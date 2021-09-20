Школьники Гали: как родной язык становится иностранным

Школы Гальского района окончательно переводят на русскоязычное обучение. Вслед за остальными нововведение затронуло и учеников 11-х классов школ нижней зоны района – последних, кто получал образование на родном грузинском языке. Распоряжение де-факто Министерства образования, как рассказывают ученики, пришло в школы неожиданно, уже после начала учебного года.

Вместе с 17-летней Анной (имя изменено) в классе учится еще около 20 школьников. Все десять лет они получали образование на родном грузинском языке. Но 12 сентября, рассказывает девушка, школьная администрация получила новое распоряжение де-факто Минобразования, согласно которому, они теперь должны продолжить учебу на русском:

«Никто не ожидал этого. Примерно пять лет назад другие классы перевели на русскоязычное обучение, но нам говорили, что мы сможем закончить школу на грузинском. А в понедельник, неделю назад, совершенно неожиданно позвонили директору из Министерства образования и сказали, что и последний грузинский класс должны перевести на русскоязычное обучение. Конечно, это для нас оказалось сложным, потому что я и другие одноклассники не знаем русский на таком уровне, чтобы могли изучать все предметы на этом языке. Кроме (языкового) барьера, есть и различия в программе. Русские и грузинские классы учатся по разным программам».

Анна говорит, что для них этот переход сложен и потому, что по окончании школы их ждет поступление в вуз. Сама девушка уже определилась – она собирается поступать на факультет права в Тбилиси:

«Даже один год – это очень много, особенно для абитуриентов, согласитесь. Я и большинство моих одноклассников собираемся продолжить обучение (после поступления) на территории, подконтрольной Грузии».

21-летний Уча (имя изменено) закончил школу в Гали четыре года назад. В отличие от Анны, его на русскоязычное обучение перевели еще с восьмого класса. Он также рассказывает о трудностях этого перехода. Часть его одноклассников впоследствии решили продолжить обучение в России, говорит Уча, потому что думали, что не смогут учиться в грузиноязычной среде.

«Я поступил в вуз в Грузии, меня встретило много барьеров – языковой, мне было сложно социализироваться, занять свое место в обществе. Все эти проблемы возникают у всех подростков, которые переходят по эту сторону Ингури, оказываются на территории, подконтрольной грузинским властям».

Процесс русификации в школах Гали начался примерно 10 лет назад, рассказывает Кети (имя изменено), представляющая НПО «Мы существуем – голос из Абхазии». Но школьникам, которые уже начали учиться на грузинском, позволили завершить обучение – проучиться все 11 классов на родном языке. Однако это исключение затронуло только лишь школы, расположенные в т.н. нижней зоне Гальского района. А в верхней – переход с грузинского на русский произошел сразу. Соответственно, там уже давно грузинский преподают как иностранный – это несколько часов в неделю, рассказывает Кети.

«Что касается нижней зоны – там была такая возможность учиться на грузинском. Но с подготовительного класса было введено обучение на русском, и, соответственно, поэтапно грузинский язык был замещен русским. Т.е., начиная с подготовительного по 10-й класс включительно учеба уже идет полностью на русском. 11-е классы в Гальском районе были последними, которые учились на грузинском. Для них это было неожиданно, потому что им было дано обещание, что они смогут закончить школу на грузинском. Для меня, для них, так же, как и, вероятно, для учителей и директоров, это решение стало совершенно неожиданным».

Минобразования Грузии и аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия выступили с жесткой критикой продолжающейся русификации жителей Гали.

«Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Ее цель – уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения», – сказано в заявлении аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

В аппарате также заявляют, что проблема с обучением на грузинском языке актуальна и в Ахалгорском районе. В ведомстве говорят, что обсудят данный вопрос с международными партнерами Грузии, в том числе в рамках очередного раунда Женевских дискуссий, запланированного на 12-13 октября.