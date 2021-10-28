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COVID-19 в Грузии: 4009 новых случаев, 45 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9918.
За сутки в стране выявили 4009 новых случаев коронавируса. Накануне провели 46 107 тестов: PCR-тестов – 18 950, экспресс–тестов на антиген – 27 157.
Выздоровели еще 5177 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 707 290, выздоровевших – 647 878.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,69%, за последние 14 дней составляет 8,97%, за неделю – 8,89%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 3951 человек, всего в Грузии использовано 1 965 714 вакцин.
Другие новости дня
В СГБ Грузии сообщили о временном закрытии Ингурского моста
Жителей Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия не будут пропускать через Ингурский мост с 28 по 30 октября.
Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, ограничение ввела абхазская сторона. Причина – второй тур муниципальных выборов в Грузии.
Через Ингурский мост, по информации СГБ, будут пропускать лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи.
«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», – говорят в грузинском ведомстве.
В СГБ отмечают, что передвижение через Ингурский мост также было ограничено во время первого тура муниципальных выборов.
Ранее в оппозиционном «Национальном движении» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы в день выборов – для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей. В этом контексте оппозиционеры упомянули руководителей «Ингури ГЭС», которые опровергли сообщение об участии в переговорах.
«Репортеры без границ» призвали правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну
Организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала правительство Грузии объяснить, почему украинского журналиста, основателя интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона не пустили в страну. Об этом говорится в сообщении RSF, опубликованном в Twitter.
«Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде на территорию Грузии без объяснения причин. Он планировал взять интервью у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме. «Репортеры без границ» призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности», – отмечается в сообщении.
Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.
Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября. 1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.
Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш, украинского адвоката Евгения Грушовца, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
В России впервые более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России на утро 28 октября выявлены 40 096 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии. Данные приводятся федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием с учётом аннексированного Крыма.
Умерли за последние сутки 1 159 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это также максимум за время пандемии. С начала октября максимальный показатель смертности обновился в 19-й раз. Больше всего умерших в Москве - 95, это максимальное значение с 27 июля.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки
В октябре в России дважды была преодолена психологическая отметка по числу новых заражений коронавирусной инфекцией. В середине октября впервые за пандемию прирост превысил 30 тысяч заболевших за сутки, сегодня - 40 тысяч.
В Абхазию планируется поставка 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В самопровозглашенную республику Абхазия планируется поставка 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила главный санитарный врач Людмила Скорик на встрече с абхазским премьером Александром Анквабом.
По её словам, по линии Международного комитета красного креста в Абхазию уже завезено специальное холодильное оборудование для хранения большого количества вакцин.
Отметим, что абхазский президент Аслан Бжания обсуждал в Москве вопрос доставки второй партии вакцины от коронавируса еще в июле. Он также заявлял, что партия вакцины может поступить в Абхазию в конце июля–начале августа.
При этом в Абхазию доставили лишь 5 тысяч доз препарата «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. На 14 октября 2021 года вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» прошли 3152 человека.
Алеся Бацман: «У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Это – политика»
Журналист Дмитрий Гордон и его супруга, журналистка Алеся Бацман хотели записать интервью с Михаилом Саакашвили в руставской тюрьме. Об этом Бацман рассказала в интервью «Эху Кавказа».
Она говорит, что соответствующее письмо было направлено в МИД Грузии за несколько дней по поездки в Грузию. По словам Бацман, в нем говорилось, что журналисты хотят «показать всему миру, в каких условиях находится Михаил Саакашвили, что с ним происходит, как с ним обращаются и к чему это все ведет». «Как мы видим, грузинской власти есть что скрывать», – говорит Бацман.
Накануне Дмитрию Гордону запретили въезд в Грузию. Его супруге сказали, что рассмотрение её дела продолжается и она может подождать в тбилисском аэропорту еще несколько часов. «Естественно, я сказала, что ждать не буду», – рассказывает она.
«На выходе, в аэропорту нас ждали журналисты. Естественно, ситуация стала публичной. Я знаю, что к аэропорту стали съезжаться грузинские политики, сторонники Михаила Саакашвили, депутаты, пресса. Я так понимаю, что руководство аэропорта или грузинская власть, понимая это, постаралась как можно быстрее отправить нас обратно в Киев. Потому что для этого они специально задержали рейсовый самолет Тбилиси-Киев. Люди сидели и нас ждали. Конечно же, причина – наша поддержка и наша публичная защита Михаила Саакашвили, другой причины нет», – заявила Бацман «Эху Кавказа».
