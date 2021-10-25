«Дайте больше информации, и, возможно, у меня возникнет желание вакцинироваться»

Премьер-министр исключает возможность введения в стране обязательной вакцинации, несмотря на соответствующие рекомендации ведущих инфекционистов Грузии вакцинировать хотя бы определенные категории людей. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей на этот счет.

– Оправдываете ли вы действия властей, которые игнорируют рекомендации инфекционистов?

Андро: Заявление Гарибашвили относительно того, что он не допустит введения в Грузии обязательной вакцинации, по моему мнению, чистой воды популизм, предвыборное заявление. Этими словами он пытается привлечь ту часть населения нашей страны, которая в целом выступает против вакцинации. К сожалению, в Грузии очень много таких людей, и премьер-министр видит в этом возможность привлечь дополнительный электорат, совершенно не беспокоясь об эпидемиологической ситуации в стране. Вместо того чтобы призывать людей сделать прививку, он поворачивает ситуацию так, будто вовсе выступает против вакцинации, что очень жаль.

Бачо: Я сам не вакцинирован, и, думаю, понятно, как я отношусь к вопросу обязательной вакцинации. По-моему, это было бы насилием над людьми. Возможно, это очень субъективная позиция, но у меня нет никакого желания прививаться, может быть, в этом есть и часть вины наших властей. Нам совершенно не разъясняют, насколько помогает в сложившейся ситуации прививка, какие последствия могут быть от нее. Дайте больше информации, и, возможно, у меня тоже возникнет желание вакцинироваться. Но сейчас народ боится негативных эффектов, и это естественно. Постарайтесь объяснить, в чем преимущества прививки, и в обязательной вакцинации не возникнет нужды, люди сами пойдут прививаться.

Мари: У него (Ираклия Гарибашвили) одно оправдание – сейчас должен пройти второй тур выборов, и они считают, что нет ничего важнее сохранения власти за «Грузинской мечтой». По их мнению, возвращение к власти «Национального движения» – хуже любой пандемии. Попытка повышения своих рейтингов происходит за счет неопределившихся людей-антиваксеров. Лично я считаю, что в Грузии просто необходимо ввести обязательную вакцинацию.

Артем: Я вообще не поддерживаю всеобщей обязательной вакцинации. Хотя я считаю, что для определенных групп людей можно сделать прививку обязательной, например, для учителей, врачей, полицейских, правоохранителей, детей, пенсионеров или людей с хроническими заболеваниями. Да, для таких людей вакцинация должна быть обязательной, и очень плохо, что наш премьер-министр говорит, что он не введет в стране обязательную вакцинацию. Тем самым он нивелирует мнение инфекционистов и специалистов.

Женя: В этот период медицинские учреждения уже не справляются с ситуацией, значит, настало время предпринимать те или иные меры. Может, инициировать какие-нибудь программы, предложить людям какие-то льготы, в которых они нуждаются. Это повысит процент вакцинированных людей и, так или иначе, разгрузит систему здравоохранения.

Бека: Наверное, инфекционисты считают, что обязательная вакцинация сведет до минимума число летальных случаев. Я не был бы против этого, если бы в обществе была однозначная позиция по этому вопросу. Но люди разделились на две группы. Вообще, я на стороне тех, кто хочет оставить за собой право решать: делать или не делать прививку. Думаю, наши власти понимают, что иначе мы имели бы дело с ущемлением прав человека. Впрочем, думаю, врачи должны сделать прививку, если желают работать в медицинской сфере, поскольку за последние два года медики заразили коронавирусом немало людей. Во многом именно из-за них растет число инфицированных, а сама сфера не справляется с ними и требует большего ресурса.