Гон оленей в Боржоми-Харагаульском парке

Осенью в Боржоми-Харагаульском национальном парке можно услышать рёв оленей – он разносится на несколько километров. В сентябре-октябре у оленей гон – период, когда самцы собирают гаремы из самок. В эти дни возможны поединки между самцами, благодаря которым животные устанавливают первенство.