Для Михаила Саакашвили у властей только тюремная больница

В какой больнице должны оказать медицинскую помощь Михаилу Саакашвили? Этот вопрос заставил сторонников экс-президента собраться вечером у здания Минюста с требованием госпитализировать его в гражданскую многофункциональную клинику, а не в тюремную больницу. На последнем настаивают власти, они же обвиняют в политической предвзятости аппарат Народного защитника за заключение о том, что тюремная больница не соответствует тем параметрам, которые рекомендовал для Михаила Саакашвили консилиум врачей.

Многофункциональность и хорошее оснащение тюремного лечебного учреждения №18 в тбилисском районе Глдани министр юстиции Рати Брегадзе отстаивал, как мог. После правительственного заседания он долго объяснял журналистам, что Михаила Саакашвили, который голодает уже 25 дней, переведут только в эту тюремную больницу. Министр упрекнул журналистов в том, что они неправильно истолковали рекомендацию консилиума врачей, посчитавших нужным госпитализировать третьего президента в многофункциональную клинику. «А это вовсе не означает гражданскую клинику», – пояснил министр Брегадзе.

Досталось от него и Народному защитнику, чьи представители накануне побывали в тюремной больнице и сделали заключение, что персонал хоть и готов, но в учреждении нет соответствующей медицинской аппаратуры. К примеру, нельзя сделать магнитно-резонансную томограмму, которую рекомендовали Саакашвили, а также нет реаниматолога, хотя, как отмечается в докладе, администрация учреждения заявила, что скоро его назначат».

«Там есть реаниматолог», – сообщил сегодня министр юстиции Рати Брегадзе, еще раз отклонив рекомендацию Народного защитника не направлять Михаила Саакашвили в тюремную больницу.

Самому экс-президенту вчера в руставской тюрьме понадобился реаниматолог, сообщили сегодня адвокаты третьего президента.

«Государство (власти) манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили», – заявил адвокат Бека Басилая, обратив внимание на то, почему еще нежелательно помещать третьего президента в тюремную больницу:

«Это безответственное отношение. Министр юстиции не говорит о тех рисках, которые существуют в 18-м учреждении для третьего президента. Власти не хотят, чтобы эти вопросы широко обсуждали в обществе. Каждый законопослушный гражданин страны должен понимать: президент, победивший организованную преступность, не должен оказаться в окружении представителей криминального мира».

Позицию Народного защитника высмеял кандидат в мэры Тбилиси генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Он, как и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сегодня много иронизировал по поводу беспокойства сторонников Михаила Саакашвили о состоянии его здоровья. А председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил, через сколько дней все закончится:

«Знаем, что вчера ему было сделано переливание. Есть прецеденты приема определенной пищи и так далее. За этим должны все наблюдать, и мы никому не должны дать возможность ставить клоунаду. Он объявил голодовку, и это его ответственность. Что же касается адвокатов – они предвзятые, у них политический интерес. То же самое касается Народного защитника, у нее тоже политическая предвзятость и интерес. Их заявления исходят из этого. Мы должны, к сожалению, перетерпеть эту клоунаду до 30 октября включительно. Будет много спекуляций, ложной информации, но что поделать, нужно потерпеть несколько дней».

Попытались успокоить общественность и в аппарате Народного защитника. Заместитель Нино Ломджария – Георгий Бурджанадзе заверил, что ведомство продолжит работу в защиту прав человека, невзирая на давление со стороны власти:

«Если права конкретного человека для их политической повестки дня неприемлемы, – это их проблема. Мы продолжаем работу по защите прав человека, несмотря ни на что. Когда вчера мы осуществили мониторинговый визит, ни замдиректора учреждения, ни главный врач, ни другие лечащие врачи и сотрудники не знали, что у учреждения был реаниматолог. Сегодня выяснилось, что реаниматолог был назначен вчера поздно вечером. Неточность не в заявлении Народного защитника, а в том, что поспешно назначают реаниматолога, а сегодня, непонятно в чем, обвиняют Народного защитника».

Позиция властей стала поводом для сторонников Михаила Саакашвили собраться вечером у здания Минюста. Они требовали освобождения третьего президента, а до этого призывали власти не допустить его госпитализацию в тюремную больницу. Говорит один из участников акции, гражданский активист Георгий Мумладзе:

«Позиция Минюста – прямое проявление политики Кремля. Власти хотят перевести Михаила Саакашвили в 18-е учреждение, где нет надлежащей инфраструктуры по здравоохранению, к тому же есть большая опасность тюремного бунта и беспорядков. Мы такого развития событий не допустим. Будем беспокоить всех, кто несет ответственность за это. Это вопрос нашего личного и национального достоинства – чтобы наш третий президент не скончался из-за голодовки».

Однако среди правозащитников нет единодушия. К примеру, глава НПО «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Какабадзе, известная своей яростной борьбой за права заключенных в годы правления Михаила Саакашвили, сегодня заявила:

«В последнее время заключение Михаила Саакашвили стало чуть ли не проблемой всего человечества. Во всем мире лишь единицы были осуждены по таким тяжким преступлениям, как совершил Саакашвили. А в Грузии на это реагируют неадекватно. Во время режима Саакашвили пострадали десятки тысяч человек в тюрьмах. А сегодня члены «Нацдвижения» недовольны практически санаторными условиями, в которых содержится Саакашвили».

Противоположного мнения придерживается Эдуард Марикашвили, правозащитник, руководитель НПО «Демократическая инициатива Грузии»:

«Фактически власть говорит нам: пусть человек умрет, поскольку, с их точки зрения, он того заслуживает. Власти стараются в этом убедить и общество: если даже Саакашвили умрет, что за проблема, он ведь этого заслуживает», – пишет юрист Марикашвили на своей странице Facebook.

Оппоненты власти считают дискриминационным подход к Михаилу Саакашвили, в особенности если вспомнить, что в пенитенциарной системе были прецеденты, когда голодающих заключенных переводили в так называемую гражданскую клинику. Однако в случае третьего президента власти категорически отказываются от такого шага.