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Адвокаты Саакашвили заявляют, что экс-президенту нужен реаниматолог
Адвокаты голодающего в тюрьме Михаила Саакашвили заявляют, что ему необходима помощь реаниматолога.
Адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что один из жизненных показателей в анализах экс-президента упал до критического уровня, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи», – сказал Садзаглишвили.
Михаил Саакашвили уже 25-й день голодает в руставской тюрьме. Министерство юстиции, в подчинение которого входит пенитенциарная служба, согласны на госпитализацию экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси. Власти настаивают, что тюремная больница подходит для голодающих заключенных. Между тем сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты заявляют, что его следует перевести в многопрофильную гражданскую клинику.
Сегодня адвокат вновь заявил о том, что в тюремной больнице нет необходимой для лечения Саакашвили инфраструктуры.
«Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжиться в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. После этого мы увидели оценку Народного защитника, представители которого проверили 18-е учреждение и сделали заключение, которое не отрицает и Минюст, что в 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию», – отметил Садзаглишвили.
Другой адвокат Саакашвили, Бека Басилая считает, что Минюст не исполняет заключение консилиума.
«В соответствии с заключением Минюста, Народный защитник дал рекомендацию, что Саакашвили не должны переводить в тюремную больницу … Это значит одно – государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его безопасностью», – заявил Басилая журналистам.
Между тем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что в заключении консилиума не упоминается гражданская клиника. Он подчеркнул, что если Саакашвили и будет госпитализирован, то только в тюремную больницу.
Отвечая на вопрос вопрос журналиста, соответствует ли тюремная больница стандартам многофункциональной клиники, Рати Брегадзе сказал:
«Вчера мы были в 18-м лечебном учреждении пенитенциарной службы и, как нам сказали врачи, учреждение готово к приему пациента. Если возникнет необходимость в госпитализации заключенного Саакашвили, его переведут в это лечебное учреждение».
- Экс-президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство «Грузинской мечты».
- Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает с первого дня пребывания в тюрьме. В одном из своих писем он сообщил, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием назначенных врачами лекарств.
Другие новости дня
Митрополит Тихон о Путине: это наша проблема, человек не бессмертен
Один из самых влиятельных людей в РПЦ - митрополит Тихон (Шевкунов), которого в СМИ называли духовником президента России Владимира Путина, заявил, что Путин достиг такого авторитета, прежде всего на международной арене, что найти ему преемника будет непросто.
"Многие смотрят и говорят: «А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?» Но это и наша проблема, человек не бессмертен" - сказал Тихон в интервью изданию Daily Storm.
По словам митрополита, единственное, что может строить русский народ в государственном строительстве - это монархия. "Единовластие, оно естественно для нашей страны", - подчеркнул Тихон. При этом он сказал, что сам Путин "иронично" относится к тому, что его иногда сравнивают с царём, но серьёзно воспринимает взятый им на себя "крест правителя".
В этом контексте Тихон процитировал монолог Бориса Годунова из трагедии Александра Пушкина, в том числе такие строки:
«…Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу —
Монахиню смиренную... всё я!»
Митрополит назвал Путина "человеком совершенно другого масштаба и уровня во многих отношениях", который "абсолютно себе не принадлежит" и единственная задача которого - "спасать Россию". "Россия была спасена, но еще же задача сохранить, знаете же, у нас на крестике написано «спаси и сохрани». Это все лежит на этих плечах… " - рассуждает Шевкунов о Путине, с которым, по его словам, он иногда встречается даже в 3 часа ночи из-за загруженности президента.
Российскую интеллигенцию деятель РПЦ обвинил в пособничестве разрушительным тенденциям, а общество - в подростковом инфантилизме и неготовности к "созидательному диалогу" с государством. "Это бесконечные сплетники, клеветники, завистники и разрушители, вот это болото страшное" - сказал Шевкунов о людях, которых он назвал "чернью".
- Принятые недавно с согласия самого Путина, правящего страной с конца 1999 года, поправки к конституции предоставляют ему возможность теоретически оставаться президентом до 2036 года. Сам Путин, которому сейчас 69 лет, говорит, что ещё не знает, будет ли баллотироваться на новый срок. В прессе периодически обсуждаются вопросы о "преемниках" президента, однако многие лица из окружения Путина заявляют о его незаменимости. В частности, глава Госдумы Вячеслав Володин заявил буквально: "Нет Путина - нет России".
Сторонники «Грузинской мечты» соберутся в центре Тбилиси 27 октября
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что 27 октября, в 17:00 на площади Свободы в Тбилиси состоится итоговое предвыборное собрание сторонников партии.