Журналистка говорит, что украинские официальные органы будут связываться с грузинскими коллегами для выяснения причин запрета на въезд в страну.
«Но это – формальность. Мы же понимаем причину реальную. Мы понимаем, что это – политика. У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Дмитрий Гордон на протяжении, наверное, 30 или 31 года всегда ездил в Грузию. У него там огромное количество друзей – от президентов до всеми любимых артистов. Нас очень ждал Вахтанг Кикабидзе, мы планировали с ним поужинать. Грузия – одна из наших родных стран, и всегда поездка в Грузию – это что-то теплое, родное, запоминающееся. Эта ситуация, конечно, вопиющая», – добавила Бацман.
Отметим, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что ведомство не получало предварительного уведомления о визите украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Накануне в Грузию также не впустили руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева, юриста Евгения Грушовца. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
Опрос Ipsos: в Тбилиси лидирует Каладзе, в других городах – оппозиционеры
Согласно опросу, проведенному по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» международной компанией Ipsos Global, в Тбилиси перед вторым туром выборов мэра Тбилиси лидирует кандидат от правящей партии, действующий мэр Каха Каладзе. В других крупных городах, по информации Ipsos, лидируют оппозиционеры.
Для опроса были выбраны четыре города с населением более 100 тысяч человек: Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Зугдиди, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно исследованию, разница между кандидатами в некоторых случаях настолько мала, что с учетом погрешности в 3% может возникнуть противоположный результат.
В ходе опроса респондентам задавали такой вопрос: «Если бы выборы состоялись в следующую субботу, за какого кандидата в мэры вы бы проголосовали?» На этот вопрос ответили следующим образом:
Тбилиси:
- Ника Мелия («Национальное движение») — 48,4%;
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 51,6%
Зугдиди:
- Анзор Мелия («Национальное движение») — 54,7%;
- Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 45,3%.
Рустави:
- Давид Киркитадзе («Национальное движение») — 53,1%;
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 46,9%.
Кутаиси:
- Хатия Деканоидзе («Национальное движение») — 51,7%;
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 48,3%.
Батуми
- Георгий Киртадзе («Национальное движение») — 51,3%;
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 48,7%.
Опрос проводился в период с 23 по 27 октября. 2600 имеющих право голоса избирателей старше 18 лет были отобраны случайным образом и опрошены методом прямого интервьирования.
Второй тур выборов мэра состоится 30 октября в 20 городах Грузии, в том числе во всех пяти самоуправляющихся городах.
Впервые в мире футболист высшей лиги совершил каминг-аут
Впервые в истории соревнований по футболу среди мужчин игрок команды высшего дивизиона национального первенства совершил каминг-аут - публично заявил о своей гомосексуальности.
Это полузащитник австралийской команды "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло. "С гордостью публично заявляю о том, что я гей" - сказал 21-летний футболист. По его словам, он удивлён тем, что сейчас среди футбольных профессионалов в мире нет открытых геев.
Тренер команды и другие игроки поддержали футболиста - как и представители других австралийских клубов и национальная федерация футбола.
На поступок австралийского спортсмена обратили внимание мировые СМИ. CNN также отмечает, что на данный момент он единственный открытый гей в высших эшелонах мирового футбола. Поступок Кавалло поддержали бывшие и нынешние звёзды, такие как Гари Линекер и Жерар Пике. "Спорт-Экспресс", в свою очередь, приводит мнение бывшего советского футболиста Анзора Кавазашвили, который считает: "Если бы у нас в России кто-то себе позволил сделать подробное, он бы не смог продолжить карьеру".
Первым в мире профессиональным футболистов в 1990 году о своей гомосексуальной ориентации сообщил англичанин Джастин Фашану, однако к тому моменту он не играл в высшей лиге. В 2014 году каминг-аут сделал игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер - однако уже после завершения карьеры.
В Грузию не впустили партнера Саакашвили по реформам – бизнесмена Сейсембаева
Казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева не впустили в Грузию. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Сейсембаева, он должен был выступить на форуме Академии Гордона.
