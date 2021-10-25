В Грузии от коронавируса скончались еще 46 пациентов

Министерство информации Судана подтвердило задержание нескольких министров и членов правящего Суверенного совета. Их местоположение неизвестно, агентство Reuters сообщает, что задержания произвели люди в военной форме без опознавательных знаков, и называет происходящее в Судане "попыткой переворота". Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы и к гражданскому неповиновению для противостояния "военному перевороту".

По данным различных СМИ, задержаны премьер-министр Судана Абдалла Хамдок (его отправили под домашний арест), а также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки.

В некоторых районах суданской столицы Хартума сейчас отключен интернет.

Предыдущий военный переворот произошел в Судане в апреле 2019 года: президент Омар аль-Башир, который правил страной 30 лет, подал в отставку, а военные заявили, что власть в стране перешла к ним, точнее к сформированному ими Совету. Министр обороны Судана Авад Ибн Уф заявил по национальному телевидению, что президент аль-Башир арестован.

"Я объявляю, как министр обороны, что существовавший режим свергнут, а его руководитель под арестом и содержится в безопасности", – заявил он. Также он заявил, что за время правления аль-Башира Судан "страдал от плохого управления, коррупции и отсутствия правосудия".

В стране было объявлено чрезвычайное положение, приостановлено действие Конституции, закрыто воздушное пространство и аэропорты, перекрыты границы. Войска окружили президентский дворец и взяли под контроль дороги и мосты. Военные объявили, что власть перейдет к созданному им Совету на переходный период, который продлится два года, а затем в стране должны пройти выборы.

Жители Судана поначалу восприняли новости о перевороте с энтузиазмом. Однако через более чем два с половиной года военные возвращать власти обратно гражданскому правительству не спешили. В ноябре истекал срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен был передать власть. В Хартуме и других городах в связи с этим состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных гражданским политикам.

Военные перевороты – достаточно частый случай в истории независимого Судана. С момента провозглашения независимости страны в 1956 году таким образом власть меняется уже в шестой раз, и лишь дважды в истории переход власти в Судане происходил мирным путем. Каждый раз перевороты происходили на фоне острых экономических кризисов и неспособности различных политических группировок договориться между собой.

Первый переворот произошел уже в 1958 году, через два года после объявления независимости: к власти при поддержке исламистской партии "Аль-Умма" пришел генерал-майор армии Ибрагим Аббуд. Позже он был объявлен президентом страны.

Второй переворот в Судане произошел в мае 1969 года: его возглавил подполковник Джафар Нимейри. Третий случился в апреле 1985 года, через два года после того, как Судан был объявлен исламской республикой: в его главе стоял генерал-лейтенант Абдеррахман ад-Дахаб. Четвертый военный переворот произошел в 1989 году: его лидером был бригадный генерал Омар аль-Башир. В октябре 1993 года он был назначен президентом Судана, а затем переизбирался в 1996, 2000, 2010, 2015 годах, продержавшись у власти 30 лет.