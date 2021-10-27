Дмитрий Гордон: власти Грузии боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили

Украинский журналист Дмитрий Гордон, которого не пустили в Грузию, рассказал, что прибыл в Тбилиси с двумя целями: встретиться с Михаилом Саакашвили и провести выездное заседание Академии Дмитрия Гордона.

«Вышел заместитель директора аэропорта и сказал, что все причины будут объяснены письменно в течение 10 дней посольству Украины. Больше никаких причин он назвать не смог, прятал глаза, старался не смотреть в глаза... На этом закончилось наше пребывание в Тбилиси. Ясно одно, что грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Просто позор. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет», – сказал журналист в эфире телеканала «Украина 24».



Как пишет издание ГОРДОН, он также сообщил, что, в Грузию не пустили и главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

В Грузию смогли попасть депутаты Верховной рады Украины Александр Ковальчук и Юлия Клименко. Они также летели рейсом Киев-Тбилиси вместе с Дмитрием Гордоном.

Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.