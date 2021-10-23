В Батуми проходит акция протеста под лозунгами «Борьба до победного конца»

В Батуми проходит массовая акция протеста оппозиции под лозунгами «Борьба до победного конца» и «Вместе за свободу и перемены». Митинг был организован в поддержку оппозиции во втором туре выборов в органы местного самоуправления, назначенном на 30 октября. При этом одно из главных требований акции – освобождение Михаила Саакашвили.

К манифестантам обратился кандидат в мэры Батуми от «Единого национального движения» Георгий Киртадзе. Во втором туре он встретится с представителем правящей партии «Грузинская мечта». В своем выступлении Киртадзе поблагодарил «одного человека, который тоже наблюдает за нами по телевизору, который больше всех любит наш город, больше всех нас поддерживает и который сейчас больше всех нуждается в нашей поддержке».

«Приветствую вас, господин Миша! Вы прекрасно знали, на что идете. Знали, что, приехав в Грузию, рискуете своим здоровьем и жизнью, но пошли на этот шаг и сдержали слово, как всегда! Вас наказывают за все, чего вы добились в этой стране. Свобода и демократическое развитие – вот главное, за что вы боролись всю свою жизнь», - сказал он.

По словам Киртадзе, Михаил Саакашвили должен стать последним политическим заключенным в Грузии: «Это главное изменение, которое поддержал народ, в том числе на выборах 2 октября в Батуми». Кандидат в мэры заявил, что оппозиция уже имеет многопартийное большинство в Батумском городском совете, и второй тур выборов приведет к окончательной победе.

На акции было зачитано и обращение Саакашвили. «Георгий Киртадзе станет лучшим мэром в истории Батуми, а Миша Болквадзе – лучшим мэром Хелвачаури. После их победы жду вас в Рустави. Я хочу, чтобы двери моей тюрьмы открыли, в том числе, жители Батуми», - говорится в обращении экс-президента Грузии, передает SOVA.