«Грузинские власти посчитали меня опасным элементом и не впустили в страну. Видать, они побоялись, что я буду что-то делать в поддержку Михаила Саакашвили. Грустно все это. Что же власти такие пугливые? Видать есть причина. Чувствуют, наверное, что правда не на их стороне. Да и ладно», – пишет Сейсембаев.
В прошлом году сообщалось, что основатель управляющей компании Seimar Investment Group, фондов Asadel Partners и Asadel Venture Маргулан Сейсембаев стал партнером Михаила Саакашвили и начал работать с ним в «Офисе простых решений и результатов» в Украине.
Процесс депортации из Тбилиси Сейсембаев описывает «грубым и топорным».
«Зачем так много и нагло врать? Во-первых, на границе мурыжили часа два. Не могли ничего сказать. Все время врали. То система у них зависла, то они проверяют заполнение ковид формы и так далее. Во-вторых, вначале не хотели впускать и мою семью. Когда мы начали возмущаться, после долгого согласования с верхами решили все-таки жену и детей впустить. Потом меня обманным путем, ничего не объясняя, провели и посадили в самолёт. На мои требования отдать паспорт сказали, что паспорт положили в багаж, и я получу его по прибытии. На вопрос “в каком чемодане, у нас ведь их пять?” они опять стали врать, что положили в самолёт все пять. Тогда я говорю: “а как же моя семья? Там только один чемодан мой”. Они начали говорить, что они положили именно в мой чемодан. Когда я спросил, какого цвета мой чемодан, они вообще ничего не ответили и, оставив меня в самолёте, быстро ретировались. Вроде простое нехитрое дело - депортировать человека. А сколько вранья, увиливаний и лицемерия! Через этот маленький эпизод мне сразу же стала видна вся сущность нынешних грузинских властей. К сожалению, теперь мне придется облетать Грузию. Жалко. Хорошая страна, хорошие люди. Страна, сделав круг, вернулась туда же», – пишет он.
Накануне в Грузию также не впустили журналиста Дмитрия Гордона, его супругу Алесю Бацман, соратницу Саакашвили, руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш.
Украинский юрист Евгений Грушовец также заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
В МВД Грузии пока не комментируют запрет на въезд в страну граждан Украины и Казахстана.
В Москве и шести регионах России начался локдаун
В Хакасии действует комендантский час
В Москве сегодня начался период нерабочих дней, объявленный властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 7 ноября.
В столице закрылись кафе и рестораны, они смогут работать только навынос и на доставку. Также не работают салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, автосервисы. Театры и музеи можно посетить с использованием QR-кодов. Массовые мероприятия запрещены. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов первой необходимости. Продолжат работу медицинские организации, в том числе частные клиники, суды, а также предприятия непрерывного цикла.
У московских школьников с 28 октября начались каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы, студенты будут учиться самостоятельно.
С сегодняшнего дня нерабочие дни также начались в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и в Хакасии. В этих регионах будут действовать ограничения на работу предприятий, не будет работать общепит, объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, организации сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. В Хакасии вводится комендантский час и прекращена работа общественного транспорта.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. С середины октября ежедневно выявляется более 30 тысяч новых случаев заражения. 16 октября впервые от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день. За 27 дней месяца максимальный показатель смертности обновился 18 раз. 20 октября президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, разрешив главам регионов самостоятельно вводить дополнительные выходные дни и ограничения. Так, в ряде регионов нерабочие дни начались 25 октября.
Руководители антидопингового агентства Украины отправлены в отставку
Министр спорта Украины в среду объявил об отставке главы национального антидопингового агентства Ивана Курлищука и его заместителя. Это произошло на следующий день после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о возможных нарушениях антидопинговых норм, допущенных украинским агентством.
В заявлении министерства спорта признаётся, что были нарушены международные стандарты проведения допинг-тестов, и содержатся заверения в том, что Украина привержена борьбе с допингом.
В докладе ВАДА подведены итоги расследования, получившего название "операция Геркулес". В нём утверждается, что украинское антидопинговое агентство, в частности, заранее предупреждало спортсменов о допинг-тестах, причём, как утверждается, это продолжалось с 2012 года. Также, как утверждается, украинское агентство фальсифицировало документы о пробах - шесть проб были промаркированы как "внесоревновательные", в то время как в реальности были "соревновательными".
