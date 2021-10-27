Эрдоган открывает ворота

Реджеп Тайип Эрдоган продолжает экспансию на Южном Кавказе. Турецкий лидер не устает открывать вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новые объекты инфраструктуры и сулить всем странам региона прекрасное будущее. Если, конечно, они будут учитывать турецкие интересы.

Красная дорожка, почетный караул – самолет президента Турции принимает только что открытый международный аэропорт Физули. Реджепа Тайипа Эрдогана встречает лично его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Им обоим преподносят символические ключи от аэропорта, который уже окрестили «воздушными воротами Карабаха».

Программа однодневного визита Эрдогана была насыщенной. Вместе с Алиевым он успел ознакомиться с работами по восстановлению инфраструктуры территорий, которые перешли под контроль Азербайджана по итогам второй карабахской войны, и принял участие в закладке первого метра автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, являющейся частью пока существующего лишь на бумаге Зангезурского коридора.

Тем не менее азербайджанский коллега Эрдогана Ильхам Алиев уверен: воплощение проекта в жизнь – дело ближайшего будущего:

«Проходящий отсюда Зангезурский коридор соединит весь тюркский мир. И Азербайджан, и Турция предпринимают практические шаги для реализации Зангезурского коридора. Уверен, что в ближайшем будущем эти шаги принесут свои плоды. Сегодня мы вместе с моим дорогим братом и гостями заложили фундамент большой автодороги. Она тоже является частью Зангезурского коридора. В результате прокладки этой автомобильной дороги и железной дороги мы добьемся желаемого».

Добиться желаемого Баку и Анкара намерены любой ценой. При этом турецкий президент дал понять: если Ереван не будет упрямиться, то и ему позволят пользоваться экономическими благами. Правда, объемы этих благ напрямую будут зависеть от сговорчивости армянских политиков:

«Армения должна проявить в этих вопросах искреннюю волю в решении проблем с Азербайджаном. Если она проявит добрую волю в отношении Азербайджана, то не останется никаких препятствий и для нормализации отношений между Турцией и Арменией. Приносить в жертву благополучное будущее, которое будет построено в регионе общими усилиями, мелочным счетам, внутренней политике будет означать потерю времени. Мирное блестящее будущее в этом прекрасном регионе мира, конечно же, возможно. Хочу еще раз подчеркнуть, что Турция так же конструктивно ответит на любой позитивный шаг, направленный на установление прочного мира».

Совместный визит Алиева и Эрдогана в Физули, по мнению наблюдателей, призван показать, кто является одним из архитекторов новой реальности на Южном Кавказе. И сигнал этот обращен не только и даже не столько к Армении или тем более Грузии, сколько к России, Ирану, США и странам ЕС. Турецкие и азербайджанские власти пытаются подчеркнуть, что без Анкары любая дискуссия о перспективах региона не будет плодотворной. Об этом говорит эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«На сегодняшний день открытие этого коридора – главная задача для властей Азербайджана по итогам второй карабахской войны. Таким образом, мы видим следующую картину: Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поддержал Азербайджан в вопросе о коридоре, тем более что это вопрос не только о дороге – железнодорожной, автомобильной и т.д., это вопрос именно о формате, в котором будет существовать Южный Кавказ по итогам второй карабахской войны. Именно по этому поводу идет борьба».

Борьба, к слову, нешуточная. Недавний демонстративный демарш Тегерана, чуть ли не прямо угрожавшего Баку военной силой, говорит о степени недовольства режима аятолл столь наглядной экспансионистской политикой Анкары в регионе. Недовольна и Москва, пока так и не придумавшая, что она может предложить региону, кроме своих миротворцев, которые после войны 2008 года в Грузии воспринимаются скорей как «бомба замедленного действия».

В Тбилиси активность турецкого лидера стараются не комментировать, отмечая лишь, что создание новых транспортных коридоров – скорее хорошо, чем плохо. Особенно учитывая торговое и стратегическое партнерство с Анкарой.

При этом налицо явные попытки турецкого президента не допустить активного участия в жизни региона коллективного Запада, что не может не отразиться на Грузии и ее евроатлантических устремлениях. Откровенное противостояние Эрдогана со странами ЕС, включая угрозы высылки послов, а также неурегулированные проблемы с США по вопросу приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, не способствуют договороспособности сторон.

Тем не менее многие наблюдатели отмечают, что, несмотря на всю активность Эрдогана, все участники геополитических изменений на Южном Кавказе должны понимать, что роль посредника в армяно-азербайджанских отношениях Анкара сыграть не сможет. Но пока Москва проявляет относительную пассивность, занятая энергетическим «боданием» с Европой, Азербайджан и Турция пытаются максимально форсировать события.

При этом все эти наземные и воздушные пути, которые открывают президенты Алиев и Эрдоган, с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, безусловно, важны. Но также важно понимать, что их задействование в большой степени зависит от воли Москвы.