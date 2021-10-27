Продлят ли осенние каникулы в школах Абхазии?

Сейчас в школах Абхазии – осенние каникулы. Они должны закончиться 1 ноября, но из-за сложной ситуации с пандемией некоторые предлагают продлить их на неделю.

С 23 по 30 октября включительно школы Абхазии закрыты, как обычно, на осенние каникулы, отделяющие первую учебную четверть от второй. Но нынче третья волна коронавирусной пандемии (в Абхазии говорят именно о третьей волне, начавшейся этим летом) оказалась долго неспадающей и не раз превосходившей осенью показатели в двести инфицированных в сутки, что весьма тревожно. В частности, это было отмечено 12, 19 и 25 октября. Ведь, помимо прочего, в разгаре сезон свадеб, которые многие устроители никак не хотят откладывать «до лучших времен». Вот почему даже в педагогическом, а не только в медицинском сообществе порой звучало предложение сделать нынче каникулы не недельными, а двухнедельными.

Такого же мнения придерживается и главврач сухумской детской поликлиники Ада Абухба. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» она рассказала:

«В городской детской поликлинике Сухума работает ковид-кабинет. Он принимает с 9.30 до 18 часов. Забор на анализы ПЦР производится до 12 часов. За неделю мы принимаем до ста детей в этом ковидном кабинете. ПЦР-положительных детей бывает 20-22 за неделю. Такие цифры держатся на протяжении нескольких недель. Также никто не отменял острые вирусные респираторные инфекции, они параллельно идут. Этих детей принимает другой кабинет, и там тоже еженедельно проходит около ста детей. По ковиду, конечно, очень напряженная ситуация. Учитывая, что Россия вышла на первое место в мире по смертности от ковид-инфекции, мы, как соседнее государство, должны… У нас и так напряженная ситуация, здравоохранение работает с большим напряжением. То, что касательно детей, как защитить ребенка? Вакцинировать взрослых, которые окружают этого ребенка, потому что, как известно, детям не делают вакцину от ковид-инфекции. И сейчас во всем мире доктора уже не говорят с такой уверенностью, что дети легко или бессимптомно переносят ковид. Изредка, но все же COVID-19 может дать довольно тяжелые осложнения в виде системного воспалительного синдрома, либо синдрома Кавасаки, когда развивается воспаление сердечной мышцы, и другие патологические состояния. Поэтому, конечно, вопрос вакцинации взрослого населения стоит у нас очень остро.

– Эта дополнительная неделя школьных каникул, что она бы дала?

– Я думаю, что дополнительная неделя выходных смогла бы прервать цепь заражений. Конечно, последнее слово за службой санэпиднадзора, но если бы спросили меня, я бы продлила каникулы еще на неделю. Потому что, понимаете, хотя родителей и не пускают в школы, все равно общение какое-то происходит, с учителями они встречаются, поэтому какие-то контакты все равно происходят».

А какова позиция Министерства просвещения и языковой политики Абхазии? Начальник отдела по связям с общественностью министерства Аслан Кутелия на наш вопрос ответил:

«На данный момент вопрос о продлении каникул не стоит. На последнем совещании у премьер-министра было сказано: в том случае, если количество заболевающих резко возрастет, то возможность продления осенних каникул еще на одну неделю может быть рассмотрена. Но на данный момент по статистике заболеваемость в школах минимальная: на тридцать тысяч учащихся двести заболевших, а на четыре тысячи учителей – около ста заболевших. Вакцинация очень медленно идет, но, со своей стороны, Министерство просвещения и языковой политики проводит разъяснительные беседы, создает дополнительные возможности для вакцинации педагогов».

Занятия в школах должны возобновиться в понедельник, 1 ноября, и Кутелия не видит смысла в продлении каникул. Он считает:

«Впереди что предстоит, мы не знаем. Вдруг пик будет позже – и тогда точно придется объявлять карантин. Первая неделя учебы во второй четверти все покажет. Надеемся, что заболеваемость будем оставаться минимальной».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия