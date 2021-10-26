Для Саакашвили глданская больница страшнее смерти

Противостояние Михаила Саакашвили и власти перерастает в войну нервов. Саакашвили, несмотря на ухудшение состояния здоровья, отказывается от госпитализации в глданскую тюремную больницу. Его поддерживает Народный защитник. В свою очередь, представители власти против госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Адвокаты Саакашвили намерены обратиться по этому вопросу в Страсбургский суд.

Несмотря на заверения власти о всесторонней оснащенности глданской тюремной больницы, Михаил Саакашвили предпочитает умереть в камере, чем оказаться на тюремной больничной койке, сообщил гендиректор ТВ «Мтавари» адвокат Саакашвили Ника Гварамия после посещения третьего президента.

«Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от госпитализации в больницу глданской тюрьмы. Я предпочитаю остаться там, где я сейчас нахожусь, пока эта ситуация не разрешится – либо моей смертью, либо моим освобождением», – зачитал письмо Саакашвили Ника Гварамия.

Впрочем, возможно, новых писем больше не будет. Тюремная администрация запретила посетителям выносить письма Саакашвили. Депутат «Нацдвижения» Коба Накопия вечером сообщил и о других изменениях:

«Все окна замуровали, закрасили, затворили, чтобы никто никоим образом не смог увидеть его. За один день провели для этого ремонт. Когда я к нему заходил, теремная администрация меня предупредила: выносить письма Михаила Саакашвили запрещено. Теперь получать от него письма можно только по почте».

Тюремная администрация не замедлила с ответом. Личную корреспонденцию, пояснила она, запрещено выносить, в том числе, и адвокатам. Что же касается ремонта, то поменяли лишь стекло в душевой, которое сам Саакашвили и повредил 21 октября, когда решил поприветствовать собравшихся у руставской тюрьмы своих сторонников.

Растет число недовольных позицией власти, которая, несмотря на рекомендацию Народного защитника не госпитализировать Саакашвили в глданское лечебное учреждение №18, наотрез отказывается от госпитализации Саакашвили в многофункциональную гражданскую клинику. О том, что таким образом нарушаются его права, заявила сегодня и бывший член Совета юстиции лидер оппозиционной партии «Для народа» Анна Долидзе:

«Мы считаем, что Саакашвили должен быть осужден, но должны быть защищены и его права на жизнь и безопасность. Мы призываем «Национальное движение» незамедлительно воспользоваться 39-й статьей европейской конвенции по правам человека об обеспечении временной процедуры, и для этого обратиться в Страсбургский суд».

О том, что права голодающих заключенных защищены специальной мальтийской конвенцией, и эти права Михаила Саакашвили нарушаются, заявила прибывшая из Голландии его лечащий врач Екатерина Чхаидзе:

«В состоянии, в котором он сейчас находится на 26-й день голодания, когда принимает только жидкость, есть очень большой риск. Ему ночью, когда он будет один в камере, может стать плохо, могут обостриться ранее безобидные патологии, и его могут не успеть перевести куда-нибудь на реанимобиле. Ситуация очень тревожная, я предупреждаю администрацию тюрьмы, все ответственные структуры, Минздрав: ситуация настолько опасная, что господин Саакашвили в таком положении уже должен находиться под постоянным наблюдением».

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе посоветовала обществу дождаться специального заключения о соответствии глданской тюремной больницы медицинским показаниям Михаила Саакашвили, и до этого не стоит беспокоиться о его жизни, заверила министр:

«Экспертами была рекомендована доплерография, и вчера она была проведена. На данном этапе не отмечается никаких осложнений. Мы будем исполнять все клинически обоснованные рекомендации специалистов. И уверяю вас, не будет никакого риска для его жизни».

Тем временем оппоненты власти все чаще напоминают ей об ответственности в случае драматического развития этой ситуации. На это кандидат в мэры Тбилиси, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе сегодня ответил:

«Ответственность в первую очередь возлагается на Михаила Саакашвили – его никто не заставлял голодать. Там есть и пища, и продукты питания, он может их принимать. Если возникнет необходимость его госпитализации, обязательно будут предприняты соответствующие шаги, и за ним присмотрят, как за другими заключенными».

Но отступать не намерены и сторонники Михаила Саакашвили. Сегодня вечером они организовали световую иллюминацию на площади Свободы и у здания парламента в виде надписи «Свободу Мише». Адвокаты третьего президента в ближайшее время также планируют обратиться в Страсбургский суд с заявлением о дискриминационном подходе и политической мести власти третьему президенту.