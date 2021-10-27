Ираклий Гарибашвили: «Давайте вместе защитим абхазский язык»

В Армении активно обсуждают слухи, циркулирующие в местных и российских СМИ, о том, что в первой декаде ноября в Москве ожидается встреча Пашинян–Алиев–Путин, в ходе которой стороны подпишут новые документы.

По информации издания «Алик Медиа», 9 ноября Армения и Азербайджан подпишут два новых документа при посредничестве и участии президента России Владимира Путина.

«Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы Армения-Азербайджан, по которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, принимая за основу карты Генштаба оборонного ведомства Советского Союза 1920-х годов», – сообщило СМИ, добавив, что второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе.

Премьер-министр Никол Пашинян накануне на обсуждении проекта бюджета на 2022 год в Национальном собрании выступил с объемной речью. При этом он не ответил на вопросы депутатов и покинул парламент через недоступную для журналистов зону, пишет Радио Азатутюн.

Его пресс-секретарь также отказалась от комментариев. Мане Геворкян сослалась на субботнее заявление МИД о том, что встреча Пашинян-Алиев на данный момент не планируется, но обсуждаются предложения о различных встречах.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у депутатов информация о том, какие договоренности были достигнуты в ходе последней трехсторонней встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, депутат правящей фракции Грачья Акопян ответил: «У меня нет информации, потому что Мгер Григорян встречался во время последнего заседания нашей фракции или за день до этого. А после этого у нас пока не было возможности встретиться и обсудить этот вопрос, так что на данный момент у меня нет информации».

А на вопрос, не беспокоит ли его то, что правительство может подписать документ подобного масштаба без предоставления информации депутатам, Грачья Акопян ответил: «Не беспокоит, потому что мы постоянно задаем свои вопросы членам правительства и получаем ответы на волнующие нас вопросы, и до сих пор нас удовлетворяли ответы на эти вопросы, потому что согласно данным нам ответам у нас нет причин для беспокойства. Мы ждем содержания документа, которое нам представит правительство. Я не хочу комментировать то, что в данный момент представляют другие СМИ, СМИ других стран».

Оппозиционеры о возможном документе узнали из прессы. В отличие от провластных депутатов, их эти публикации обеспокоили. Секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян говорит, что они не будут ждать официальных сообщений и пойдут по пути не критики постфактум, а предотвращения.

«Даже если идет какой-то переговорный процесс, он должен быть открытым или, по крайней мере, проходить с привлечением основных политических игроков, основных фигур в обществе и диаспоре. Власть не может продолжать свой тайный образ действий», – подчеркнул Минасян.

Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею» говорит, что из открытых источников они изучили карты периода с 1920-х годов до распада Советского Союза. Оппозиционный депутат утверждает, что поспешность опасна для армянской стороны и здесь нужен глубокий профессиональный анализ.

«Одно дело – название, как называется или какую цель имеет условный документ о мире, другое дело – что включено в его содержание. Поэтому наша главная задача – в результате обсуждений понять на самом деле подход власти, какими принципами она руководствуется и какие расчеты лежат в их основе», – сказал Абраамян.