В докладе речь не идёт о каких-либо фактах сокрытия применения допинга украинскими спортсменами, подобных тем, которые были обнаружены в России, из-за чего российские спортсмены были лишены возможности выступать на соревнованиях под национальным флагом.
Однако нарушения будут рассмотрены комитетом по соответствию ВАДА, который может принять решение о санкциях в отношении украинского агентства, что потенциально может сказаться и на спортсменах.
Коронавирус в Абхазии: 149 новых случаев инфицирования, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 497 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 пациентов. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 100 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались две женщины 1932 и 1938 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 194 человека. Зарегистрировано 450 летальных случаев. Выздоровели 26 512 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
«Единое национальное движение» провело митинг в Зугдиди
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) провела сегодня вечером многолюдный митинг в городе Зугдиди на западе Грузии, с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Кандидат в мэры от ЕНД в Зугдиди Анзор Мелия, являющийся отцом председателя ЕНД Ники Мелия, в своем обращении к сторонникам партии сказал, что счастлив баллотироваться на пост мэра Зугдиди. «В случае избрания я буду мэром каждого, кто любит Грузию … Я дважды посетил все села, встретился с десятками тысяч людей, за что благодарен богу», - сказал он на митинге.
Активистка ЕНД Ани Цитлидзе заявила, что выборы являются «исторической битвой за единую, сильную, независимую, свободную европейскую Грузию».
Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава от объединенной оппозиции назвал митинг «борьбой за свободу Михаила Саакашвили». Он заявил, что Саакашвили должен стать последним политическим заключенным в Грузии. Угулава также отметил, что оппозиция не ставит своей целью сменить одну партию на другую - «Грузинскую мечту» на «Национальное движение», а вместо этого предлагает коалиционное управление.
Оппозиция проводит митинги с момента задержания Саакашвили 1 октября. При этом Саакашвили, которому правительство «Грузинской мечты» предъявило несколько уголовных обвинений и заочно вынесло приговор, продолжает голодовку в тюрьме № 18 в Рустави. Сегодня же вечером правящая партия «Грузинская мечта» провела масштабный митинг в Тбилиси перед вторым туром муниципальных выборов 30 октября.
Суд ЕС обязал Польшу платить по миллиону евро штрафа в день
Европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать по одному миллиону евро в качестве штрафа за неисполнение принятого ранее решения этого суда о необходимости упразднить дисциплинарную палату Верховного суда Польши.
Речь идет об очередной фазе конфликта между Польшей и руководством ЕС по вопросу о независимости польской судебной системы. Он продолжается уже несколько лет. Еврокомиссия подвергла резкой критике создание дисциплинарной палаты в 2018 году, утверждая, что она может использоваться исполнительной властью для оказания давления на судей.
В июле 2021 года Европейский суд потребовал упразднить дисциплинарную палату, однако Польша проигнорировала это решение. Недавно конфликт еще более обострился после того, как Конституционный суд Польши постановил, что конституция страны имеет приоритет над законодательством ЕС. После этого лидеры ряда стран ЕС и представители Еврокомиссии пригрозили Польше заморозкой выделения миллиардов евро из специального стабилизационного фонда, созданного для преодоления последствий пандемии. В ЕС, однако, нет консенсуса относительно необходимости этого шага.
Представители польских властей раскритиковали вердикт суда. Они заявляют, что он будет проигнорирован и Польша не будет платить штрафы.
При этом руководство Польши утверждает, что планирует внести изменения в структуру судебных органов и распустить дисциплинарную палату. Однако неясно, когда это произойдет.
Ранее Европейский суд уже обязал Польшу ежедневно платить полмиллиона евро в качестве штрафа за отказ закрыть угольную шахту Туров недалеко от границы с Чехией. Польша проиграла судебный спор. И в этом случае власти страны заявляют, что не будут исполнять решение суда.
Основатель Gulagu.net обратился с открытым письмом о пытках к Путину
Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин Gulagu.net обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток заключенных и ужесточить наказание за них. Правозащитники также предлагают освободить осужденных, которых принуждали к самооговору и к которым применяли пытки.