По словам Кобахидзе, 27 октября десятки тысяч граждан соберутся, чтобы ещё раз «показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло».
«2 октября нам объявили доверие 47% избирателей, практически каждый второй избиратель, что дает нам новый импульс и ответственность заботиться о благополучии нашей страны и народа в ближайшие три года.
30 октября эту победу нужно довести до конца. Все, кто ценит будущее нашей страны, мир, стабильность и развитие, ждем вас на площади Свободы в среду, 27 октября в 17:00», – заявил Ираклий Кобахидзе.
- 14 октября на площади Свободы прошел митинг сторонников оппозиции – они требовали освобождения экс-президента страны Михаила Саакашвили.
- Второй тур местных выборов пройдет 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (т.н. самоуправляющиеся города – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах. По информации Центральной избирательной комиссии, граждане изберут 20 мэров и 42 мажоритарных члена сакребуло.
Путин поздравил Мирзиёева с победой до оглашения итогов выборов
Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах и переизбранием на должность президента Узбекистана ещё до официального оглашения предварительных итогов голосования.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля. В нём победа Мирзиёева названа убедительной. "Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса" - пишет Путин.
С победой президента Узбекистана поздравил и Александр Лукашенко
При этом никаких данных о результатах состоявшихся в воскресенье выборов к моменту публикации поздравлений опубликовано не было. Появившиеся в интернете сообщения о получении президентом 90 процентов голосов в избиркоме Узбекистана назвали "статистикой, далёкой от истины".
Мирзиёев при этом считался главным фаворитом выборов. Независимые наблюдатели и оппозиция указывают на то, что у него не было сильных конкурентов. Наблюдатели ОБСЕ в своём предварительном заключении по итогам кампании заявили, что на выборах "не было настоящей конкуренции".
Предварительные итоги выборов президента Узбекистана были объявлены в понедельник после обеда. Согласно данным ЦИК, при явке более 80 процентов избирателей Мирзиёев получил 80,1 процент голосов и был переизбран.
Процент полученных президентом голосов меньше, чем на выборах 2016 года, когда он набрал, по официальным данным, более 88 процентов.
64-летний Мирзиёев позиционирует себя как реформатор. По сравнению с его предшественником на посту президента Исламом Каримовым, он проводит более прагматичную и открытую политику. В частности, страна открылась для иностранных инвестиций, несколько ослаб полицейский и административный надзор, был освобождён ряд политзаключённых.
При этом все рычаги власти в стране по-прежнему сосредоточены в руках президента и его окружения, а реальная политическая конкуренция и свобода СМИ отсутствуют.
Глава Минздрава Грузии пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, она заявила о праве человека индивидуально принимать решение относительно «любой медицинской манипуляции».
23 марта текущего года Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере.
1 июня стало известно, что у Тикарадзе выявили коронавирус. Она переболела COVID-19 в легкой форме.
В августе министр заявила, что не забыла о необходимости вакцинироваться второй дозой вакцины и пообещала сообщить журналистам о второй прививке.
При этом вакцинация препаратом AstraZeneca в Грузии будет приостановлена с 1 ноября текущего года – по причине низкого спроса на препарат.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала введение двух доз вакцины AstraZeneca с интервалом от четырех до двенадцати недель.
Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 137
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в самопровозглашенной республике Южная Осетия скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 137.
По информации заместителя директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра Зарины Туаевой, за сутки в «красной зоне» больницы скончались женщины в возрасте 56 и 78 лет.
За сутки в медцентр госпитализировали восемь человек с диагнозом «коронавирус», семеро находятся в палате интенсивной терапии. На амбулаторном лечении находятся 927 человек.
Ранее югоосетинские власти объявили о введении новых ковид-ограничений. В частности, прекращен учебный процесс, запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
Ростовского журналиста объявили в розыск. Он может находиться в Грузии
Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, он подозревается в оправдании нацизма.
«Суть претензий к нему заключается в том, что его подозревают в оправдании нацизма. У него были подобные публикации в Telegram, довольно давно. Сейчас ими заинтересовалась полиция» – рассказал собеседник агентства.
Резник сейчас находится в Грузии, пишет Telegram-канал Readovka.
В 2013 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Резника к полутора годам лишения свободы, признав его виновным в коммерческом подкупе и публичном оскорблении представителя власти. Позже журналиста приговорили к ещё полутора годам по делу о заведомо ложном доносе. Резник вышел на свободу в октябре 2016 года и продолжил заниматься расследованиями.
