Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о 75-летнем юбилее лидера национально-освободительного движения, руководителя «Адæмон Ныхас» и фактического идеолога югоосетинской государственности Алана Чочиева. «Но из них почти тридцать лет он проживает на чужбине в статусе политического беженца. Алан Резоевич, безусловно, – знаковая личность, повлиявшая на ход истории своего народа, неординарный и в то же время противоречивый политик. Впрочем, в те смутные годы, на сломе эпох, таковыми считались многие», – пишет автор. Издание с сожалением отмечает, что все эти годы в отношении известного политика и маститого ученого, стоявшего у основ создания государственности, так и не восторжествовала справедливость – он не получил политической реабилитации на своей родине. «И это является в первую очередь именно нашим неуважением к своей же истории. Истории, для которой личность Алана Чочиева является знаковой. Конечно, и сейчас нет никаких препятствий для возвращения Алана Резоевича в Южную Осетию. Более того, он присутствовал, к примеру, на праздновании 15-летия образования республики. Но это другое. Со своей стороны, Алан Чочиев, безусловно, прав – политическая реабилитация необходима», – соглашается автор.

Газета «Южная Осетия» публикует комментарий уполномоченного по правам человека Инала Тасоева о решении ЕСПЧ отклонить иски жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в дни августовской войны 2008 года. «Хотя мы и предполагали, что такое решение может быть вынесено, была надежда, что Европейский суд отбросит в сторону свой политизированный, предвзятый и однобокий подход в рассмотрении жалоб наших граждан и вынесет справедливое решение. Но этого не случилось, к сожалению», – цитирует Тасоева газета. Он также сообщил, что на сегодня в суде ожидают рассмотрения еще несколько сот жалоб граждан Южной Осетии, которые были также поданы в 2008 году. «Однако, исходя из политических реалий и положения, у нас мало надежд на дальнейшее объективное рассмотрение жалоб», – считает газета.

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Блогер Алан Парастаев делится своими наблюдениями о том, какое отношение в югоосетинском обществе складываете к процессу вакцинации. Тему коронавируса обсуждают много, и здесь два самых важных вопроса: прививаться или не прививаться, и откуда и кто распространяет «эту заразу»? «В первом вопросе никаких изменений с прошлогодней вспышки пандемии практически нет. И ответ на вопрос, по моим наблюдениям, в 80% тоже звучит – нет. Даже не просто нет, а «ни за что». И каждый отрицаловщик-антиковидовакцинист приводит примеры: у того-то после второй прививки заразилась тем же ковидом и переболела тяжело мама, у родственника другой пошли осложнения всех до этого вроде излеченных болезней. Интересно, что доверия к иностранным, не российским, вакцинам тоже нет. То есть, если идет отрицание, неприятие, признание вредоносной, то всякой вакцины, а не только "Спутника"», – делится наблюдениями Парастаев. Второй вопрос – откуда берется вирус, тоже легко находит ответ: это заговор с целью борьбы с перенаселением планеты. «На днях был свидетелем, как трое из шести беседовавших на улице города убеждали остальных троих собеседников, что видели либо вживую, либо на видео, как над Цхинвалом летал вертолет и распылял нечто, что несомненно было вирусосодержащим веществом, после чего в городе увеличилось количество больных, в том числе со смертельным исходом. «Вот снова летит» – заключил один из нас, услышав приближающийся гул. Благо, это оказался звук газонокосилки или пилы», – иронизирует блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия