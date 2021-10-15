Александр Анкваб: «Если пойдет волна болезни детей, кто нас спасет?»

Сегодня состоялось заседание координационного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19. Члены штаба рекомендовали сохранить все действующие ограничительные меры, которые были утверждены президентом Абхазии в августе текущего года. Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что альтернативы дисциплине и вакцинации в борьбе с COVID-19 нет.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране очень тревожная, сказал премьер-министр Александр Анкваб, открывая заседание координационного штаба. Он заметил, что после некоторой стабилизации снова «наступают плохие времена», пошел резкий рост заболеваемости.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба напомнил, что 12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания – 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены «дельта»-штаммом.

«На сегодняшний день ситуация по заполнению стационаров также ухудшилась. Течение болезни проходит сложнее. Стационар Сухумской инфекционной больницы практически заполнен, также на пике своих возможностей работает российский мобильный военный госпиталь МО РФ, там запланировано дополнительно развернуть 34 койко-мест. В Гудаутском ковидном госпитале также открыты дополнительные отделения для лечения пациентов. Несмотря на все сложности, медицинские учреждения республики обеспечиваются перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для лечения наших граждан. Есть сложности с препаратами «Актемра», «Артлегия» и «Илсира»», – заявил Эдуард Бутба.

Причиной роста заболеваемости, по словам министра здравоохранения, является игнорирование населением ограничительных мер. После праздничных дней (Дня Победы) количество больных резко увеличилось. Он уточнил, что повсеместно проводятся торжественные мероприятия, свадьбы и т.д. Граждане перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию в общественных местах. Население неохотно вакцинируется. На 14 октября 2021 года вакцинацию российской вакциной «Спутник Лайт» прошли 3152 человека (с начала августа). За сутки в среднем вакцинируются 25 человек.

«Несмотря на проводимую правительством пропаганду вакцинации, параллельно идет антипропаганда. К сожалению, наблюдаются случаи также среди медицинских работников, которые не прививаются. И после таких моментов некоторые наши граждане вводятся в заблуждение», – уточнил Эдуард Бутба.

Глава Минздрава отметил, что сегодня приобрести дорогостоящий препарат «Актемра» практически невозможно, в России данного препарата нет. Минздрав закупил препарат «Артлегия» в количестве 50 упаковок. На следующей неделе ожидают поставку еще 150 упаковок. Между тем граждане пытаются приобрести препарат «Актемра» самостоятельно.

Начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба сообщил, что с 1 января 2021 года приобретены различные препараты, медоборудование на сумму 171 миллион 49 тысяч рублей. Резервы по определенным позициям препаратов достаточны на один месяц.

Директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба заявил, что отпуск препаратов практически идет без перебоев, кроме «Актемры».

«Производитель фирма «Рош» официально нам поставлять не может, даже со стороны России реэкспорт делать не могут. Министерство здравоохранения ведет переговоры с Россией, чтобы делали выделение. В коммерческом секторе просто так их сегодня приобрести не представляется возможным. И наряду с этим у нас потребность колоссальная. 50 упаковок мы завезли, в субботу поставили в Минздрав, в понедельник или вторник была информация, что за три неполных дня 50 уколов уже израсходованы», – сказал Рустам Адлейба.

Премьер-министр поинтересовался, почему создан «негативный авторитет» «Актемре» с турецкой упаковкой? Ахра Аджба заявил, что 24 турецкие упаковки «лежали без движения» на складе еще с прошлого года. В этом году, когда возник дефицит на «Актемру», препарат использовали, за исключением нескольких упаковок, срок действия которых истек. Как отметил Аджба, нареканий со стороны врачей не было.

Александр Анкваб сделал заявление: «Что у нас часто происходит? Читаешь и слышишь, что за все приходится платить, в Гудаутском госпитале, во всех других лечебных учреждениях, что нет никаких лекарств. И говорю громко: это не соответствует действительности. Может быть, в каком-то лечебном учреждении нет какого-то препарата индивидуального для отдельного больного, может быть, но этот препарат мы способны купить. Это с какого времени в Гудаутском госпитале не было продуктов, кто это сказал? Мы что не финансируем, Владимир Валерьевич (министр финансов)?

– Финансируем, – ответил Владимир Делба.