По словам журналиста, всего на него было заведено семь уголовных дел, все потерпевшие по ним – это прокуроры, судьи и полицейские. Также он утверждает, что за последний год в отношении него и ещё троих его коллег были написаны 15 заявлений в полицию и прокуратуру, и что все они поступили из Краснодарского края.
- Среди россиян, ранее объявивших о переезде в Грузию - адвокат Иван Павлов, активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина, а также сторонник Навального, бывший глава «Протестного Кузбасса» Лев Гяммер.
Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован в США
Патриарх Константинопольский Варфоломей из-за недомогания госпитализирован в США, сообщило агентство Associated Press.
В сообщении говорится, что 81-летний Варфоломей почувствовал себя плохо во время первого дня рассчитанного на 12 дней визита в США. По совету личного врача, Варфоломея доставили в одну из больниц американской столицы.
Планировалось, что в понедельник он проведёт встречу с президентом США Джо Байденом, отмечает «Интерфакс».
Аслан Бжания вновь отправился в Москву с рабочим визитом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вновь отбыл с рабочим визитом в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Бжания отправился в Москву 1 октября. 3 октября стало известно, что он вернулся в Абхазию и провел совещание, на котором глава абхазского МВД Дмитрий Дбар был отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября.
8 октября Бжания возобновил визит в Москву, встретившись, в частности, с министром обороны России Сергеем Шойгу, представителями «Газпрома», руководителем Росавиации.
Об итогах проведенных в Москве переговоров Аслан Бжания рассказал абхазским журналистам.
В Грузии от коронавируса скончались еще 46 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 46 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9788.
За сутки в стране выявили 1942 новых случая коронавируса. Накануне провели 22 847 тестов: PCR-тестов – 9204, экспресс–тестов на антиген – 13 643.
Выздоровели еще 2507 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 684 337, выздоровевших – 624 688.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,5%, за последние 14 дней составляет 9,05%, за неделю – 9,04%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1877 человек, всего в Грузии использовано 1 950 693 вакцины.
В шести регионах России начались нерабочие дни, в Москве - новые ограничения
С сегодняшнего дня в шести российских регионах — в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае начались нерабочие дни. Они были объявлены региональными властями, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа. Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, предоставив регионам возможность на свое усмотрение увеличивать или сокращать этот период в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Во время "нерабочих" дней будет прекращена деятельность всех организаций за исключением предприятий непрерывного цикла. Разрешено работать больницам, аптекам, продуктовым магазинам. Вводится система QR-кодов для посещения общественных мест, таких как торговые центры, фитнес-центры, театры, кинотеатры. Во многих регионах вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей.
В Москве 25 октября вступили в силу новые ограничения. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с понедельника людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, предписано соблюдать «домашний режим». Эти ограничения будут действовать в течение четырех месяцев - с 25 октября по 25 февраля 2022 года. Они не распространяются на тех, кто переболел COVID-19 в последние полгода, а также полностью вакцинированных.
Также в указе Собянина содержится требование к работодателям о переводе на удалёнку не менее 30 процентов сотрудников.
С 28 октября Москва и Московская область закроются на карантин до 7 ноября.
Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала россиянам ограничить перемещения между регионами. Роспотребнадзор также просит россиян оставаться дома и не планировать поездки во время нерабочих дней.
В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза. Начиная с 19 октября, в России ежедневно регистрируют больше одной тысячи умерших от коронавирусной инфекции нового типа.
В Судане произошел новый переворот, задержаны несколько министров
Министерство информации Судана подтвердило задержание нескольких министров и членов правящего Суверенного совета. Их местоположение неизвестно, агентство Reuters сообщает, что задержания произвели люди в военной форме без опознавательных знаков, и называет происходящее в Судане "попыткой переворота". Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы и к гражданскому неповиновению для противостояния "военному перевороту".
По данным различных СМИ, задержаны премьер-министр Судана Абдалла Хамдок (его отправили под домашний арест), а также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки.
В некоторых районах суданской столицы Хартума сейчас отключен интернет.
Предыдущий военный переворот произошел в Судане в апреле 2019 года: президент Омар аль-Башир, который правил страной 30 лет, подал в отставку, а военные заявили, что власть в стране перешла к ним, точнее к сформированному ими Совету. Министр обороны Судана Авад Ибн Уф заявил по национальному телевидению, что президент аль-Башир арестован.
"Я объявляю, как министр обороны, что существовавший режим свергнут, а его руководитель под арестом и содержится в безопасности", – заявил он. Также он заявил, что за время правления аль-Башира Судан "страдал от плохого управления, коррупции и отсутствия правосудия".
