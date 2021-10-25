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Гон оленей в Боржоми-Харагаульском парке

Гон оленей в Боржоми-Харагаульском парке
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Гон оленей в Боржоми-Харагаульском парке

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Осенью в Боржоми-Харагаульском национальном парке можно услышать рёв оленей – он разносится на несколько километров. В сентябре-октябре у оленей гон – период, когда самцы собирают гаремы из самок. В эти дни возможны поединки между самцами, благодаря которым животные устанавливают первенство.

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