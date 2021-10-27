Коронавирус в Абхазии: 149 новых случаев инфицирования, 2 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 497 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 пациентов. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 36 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 100 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.

В российском военном госпитале скончались две женщины 1932 и 1938 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 194 человека. Зарегистрировано 450 летальных случаев. Выздоровели 26 512 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.