В стране было объявлено чрезвычайное положение, приостановлено действие Конституции, закрыто воздушное пространство и аэропорты, перекрыты границы. Войска окружили президентский дворец и взяли под контроль дороги и мосты. Военные объявили, что власть перейдет к созданному им Совету на переходный период, который продлится два года, а затем в стране должны пройти выборы.
Жители Судана поначалу восприняли новости о перевороте с энтузиазмом. Однако через более чем два с половиной года военные возвращать власти обратно гражданскому правительству не спешили. В ноябре истекал срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен был передать власть. В Хартуме и других городах в связи с этим состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных гражданским политикам.
Военные перевороты – достаточно частый случай в истории независимого Судана. С момента провозглашения независимости страны в 1956 году таким образом власть меняется уже в шестой раз, и лишь дважды в истории переход власти в Судане происходил мирным путем. Каждый раз перевороты происходили на фоне острых экономических кризисов и неспособности различных политических группировок договориться между собой.
Первый переворот произошел уже в 1958 году, через два года после объявления независимости: к власти при поддержке исламистской партии "Аль-Умма" пришел генерал-майор армии Ибрагим Аббуд. Позже он был объявлен президентом страны.
Второй переворот в Судане произошел в мае 1969 года: его возглавил подполковник Джафар Нимейри. Третий случился в апреле 1985 года, через два года после того, как Судан был объявлен исламской республикой: в его главе стоял генерал-лейтенант Абдеррахман ад-Дахаб. Четвертый военный переворот произошел в 1989 году: его лидером был бригадный генерал Омар аль-Башир. В октябре 1993 года он был назначен президентом Судана, а затем переизбирался в 1996, 2000, 2010, 2015 годах, продержавшись у власти 30 лет.
Эрдоган посетит Карабах и откроет аэропорт в городе Физули
Администрация президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана объявила, что он совершит визит в Нагорный Карабах и примет участие в церемонии открытия международного аэропорта Физули (арм. Варанда). Это первый аэропорт, который расположен на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после войны в Карабахе между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года, пишет Настоящее время.
По данным госагентства Anadolu, визит состоится 26 октября. В последний год Эрдоган уже ездил на территорию Карабаха и, в частности, посещал город Шуша (Шуши) в июне 2021 года. Турция активно поддерживала Азербайджан в войне в Карабахе, поставляла дроны и другие виды вооружения. После прекращения боевых действий турецкие наблюдатели продолжают находиться в Карабахе.
Физули – небольшой город, где на момент развала СССР жили порядка 17 тысяч человек. Он перешел под контроль Азербайджана 17 октября 2020 года, а в ноябре того же года в город приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев и лично установил флаг Азербайджана на территории бывшего военного городка армянских сил. Возвращение Физули под контроль Азербайджана в стране рассматривается как одна из главных побед войны в Карабахе и активно используется для пропаганды.
В январе 2021 года Алиев дал указание о строительстве в Физули международного аэропорта и заложил первый камень в основание здания. Срок на строительство был отведен всего полгода, при этом азербайджанские медиа сообщали, что аэропорт будет иметь огромную ВПП длиной почти в 3 км и шириной в 60 метров, а на его стоянке смогут разместиться примерно восемь самолетов типа А-320.
"Кровельное покрытие привезено в Баку из Италии, фасадные материалы доставлены из Турции. Аэровокзальный комплекс может быть введен в эксплуатацию в полном объеме до конца текущего года", – сообщал летом глава компании AzVirt, которая занимается строительством комплекса.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. После распада СССР населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской республики“. После этого Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Новый виток войны в Нагорном Карабахе начался в конце сентября 2020 года. Его итогом стало то, что Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе. Сегодня по условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа.Только за период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек.
В Узбекистане прошли выборы президента. Мирзиёев - явный фаворит
В Узбекистане в воскресенье прошли президентские выборы. Первые предварительные итоги голосования ожидаются в понедельник. Явный фаворит - действующий президент Шавкат Мириёев, который баллотируется на второй срок.
Мирзиёев, который баллотируется на высший государственный пост от правящей Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовал в Ташкенте. Вместе с ним на участок для голосования пришли девять членов его семьи.
Явка на выборах, по официальным данным, превысила 80 процентов.
На пост президента Узбекистана претендуют пять кандидатов. Они были выдвинуты пятью легально действующими в стране партиями. Многочисленные политические аналитики, журналисты и правозащитники утверждают, что выборы в Узбекистане нельзя назвать конкурентными: к ним не были допущены представители реальной оппозиции.
Как пишет Радио Озодлик - Узбекская служба Радио Свобода - никто из политологов не сомневается, что Мирзиёев останется на своем посту – несмотря на то, что его первый срок на посту президента Узбекистана сопровождался коррупционными скандалами. При этом 64-летний Мирзиёев позиционирует себя как реформатор. По сравнению с его предшественником на посту президента Исламом Каримовым, он проводит более прагматичную и открытую политику. В частности, страна открылась для иностранных инвестиций, несколько ослаб полицейский и административный надзор, был освобождён ряд политзаключённых. В страну была приглашена миссия наблюдателей ОБСЕ, которые перед выборами отметили как некоторые улучшения ситуации со свободой СМИ в стране, так и многочисленные проблемы, включая давление на журналистов и угрозы в их адрес.
При этом все рычаги власти в стране по-прежнему сосредоточены в руках президента и его окружения, а реальная политическая конкуренция отсутствует.
Перед выборами по всей стране участились задержания и случаи нападений на блогеров и журналистов. Только за один день, 16 октября, в основном от анонимных пользователей мессенджера Телеграм поступило десятки угроз смертью сотрудникам Радио Озодлик. Сообщения содержали оскорбления в адрес журналистов и их матерей. В текстах, которые сопровождались изображениями с элементами порнографии, говорилось об опасности обезглавливания и изнасилований.
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал угрозы в адрес Узбекской службы «отвратительными» и призвал Ташкент немедленно прекратить тактику запугивания в отношении независимых СМИ.
Сайт Радио Озодлик в Узбекистане несколько раз блокировался, а запросы Радио Свободная Европа/Радио Свобода на получение официальной аккредитации для своих корреспондентов пока остаются без ответа.
Омбудсмен считает, что больница глданской тюрьмы не подходит для лечения Саакашвили
Народный защитник Грузии не поддерживает идею перевода экс-президента Михаила Саакашвили в больницу пенитенциарного учреждения №18 в Тбилиси (глданская тюрьма), указывая, что исходя из специальных медицинских нужд политика, эта клиника не подходит для его лечения. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня, 24 октября, передает агентство «Новости-Грузия».
«Существующая в учреждении ситуация с точки зрения медицинского обеспечения полноценно не соответствует заключению и рекомендации, выданной мультифункциональной группой врачей 23 октября 2021 года. Также существуют определенные риски с точки зрения безопасности.
После беседы с медицинским персоналом и администрацией учреждения №18, а также осмотра инфраструктурного и медицинского оборудования, было установлено, что у учреждения есть ресурсы, необходимые для оказания медицинской помощи заключенным (в том числе голодающим). Однако заключение, выданное мультифункциональной группой врачей в связи со специальными медицинскими нуждами Михаила Саакашвили, предусматривает проведение определенных медицинских процедур, что, к сожалению, невозможно в учреждении №18.
Например, там нельзя провести магнитно-резонансное исследование, компьютерную томографию, дуплексное сканирование. Также на данный момент в учреждении не работает врач-реаниматолог, однако, по разъяснению администрации, в ближайшее время они ожидают соответствующего специалиста», - говорится в заявлении Народного защитника.
- Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Его личный врач уверяет, что отказ от пищи может убить политика, поскольку он страдает талассемией крови - редким генетическим заболеванием, которое возникает при повреждении генов гемоглобина. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендовал перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа.
- Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили утверждают, что в тюремном госпитале планируется инсценировать бунт с целью ликвидации политика.
- Ранее сегодня адвокаты Саакашвили обратились к Народному защитнику с просьбой проверить тюремную больницу, в которую планируется перевод экс-президента в случае ухудшения его состояния.
Чеченца, рассказавшего о пытках в РОВД Грозного, могут выдать России
Уроженца Чечни Салмана Мукаева, рассказавшего о пытках в отделе полиции города Грозный и попытавшегося бежать в Европу, могут выдать России, сообщают «Кавказ.Реалии».
Мукаева задержали в Армении на одном из пунктов пограничного контроля, объявив ему, что он находится в российском федеральном розыске по обвинению в незаконном хранении боеприпасов.
В январе прошлого года Мукаева задержали в Чечне. Его доставили в Ленинский РОВД Грозного, где предъявили скриншот его переписки с девушкой и обвинили в гомосексуальности. После того, как Мукаев стал отрицать обвинение, полицейские начали его бить, душить и пытать током.