– Финансируем в полном объеме, даже более чем. Но есть такие комментаторы, которым наплевать на то, что происходит. Они комментируют все, небылицы в особенности. И параллельно убеждают людей в том, что не надо вакцинироваться».

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что с начала года на борьбу с коронавирусом потрачено 368 миллионов рублей. Большая часть средств уходит на приобретение медикаментов, кислорода, дополнительные выплаты медикам, а также на покупку продуктов питания, бензина для Гудаутского ковидного госпиталя.

В Абхазию завезено почти 350 тонн кислорода, бюджету страны он обошелся почти в 15 миллионов рублей. Александр Анкваб заявил, что сегодня достать кислород очень трудно. Поэтому правительство приступило к реанимации предприятия, которое было на базе СФТИ. Для полной реанимации необходимо 15 миллионов рублей.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа сообщил, что по всей стране на временной изоляции 40 классов, на карантине находятся две школы в Очамчырском районе и три школы в Галском районе. Болеют 252 учащихся. Около 530 преподавателей вакцинировано. Минздрав предложил Минпросу продлить на неделю каникулярный период или рассмотреть возможность дистанционного обучения на следующей неделе. В конце октября предусмотрены каникулы в школах. Инал Габлиа заявил, что они готовы на этот шаг, если это принесет свои плоды. Но, учитывая то, что люди игнорируют принятые ограничительные меры, и это может не помочь, заметил министр.

На заседании штаба речь шла и о школьном питании. Премьер заявил, что необходимо возобновить работу буфетов в школах, потому что дети собираются в магазинах, переходят улицы, и это опасно.

Александр Анкваб подчеркнул, что усилий абхазских и российских медиков может не хватить, нагрузки сумасшедшие. Гудаутский госпиталь наполняется, российский военный госпиталь уже полный. Поэтому надо остановиться «в плане дисциплинированности». Премьер-министр заявил:

«Мы просили, предупреждали, в праздники, связанные с Днем Победы, ограничить мероприятия, мы просили в городе Сухуме 27-го числа не приводить школьников на мероприятие, но все равно привели. Мы просили ограничить мероприятия 30 сентября, но не получилось. Мы видели, как были заполнены все заведения, все рестораны, все апацхи. А чему мы тогда удивляемся сейчас? Или мы будем выходить с предложением закрыть все наши питейные заведения, все рестораны, все кафе, все апацхи. Мы найдем управу на владельцев разных заведений, которые говорят: «А мне наплевать на то, что запрещено, приходите и играйте свадьбу». Мы не просто закроем эти заведения. Мы заколотим там двери, чтобы сохранить жизни людей. Если пойдет волна болезни детей, кто нас спасет?»

Глава правительства сделал замечание начальнику Управления образования администрации Сухума Астанде Таркил, так как учащиеся школ принимали участие в праздничных мероприятиях без масок. «Передайте директорам школ: в следующий раз будут наказаны, и вы в том числе», – предупредил Анкваб.

Депутат парламента Илья Гуния призвал обязать вакцинировать медиков, учителей, госслужащих.

По итогам заседания штаба премьер-министр сказал, что в стране продолжают действовать ограничительные меры, утвержденные распоряжением президента в августе.

Александр Анкваб заявил: «Альтернативы дисциплины и альтернативы вакцинации в борьбе с ковидом нет. Просим серьезно беречь себя, своих близких, беречь детей. Обращаем внимание руководителей объектов питания на необходимость соблюдения мер, указанных в данном распоряжении. Обращаем внимание глав администраций городов, районов, сел на необходимость дополнительной работы с гражданами в связи с проведением массовых увеселительных мероприятий, с проведением мероприятий, которые носят траурный характер, не допускать скопления людей. Что касается предложений по принудительной вакцинации, добровольно-принудительной, будем работать в этом направлении. Распространяемые слухи о неэффективности вакцины, вакцин всех, о вредности, они не имеют под собой никакой почвы. Большинство сидящих здесь провакцинированы. Ни с кем ничего не случилось».

На 15 октября COVID-19 диагностирован у 29 496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24 578 человек. Летальность в Абхазии составляет 1,53% от заболевших COVID-19. В стационарах республики проходят лечение 292 пациента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия