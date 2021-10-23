В СГБ Грузии не подтвердили переброску спецназа в Зугдиди

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опровергла информацию о переброске спецназа в Западную Грузию. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 23 октября.

Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» утверждает, что в Зугдиди планируется масштабная спецоперация по задержанию действующих и бывших силовиков. По их информации, с этой целью на базах департамента особых поручений МВД в Имеретии, Шида-Картли и Самегрело была объявлена мобилизация. Одновременно председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в Зугдиди отправили до 30 представителей СГБ, которые подготовили почву для начала задержаний.

«Мы хотели бы отреагировать на очередную дезинформацию, распространяемую отдельными СМИ, о передвижении спецподразделения СГБ. С полной ответственностью заявляем, что ни один сотрудник отряда специального назначения СГБ не покидал места своей постоянной дислокации», - говорится в заявлении Службы госбезопасности.

В ведомстве считают, что в данном случае распространение дезинформации служит тому, чтобы посеять панику в обществе перед вторым туром муниципальных выборов и очернить имидж СГБ.