В результате задержанного, с его слов, заставили подписать пустые бланки, предупредив, что обвинят в незаконном хранении оружия. После того, как Мукаева отпустили из полиции, он зафиксировал травмы и подал заявление о пытках в Следственный комитет, но дело возбуждать не стали.
В свою очередь «Новая газета» сообщает, что Армения рассматривает вопрос о предоставлении Мукаеву политического убежища.
- Сотрудников отдела внутренних дел по Ленинскому района Грозного неоднократно обвиняли в насилии над задержанными. В сентябре прошлого года по делу о пытках в этом РОВД Европейский суд по правам человека присудил 50 тысяч евро проживающему в Финляндии чеченскому оппозиционному блогеру Мусе Ломаеву.
МИД РФ об условиях выдачи виз США: Издевательство на грани садизма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые условия для получения гражданами РФ американских иммиграционных виз «издевательством на грани садизма».
По мнению Захаровой, «много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства и сокращали штат работников». В результате, как считает представитель МИД РФ, власти США превращают «банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад» и «разрушают свои же собственные идеалы свободы».
Проблемы в получении россиянами американских виз начались несколько лет назад, когда власти России стали регулярно требовать сократить количество сотрудников дипмиссий США и высылать их из страны. С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был серьезно ограничен: до конфликта их можно было оформлять в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, позже – только в Москве.
В апреле прошлого года Владимир Путин запретил россиянам работать в американских консульствах. В связи с этим США объявили об увольнении 182 российских сотрудников из своих дипмиссий, заявив, что с 1 августа в американском посольстве в Москве «будет работать очень мало человек», поэтому консульские службы будут «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».
Накануне госдепартамент США посоветовал гражданам России, желающим получить американскую визу, обращаться в консульство в Варшаве. При этом в ведомстве пояснили, что россияне теперь отнесены в категорию «бездомных»: такой статус получают граждане стран, в которых у США нет консульств и где «ситуация в сфере политики или безопасности - сложная и непредсказуемая». Кроме России, к таким странам США относят Сирию, Кубу, Венесуэлу и Иран.
На белорусском ТВ сравнили Лукашенко с теми, кто «спрятался в бункере»
Ведущий белорусского государственного телеканала СТВ Евгений Пустовой в своей передаче «Политика без галстуков и купюр» сравнил Александра Лукашенко с лидерами других стран, которые, как он выразился, во время пандемии коронавирусной инфекции прячутся по бункерам.
Как заявил Пустовой, Лукашенко «единственный президент, который не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций». Также, по его словам, в Беларуси «обошлось без локдаунов, без бездумного карантина». В еще одной реплике о Лукашенко Пустовой отметил, что у белорусского авторитарного лидера «бессонные ночи и переживания отражались на лице. Ботоксом не пользуется».
Фамилий тех, с кем сравнивается Лукашенко, Пустовой не назвал.
Упоминания «бункера» и «ботокса» нередко звучат в высказываниях российских оппозиционеров о президенте России Владимире Путине. В периоды обострения ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в России - такие, как сейчас - Путин почти не проводит публичных мероприятий, однако проводит совещания посредством телеконференций. Кабинет без окон, в котором находится Путин, при этом сравнивают с бункером. О ботоксе, уколы которого используются для косметических процедур, говоря о Путине, еще 10 лет назад упоминал, например, Алексей Навальный. В Кремле не подтверждали и не отрицали использование Путиным ботокса.
Как заявил Евгений Пустовой изданию «Подъем», Владимира Путина он в виду не имел. По его словам, «ботокс» был отсылкой к президенту США Джон Байдену: «Помните, когда была предвыборная гонка в США, Трамп сказал Байдену: зачем вы себя ботоксом накачали и маску потом надели - красоту прячете?» (точно таких слов Трамп, по всей видимости, не говорил, однако действительно утверждал, что Байден якобы сделал пластическую операцию). Белорусский журналист также сказал, что считает Путина «красавчиком» и выступает за союз с Россией.
- Беларусь во время пандемии не вводила карантин. При этом здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран. Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус, но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для задержанных граждан, отмечает «Немецкая волна».
- В последние недели - как и в России - в Беларуси отмечается рост числа зараженных. Врачи рассказывают, что отделения переполнены задыхающимися пациентами с коронавирусом. Многие белорусы жалуются на то, что в стране сложно сделать тест на COVID-19, а к заболевшим пациентам не приходят на дом врачи, сообщает телеканал «Настоящее время».
