестве. Новых обвинений Фургалу пока не предъявили, добавил он. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.
Другой адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что дело о мошенничестве связано с заводом "Амурсталь".
На этой неделе Сергей Фургал попросил, чтобы суд присяжных рассмотрел его дело по обвинению в организации убийств. Он настаивает на своей невиновности и заявляет об отсутствии у следствия доказательств против него. Ранее также сообщалось, что дело Фургала строится на показаниях одного свидетеля - экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина, который в свою очередь ссылается на на рассказы бывшего компаньона Фургала Андрея Карепова.
- Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в московском СИЗО с июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах.
- В Хабаровском крае и других городах России больше года продолжаются акции протеста, участники которых требуют справедливого суда на Фургалом.
В Мексике при перестрелке враждующих кланов погибли туристы
В мексиканском курортном городе Тулум на побережье Карибского моря жертвами перестрелки в ресторане стали две иностранные туристки, ещё три человека ранены. Об этом сообщило 22 октября агентство AFP со ссылкой на сотрудника местной прокуратуры.
Как сообщает агентство AFP, две погибшие женщины - гражданка Германии и гражданка Индии. Ранены трое туристов из Германии и Нидерландов.
Следователи считают, что перестрелка вспыхнула из-за разногласий по ценам между местными продавцами наркотиков.
Тулум - одна из главных туристических достопримечательностей Мекскики, здесь находятся античные руины цивилизации майя. Ежегодно сюда приезжают тысячи иностранных туристов. В последние годы в Тулуме нередки столкновения между враждующими преступными группировками.
На ривьере Майя, где среди наиболее известных курортов находятся Канкун и Плайя-дель-Кармен, в последние годы отмечается рост актов насилия. В июне в этих местах были убиты два туриста и один ранен.
Гарибашвили: Мелия так же не станет мэром Тбилиси, как я – премьером Китая
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что кандидат от оппозиции во втором туре выборов мэра Тбилиси Ника Мелия не сможет одержать победу. Соперник Мелия – действующий мэр, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Мелия так же не станет мэром Тбилиси, как я – премьером Китая», – сказал глава грузинcкого Кабмина.
«Пусть прекратит врать. Он и сам отлично знает, что не станет мэром Тбилиси, так как он обычный палач, «зондер», криминал, мы не позволим ему повторно разрушить нашу страну», – добавил он.
- По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в первом туре выборов Каладзе набрал 45.006% голосов, Мелия – 32.011%. Второй тур пройдёт 30 октября.
Премьер-министр Грузии назвал Михаила Саакашвили «фейк–Гитлером»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил экс-президента страны Михаила Саакашвили с Адольфом Гитлером.
«Сравнение Саакашвили с Гитлером должно быть парадоксальным и нерелевантным, но этот человек во всем ему подражает. В итоге же получается фейк–Гитлер. Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он начал голодовку, у него было много посетителей. Примерно такую же постановку устроил и этот бедный человек. Это примерно тоже самое, если Гитлер после Второй мировой войны потребовал бы возвращения к власти, и чтобы народ и мир ему поверили», – сказал Гарибашвили.
Сегодня же премьер-министр Грузии заявил, что поддержка оппозиционной партии «Единое национальное движение» является «огромным позором».
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
«Голос» признали «иноагентом» из-за перевода «около 200 рублей» от гражданки Армении с мужским именем
Минюст России объяснил признание "иностранным агентом" движения наблюдателей "Голос" тем, что оно получило два перевода в размере "около 200 рублей" от некой гражданки Армении. Об этом говорится в документах, которые ведомство предоставило в суд по оспариванию "иноагентсткого" статуса "Голоса". Их опубликовал в фейсбуке сопредседатель движения Григорий Мельконьянц, пишет Настоящее время.
Как говорится в справке для суда, летом в ведомство поступила информация от Росфинмониторинга о том, что "в адрес Фонда содействия правового просвещения населения "Лига избирателей" в апреле 2021 года были переведены денежные средства двумя операциями в размере около 200 рублей от движения в защиту прав избирателей "Голос", которое, в свою очередь, в этот же период получило денежные средства от Манукян Норайр Львовны — гражданки Республики Армения".
"Каким образом движение "Голос", не имея банковского счета, сначала якобы получило от гражданки Манукян, а потом перевело в фонд "Лига избирателей" 200 рублей? Чем это подтверждается?" – недоумевает Мельконянц.
По его словам, вопросы вызвала и личность Манукян, к примеру то, почему Минюст считает ее женщиной. "Норайр – это исключительно мужское имя", – отметил автор поста. Он добавил, что истцы ходатайствовали о привлечении Манукян в качестве свидетеля, чтобы можно было установить, что это реальный человек, но суд посчитал это ненужным для рассмотрения дела.
В итоге суд отказал "Голосу" в удовлетворении иска.
Движение "Голос" было признано "иноагентом" в середине августа – за месяц до выборов в Госдуму – и стало первым в реестре "незарегистрированных общественных объединений" – "иностранных агентов", отмечает "Медиазона".
Фонд содействия правовому просвещению "Лига избирателей" в прошлом году внесли в реестр НКО – "иностранных агентов" из-за пожертвования в 225 рублей от гражданки Молдовы.
Министры НАТО согласовали план по защите от угроз со стороны России
Министры обороны стран НАТО согласовали в четверг в Брюсселе новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах.
В документе подчёркивается, что основной целью Североатлантического союза остаётся сдерживание Москвы, даже несмотря на всё большее внимание, которое уделяется действиям Китая.
Стратегия НАТО, имеющая конфиденциальный характер, направлена на подготовку к любой синхронной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и атаки в космосе, пишет Reuters.
"Мы продолжаем укреплять наш союз, используя лучшие и модернизированные планы", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи, участники которой также согласовали выделение начального одного миллиарда долларов на развитие новых цифровых технологий.
Официальные лица в НАТО отмечают при этом, что не считают атаку со сторону России неизбежной.
Йенс Столтенберг перед министерской встречей в Брюсселе заявил, что отношения с Москвой достигли новой низшей точки со времён "холодной войны". "У нас всё ещё остаются средства и каналы для взаимодействия с Россией, однако мы сожалеем о её решении закрыть два офиса НАТО в Москве и остановить работу российской миссии здесь в НАТО", - отметил Столтенберг.
Сама Москва отрицает агрессивные намерения в отношении Запада и утверждает, что это НАТО своими подготовительными действиями создаёт риски для дестабилизации ситуации в Европе.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании дискуссионного клуба Валдай, заявил, что реальную угрозу для России представляет военное присутствие НАТО на Украине. "Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идёт", - сказал Путин, добавив одновременно, что заявления министра обороны США Ллойда Остина, побывавшего на этой неделе в Киеве, по сути открывают Украине двери в НАТО. "Это же не гарантии безопасности для России…И, конечно, нас это беспокоит", - сказал Путин.
Находясь в Киеве, Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтоном территориальной целостности Украины остаётся незыблемой. Россия не вправе блокировать устремления Киева, связанные с присоединением к НАТО, сказал Остин.
18 октября МИД России заявил о приостановке работы представительства России при НАТО и военной миссии связи альянса в Москве, а также о прекращении деятельности информационного офиса НАТО в России. Этот шаг в МИД связали с решением Брюсселя выслать восемь российских дипломатов и сократить максимальную численность состава дипмиссии до десяти человек, напоминает "Немецкая волна". Североатлантический союз объяснил высылку россиян с тем, что лишённые аккредитации дипломаты были сотрудниками спецслужб и занимались недружественной деятельностью.
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