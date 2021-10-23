В ЕНД заявляют о подготовке масштабной спецоперации против бывших силовиков в Зугдиди

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» утверждает, что в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) планируется масштабная полицейская спецоперация, а также задержания действующих и бывших силовиков. Депутат парламента Грузии от ЕНД Акакий Минашвили заявил журналистам, что с целью проведения операции в течение всей ночи продолжалась мобилизация спецназа в Гори, Зугдиди и других местах.

Председатель «Единого национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия связал происходящее со вторым туром муниципальных выборов, намеченным на 30 октября. По словам Мелия, из Тбилиси в Зугдиди отправили до 30 представителей Службы государственной безопасности (СГБ), которые подготовили почву для начала задержаний утром или днем 23 октября, в том числе бывших сотрудников полиции. Мелия утверждает, что эти люди «стали мишенью», поскольку являются членами предвыборного штаба ЕНД и кандидата партии в мэры Зугдиди Анзора Мелия.

«Планируются задержания в Зугдиди, однако параллельно они хотят провести задержания и в Тбилиси… Они хотят создать фон, будто бы мы, оппозиция, заняты какими-то коварными планами, однако все это только их лебединая песня», - заявил Мелия в интервью телеканалу «Мтавари».

По его словам, «весь спектр оппозиции планирует прибыть в Зугдиди», однако все зависит от того, как будут развиваться события. При этом лидер ЕНД пообещал, что о происходящем они проинформируют иностранных послов.