- При этом Лукашенко критикует принимаемые в других странах (включая Россию) меры по борьбе с распространением инфекции, включая масочный режим. Он также не прививался, хотя на словах поддерживает вакцинацию. Министерство здравоохранения Беларуси на прошлой неделе отменило обязательный масочный режим, который был введен в стране 9 октября. Меру раскритиковал Александр Лукашенко. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных средств, дистанцирования и вакцинации.
Мелия связал освобождение Саакашвили с муниципальными выборами
Председатель партии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия считает, что от результатов муниципальных выборов будет зависеть освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Об этом он заявил на масштабном митинге в поддержку Саакашвили, который проходит у руставской тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Не скрою, что, в том числе и очень небольшая часть «Национального движения» говорит, что у выборов нет смысла, и одновременно они говорят об освобождении Михаила Саакашвили из тюрьмы. Говорю прямо, без зазрения совести: одно с другим тесно связано… 30 октября решится, будет ли Михаил Саакашвили много лет здесь, где он сейчас, и еще многие из нас сядут, или же не будет», - заявил Мелия.
Политик, который с недавнего времени возглавляет основанную Саакашвили партию, считает, что скорейшее освобождение третьего президента прежде всего важно для будущего страны. По оценке Мелия, освобождение Саакашвили – «долг каждого достойного гражданина Грузии».
«Это именно защита нашего достоинства и забота о будущем этой страны. Возможно, это режет кому-то слух, но в глубине души даже самый преданный активист «Грузинской мечты» знает, что третий президент страны Михаил Саакашвили был строителем современного грузинского государства», - заявил он.
- Экс-президент был задержан в Тбилиси 1 октября, за день до первого тура муниципальных выборов, после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил голодовку в знак протеста.
- Регулярно у руставской тюрьмы проходят акции в поддержку Саакашвили. На митинги сторонники экс-президента выходят также в Тбилиси и других крупных городах страны. С требованием освобождения политика грузинские эмигранты проводят акции у посольств страны в разных городах Европы и США.
- Одно из главных требований сегодняшней акции в Рустави - незамедлительный перевод Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора.
Генинспекция Минюста опросит Нику Гварамия в связи с распространенной им информацией
Генеральная инспекция Минюста Грузии опросит генерального директора телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия в связи с распространенной им информацией, сообщает Минюст Грузии.
В ведомстве заявили, что следователь для получения дополнительной информации проведет опрос Гварамия завтра, 25 октября.
По словам гендиректора «Мтавари» и адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамия, Михаил Саакашвили не может быть переведен в тюремную больницу, потому что, по его информации, «в тюремной больнице произойдет инсценированный бунт, который закончится ликвидацией Саакашвили».
У руставской тюрьмы проходит митинг в поддержку Саакашвили
Масштабный митинг в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, куда был помещен политик после задержания, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Акция под слоганом «Свободу Мише» была организована партией «Единое национальное движение». У тюрьмы собралось несколько тысяч человек. В руках они держат национальные флаги и плакаты с надписями в поддержку экс-президента. Периодически демонстранты скандируют «Миша!».
Участники акции требуют, чтобы экс-президент, который уже 24-й день продолжает голодовку, незамедлительно был переведен в многопрофильную клинику гражданского сектора.
«За этой стеной сидит человек, который может принести Грузии лучшее будущее и знает, как это сделать, но олигарх не позволяет ему сделать это», - заявил кандидат в мэры Рустави от ЕНД Давид Киркитадзе, выступая на акции. Он призвал граждан принять участие во втором туре муниципальных выборов 30 октября и проголосовать за оппозицию.
- Экс-президент был задержан в Тбилиси 1 октября, за день до первого тура муниципальных выборов, после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста в знак протеста объявил голодовку.
- Из-за ухудшения состояния 22 октября ему потребовалось провести переливание крови. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили утверждают, что в тюремном госпитале планируется инсценировать бунт с целью ликвидации экс-президента.
Скончался кинорежиссёр Александр Рогожкин, снявший «Кукушку»
Народный артист России, кинорежиссер Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни в Петербурге. Он снял более полутора десятков фильмов. Среди них «Чекист», «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка». Рогожкин работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
Он работал в жанрах детектива, фантастики, притчи, социальной драмы.
Выпускник Ленинградского государственного университета, получивший диплом историка-искусствоведа, Александр Рогожкин начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на «Ленфильме» художником-декоратором. В 1982 году окончил ВГИК (мастерская Сергея Герасимова).
Режиссер был удостоен премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и приза за лучшую режиссуру международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Песков: Россия не может помешать сближению Украины с НАТО
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что агрессивная позиция НАТО никогда не была для Кремля секретом. По его словам никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не могут скрыть действительного предназначения этого блока. НАТО считает Россию противником, заявляет Песков. «Ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений», - сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Его цитирует агентство ТАСС.
