Подготовка к акции «Мечты»: центр Тбилиси перекрыт, в городе – пробки

Центр Тбилиси огорожен – полиция освободила все автомобильные стоянки на центральных улицах и перегородила близлежащие переулки и тупики желтыми лентами и металлическими ограждениями.

Места для стоянки заранее готовят для автобусов, маршруток и автомобилей сторонников правящей партии «Грузинская мечта», которая сегодня в 17:00 проведет итоговое собрание на площади Свободы в Тбилиси.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», перекрывать центральный проспект столицы – Руставели, и близлежащие улицы, начали еще накануне вечером. Более того, жителей центра полиция просила переставить автомобили, чтобы освободить парковки.

С утра в центре Тбилиси образовались пробки, общественный транспорт и частные автомобили вынуждены объезжать центральные улицы.

Пользователи соцсетей жалуются на то, что автобусы и такси опаздывают, и советуют пользоваться метро.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что в Тбилиси съедутся люди из всех регионов, и их будет гораздо больше, чем участников митинга сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» 14 октября. Тогда на площадь Свободы с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пришли, по разным оценкам, десятки тысяч человек.

В «Грузинской мечте» не скрывают, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в акции правящей партии, получат за это деньги – от 30 до 50 лари (10-15 долларов). Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, что участникам митинга выдают деньги на питание. При этом он утверждал, что предвыборная акция «Грузинской мечты» обойдется дешевле, чем митинг «Национального движения» 14 октября.

Акция «Грузинской мечты» проводится в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, который пройдет 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (т.н. самоуправляющиеся города – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах. По информации Центральной избирательной комиссии, граждане изберут 20 мэров и 42 мажоритарных члена сакребуло.