COVID-19 в Грузии: 4762 новых случая, 43 пациента скончались

Адвокаты голодающего в тюрьме Михаила Саакашвили заявляют, что ему необходима помощь реаниматолога.

Адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что один из жизненных показателей в анализах экс-президента упал до критического уровня, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи», – сказал Садзаглишвили.

Михаил Саакашвили уже 25-й день голодает в руставской тюрьме. Министерство юстиции, в подчинение которого входит пенитенциарная служба, согласны на госпитализацию экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси. Власти настаивают, что тюремная больница подходит для голодающих заключенных. Между тем сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты заявляют, что его следует перевести в многопрофильную гражданскую клинику.

Сегодня адвокат вновь заявил о том, что в тюремной больнице нет необходимой для лечения Саакашвили инфраструктуры.

«Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжиться в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. После этого мы увидели оценку Народного защитника, представители которого проверили 18-е учреждение и сделали заключение, которое не отрицает и Минюст, что в 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию», – отметил Садзаглишвили.

Другой адвокат Саакашвили, Бека Басилая считает, что Минюст не исполняет заключение консилиума.

«В соответствии с заключением Минюста, Народный защитник дал рекомендацию, что Саакашвили не должны переводить в тюремную больницу … Это значит одно – государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его безопасностью», – заявил Басилая журналистам.

Между тем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что в заключении консилиума не упоминается гражданская клиника. Он подчеркнул, что если Саакашвили и будет госпитализирован, то только в тюремную больницу.

Отвечая на вопрос вопрос журналиста, соответствует ли тюремная больница стандартам многофункциональной клиники, Рати Брегадзе сказал:

«Вчера мы были в 18-м лечебном учреждении пенитенциарной службы и, как нам сказали врачи, учреждение готово к приему пациента. Если возникнет необходимость в госпитализации заключенного Саакашвили, его переведут в это лечебное учреждение».