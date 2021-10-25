Водитель для Беры. «Мечта» объявляет всеобщую мобилизацию

Площадь Свободы в Тбилиси ждет очередное столпотворение. 27 октября, всего за три дня до второго тура муниципальных выборов в Грузии в центре столицы состоится митинг правящей партии. При этом «Грузинская мечта» обещает затмить недавнюю акцию оппозиции в поддержку Михаила Саакашвили.

«Грузинская мечта» анонсировала предвыборный митинг. Но не обычный, а призванный доказать, что людей, поддерживающих нынешнее руководство в разы больше, чем несогласных. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе пообещал вывести 27 октября на главную площадь Тбилиси столько людей, сколько «Национальному движению» даже не снилось:

«Сколько бы ни было людей на митинге ЕНД, только водителей нам понадобится столько же, чтобы доставить наших сторонников в Тбилиси».

При этом Ираклий Кобахидзе уверен: во втором туре «Грузинская мечта» одержит убедительную победу во всех 20-ти муниципалитетах. А митинг нужен лишь для того, чтобы у оппонентов правящей партии не возникало иллюзий по поводу того, кого на самом деле поддерживает население Грузии:

«Как вы знаете, до выборов осталось несколько дней. За последние несколько дней я ездил с премьер-министром в муниципалитеты, где проводится второй тур выборов. Настроение боевое, и будет сделано все, чтобы наши кандидаты одержали заслуженные победы во всех двадцати муниципалитетах. Мы призываем всех членов нашей партии, сторонников, граждан уделить максимум внимания и мобилизации, чтобы окончательно утвердить победу. Кроме того, сообщаем, что в среду, 27 октября, в 17:00 состоится заключительный предвыборный митинг сторонников нашей партии. Десятки тысяч граждан нашей страны соберутся, чтобы еще раз показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло, защитить достоинство и свободу во имя прогресса и развития нашей страны».

По словам Кобахидзе, 2 октября «Грузинской мечте» выразили доверие 47% избирателей, что составляет почти половину жителей страны, обладающих правом голоса. Это, как отметил председатель правящей партии, дало «Мечте» новый импульс проявить еще «больше заботы о благополучии страны и народа в течение следующих трех лет».

Впрочем, упомянутый Кобахидзе премьер-министр, видимо, не настолько уверен в безоговорочной поддержке населения. Ираклий Гарибашвили призвал сторонников к максимальной мобилизации – как на выборах, так и на предстоящем митинге:

«Я хочу попросить наших избирателей, нам нужна максимальная мобилизация, никто из наших избирателей не должен оставаться дома. Я верю в наших избирателей. Я призываю каждого гражданина, который поддерживает мирное, стабильное развитие нашей страны, для которого недопустимы насилие и вся та несправедливость, которая была при режиме Саакашвили, собраться 27 октября на площади Свободы».

При этом в «Грузинской мечте» опровергли слухи о том, что перед сторонниками правящей партии намерен выступить ее отец-основатель Бидзина Иванишвили. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, эта информация – еще один ложный вброс со стороны оппозиции:

«Бидзина Иванишвили не занимается политикой, и ясно, что он не делает и не может делать политических заявлений. Это ложь, откуда вы это выдумываете?»

В оппозиции считают, что, хотя все политические партии имеют право на проведение предвыборных акций, в случае с «Мечтой», особенно учитывая анонсированный масштаб мероприятия, речь может идти о принудительной мобилизации работников государственного сектора. И это, по словам лидера «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, делается с целью повлиять на избирателей:

«Это не обычная акция, куда люди идут добровольно, это вопрос мобилизации и использования административного рычага, который сегодня находится в руках «Грузинской мечты». Речь идет о мобилизации работников государственного сектора. Это делается перед выборами для того, чтобы как-то повлиять на настроения избирателей, но они не смогут этого добиться».

Центральная избирательная комиссия завершила процесс работы над единым списком избирателей для второго тура муниципальных выборов. По словам представителя ЦИК Натии Иоселиани, общее количество избирателей составляет 2 088 722 человека. Из них в Тбилиси смогут проголосовать 1 002 525 человек. За время, прошедшее с первого тура, число граждан, достигших возраста, дающего право голоса, с учетом 20-ти муниципалитетов, где назначен второй тур, увеличилось на 2 069 человек. В Центризбиркоме подчеркивают, что обновленные списки избирателей уже доступны партиям, зарегистрированным на выборах, инициативным группам, организациям-наблюдателям и избирателям в соответствии с требованиями закона о выборах.

Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляющихся городах, 15 муниципалитетах и 24 округах.