Дмитрий Песков добавил, что Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО. «Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», - сообщил он.
Ранее МИД РФ объявил о закрытии на неопределенный срок постпредства страны при НАТО. Кроме того, была прекращена деятельность двух структур в Москве - военной миссии НАТО и его информационного бюро. Вместе с тем Североатлантический союз и Европейский союз готовятся к отражению «российской угрозы».
В Британии всплеск заражений COVID-19. Смертей в разы меньше, чем весной
В Великобритании в последнюю неделю отмечен всплеск заражений коронавирусной инфекцией. За 7 дней было выявлено более 330 тысяч инфицированных - в последний раз подобные показатели были в июле. За последние сутки, например, было выявлено около 45 тысяч инфицированных - больше всего в мире в абсолютных цифрах (Россия с 37 тысячами на втором месте).
При этом число смертей от COVID-19 в Британии, хотя и выросло в последнюю неделю, в среднем в несколько раз меньше, чем весной, когда за сутки как правило умирали более 1000 больных. Сейчас этот показатель - от 100 до 200.
Специалисты связывают это с эффектом вакцинации. Большая часть населения Великобритании вакцинирована. Статистка свидетельствует о том, что, хотя среди заболевших есть привитые, вакцинация существенно понижает риск тяжелого течения заболевания и смерти.
Об этом же напомнил на днях премьер-министр Борис Джонсон. Он также призвал прививавшихся в начале года людей получить третью дозу вакцины.
Большая часть британцев привита вакциной AstraZeneca - это векторная вакцина, по ряду параметров схожая с российским препаратом «Спутник V».
Особенность ситуации в Британии в том, что с июля там практически отменены карантинные меры. Ношение масок в общественных местах не является обязательным, как и наличие сертификатов о прививках для их посещения. Остаются в силе ограничения на поездки в ряд стран мира (по прибытии из России необходим 10-дневный карантин). Ряд специалистов, а также оппозиция, сейчас призывают правительство вернуть некоторые ограничения. Возможность нового локдауна, то есть запрета массовых мероприятий, закрытия учреждений сферы услуг, ресторанов и школ, ограничений социальных контактов, премьер-министр Джонсон категорически исключает.
К концу октября прошлого года большинство стран Европы ввело локдауны в связи со второй волной коронавируса. Год спустя, несмотря на рост числа зараженных во многих странах, они, за исключением Латвии, воздерживаются от таких мер. Во многих странах альтернативой локдаунам стала система ковид-сертификатов, обладателями которых становятся привитые или переболевшие люди. Они могут посещать общественные места практически без ограничений.
- В России за последние сутки впервые за несколько дней не были зафиксированы максимумы заражений и смертей за все время пандемии. По данным оперативного штаба, за сутки в России, включая аннексированный Крым, выявили 35 660 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 1072 человека с коронавирусом. Число умерших за сутки превышает тысячу уже шесть дней. Ситуация с распространением коронавируса вынудила власти, воздержавшиеся от введения локдаунов прошлой осенью и весной, вернуться к этой практике - период с 30 октября по 7 ноября объявлен «нерабочими днями». В Москве локдаун начнется уже с 28 октября. По проценту привитых Россия уступает подавляющему большинству развитых стран.
Премьер Грузии обещает не допустить введения обязательной вакцинации от коронавируса
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступает против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что без введения «различных ограничительных или стимулирующих мер» привить от COVID-19 более 40% населения Грузии не удастся. Он является сторонником того, чтобы уже с ноября вакцинация стала обязательной для некоторых групп населения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как председатель координационного совета и премьер-министр, я не допущу обязательной вакцинации», - заявил Гарибашвили. По его словам, граждан нужно «не принуждать, а убеждать в том, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение». «Наши граждане имеют право и возможность свободного выбора. Я изо всех сил старался доставить более чем достаточное количество вакцин вовремя, я привез миллионы вакцин и лично участвовал в процессе переговоров», - сказал он.
По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.
- В сентябре-октябре темпы вакцинации замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч. По решению Минздрава, в нескольких районах с самой низкой активностью 18 октября начали марафоны вакцинации. В рамках кампании мобильные бригады медиков объезжают села, пропагандируют вакцинацию и на местах делают прививки всем желающим. За неделю участниками марафона пожелали стать всего 1,2 тысячи человек. Как указал Гамкрелидзе, инициатива помогает «растопить лед недоверия», но полностью решить проблему вакцинации так не удастся.
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