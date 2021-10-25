Грузинская власть не настроена на новую волну

Правительство Грузии ни при каких обстоятельствах не поддержит принудительную вакцинацию населения. Сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе подтвердила позицию премьера, высказанную им вчера. Между тем при сохранении нынешних темпов вакцинации критически возрастают риски утраты контроля над ситуацией, предостерегают специалисты.

По данным New York Times, Грузия находится на первом месте в мире среди стран с наибольшим количеством случаев заболевания на 100 тысяч жителей за последние две недели.

За минувшие сутки скончались еще 46 человек, и, таким образом, количество погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, вплотную приблизилось к 10 тысячам человек. Вчера прививку первой дозой получили 670 человек. Таким образом, за прошедшие две недели список привитых в стране увеличился всего на два процента, до 32,4%.

Эпидемиологи призывают власти к принятию неотложных мер, чтобы успеть вакцинировать до конца года хотя бы 40% населения. В качестве первоочередного варианта предлагается сделать обязательной вакцинацию лиц, работающих с людьми: представителей системы здравоохранения, торговли, таксистов, полицейских и т.д.

На все это последовало жесткое «нет» премьера и главы Минздрава. На сегодняшней встрече с эпидемиологами Екатерина Тикарадзе вновь повторила позицию премьера Гарибашвили: ситуация стабильна, и нет причин для паники:

«Важно активизировать разъяснительную работу на всех уровнях, чтобы максимально объяснить каждому сегменту населения, почему вакцинация важна, и максимально воздерживаться от любых принудительных мер. Важно расследовать каждую из причин отказа от вакцинации. Что касается пятой волны, мы считаем ее риски преувеличенными, в стране уже сформировалась прослойка граждан, переболевших коронавирусом, плюс более миллиона вакцинированных. Однако мы вновь призываем граждан не игнорировать правила ношения масок на улицах».

Также министр подтвердила разногласия между членами координационного совета, объяснив это плюрализмом.

Эпидемиологи не согласны с политикой правительства. По словам Иване Чхаидзе, главы группы технических советников по иммунизации, при сохранении текущих темпов вакцинации страна может столкнуться с тяжелейшими последствиями:

«Часть членов совета считает, что нынешние темпы иммунизации не позволяют хоть как-то повлиять на растущую динамику заболевания. Ситуация в стране очень тревожна - 4-5 тысяч случаев в день, и это приближает к тому уровню, когда система здравоохранения перестанет справляться с наплывом больных, и мы уже в первых числах ноября получим резкое увеличение смертности. Я не исключаю, что мы просто будем вынуждены ввести принудительные меры».

В Грузии на сегодня больны 48 тысяч 757 человек, из них 6166 пациентов госпитализированы. Врачи говорят, что больницы переполнены, а, поскольку большинство пациентов не вакцинированы, их состояние тяжелое.

«Наша клиника абсолютно переполнена. В целом ситуация для нас очень тяжелая. Пациенты, которые в больнице, все тяжелые. Скоро настанет день, когда у нас больше не будет коек. Чем больше будет поступать пациентов, тем тяжелее будет их состояние», – сказала Лия Голиадзе, заведующая инфекционным отделением клиники Бочоришвили.

Кроме прочего, медики призывают врачей не тянуть с активацией системы ковид-паспортов, без которых нельзя будет посещать места массового скопления людей. А пока власти медлят, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов предлагает свой рецепт решения проблемы:

«Грузии необходимо последовать примеру Турции. У каждого гражданина Грузии в мобильном телефоне надо установить приложение, в котором автоматически будет отражен его ковид-статус, без этого приложения невозможно посещение скопления людей. Это будет минимальным шагом вперед, чтобы избежать перемещения в обществе распространителей коронавируса», – написал в своем Facebook Кулумбегов.

Впрочем, скептики тут же напомнили, что на разработку схожего приложения прошлым летом уже было израсходовано более полумиллиона лари, но по неизвестным причинам оно так и не заработало.