В последние недели проект Gulagu.net опубликовал несколько видео пыток заключенных в российских колониях, СИЗО и других учреждениях ФСИН. Как утверждают правозащитники, в их распоряжении находится огромный видеоархив с записью пыток, и публикации продолжатся.
Осечкин в своем письме, в частности, призвал Путина обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы они лично проверили более 200 обращений Gulagu.net за 2014-2021 годы по фактам убийств и пыток более 100 заключенных. Осечкин заявил о том, что необходимо расследовать факты «многомиллиардных хищений» в ФСБ и ФСИН, а также причастность сотрудников этих ведомств к неким аферам и срывам ГосОборонЗаказа.
Правозащитники также предлагают Путину выпустить на федеральном канале фильм-расследование о «пыточном конвейере».
Осечкин также требует начать проверку и провести расследование в отношении сотрудников ФСБ и ФСИН, которые «злоупотребляли служебным положением, соучаствовали в фальсификации доказательств против правозащитников». Также предлагается уволить из администрации президента России, ФСБ, ФСИН, телеканалов НТВ, «Россия» и РЕН-ТВ всех причастных к информационным атакам и кампаниям по дискредитации Gulagu.net. От российских властей требуют отказаться от «незаконного заказного уголовного преследования» координаторов Gulagu.net и «Сибири правовой», а также информатора Сергея Савельева. Всего в письме содержится 21 предложение.
При этом автор письма задается вопросом, знает ли Путин о происходящем в системе ФСИН, и если да, не санкционировал ли он лично пытки заключенных.
«Масштабы пыток, коррупции, бесчеловечного обращения и убийств поражают воображение, и мир это увидит и будет это знать вне зависимости от воли причастных к этим массовым преступлениям», - заявляет Осечкин.
- О пытках в саратовских колониях и областной туберкулезной больнице УФСИН стало известно в начале октября. Тогда правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН, видеоархив ведомства с записями актов изнасилований и избиений заключенных. Часть архива была опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток.
- После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.
- Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. Сейчас Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.
Митинг сторонников «Грузинской мечты» в Тбилиси завершился
В Тбилиси завершился предвыборный митинг правящей партии «Грузинская мечта». Участники акции полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели, пишет СОВА.
Первым к собравшимся обратился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«В 2012 году под руководством основателя нашей партии Бидзины Иванишвили рядовые солдаты этой страны мирным путем разоружили авторитарный, деспотический режим и вытеснили правительство партии убийц, палачей и предателей. Антигосударственную, антинародную и антицерковную силу. Мы внедрили ценности, которыми и управляем страной по сей день», – заявил он.
При этом глава грузинского правительства добавил, что экономика Грузии пока не дошла до того уровня развития, что демократия.
«Экономика пока не достигла такого уровня развития, как демократия. Пока многим требуется помощь. Разумеется, пока многие страдают от бедности и безработицы. Мы должны взять курс на будущее, напоминания важны. История – лучший учитель, мы не должны повторять ошибки прошлого», – сказал он.
Перед собравшимися выступил и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
«В 2012 году люди, собравшиеся здесь, на этой площади, своим единством заложили основы нового государственного порядка, который до сих пор действует под влиянием идей человеческого достоинства, уважения к государству и церкви, человечности и свободы. Спасибо основателю нашей партии Бидзине Иванишвили, который 10 лет назад возглавил эту борьбу за свободу и вместе с грузинским обществом победил преступный режим, построенный на ненависти и лжи», – сказал Кобахидзе.
Министр культуры Тея Цулукиани, в свою очередь, обратилась с трибуны к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
«Саакашвили, выгляни из тюремной камеры, посмотри, сколько свободных грузин помнят твой жестокий режим, сколько людей тебя не хотят. Сегодня мы все еще боремся против него. Многие из вас, наши сторонники, думали, что, если это великое зло будет заключено в тюрьму, борьба закончится — нет! Борьба за лучшую Грузию не заканчивается так легко, так на этой земле жили до нас, у нас впереди еще много сражений», – заявила Цулукиани.
Акция состоялась в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, которые пройдут 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах.
Ранее, 14 октября в Тбилиси прошел митинг сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» 14 октября. Тогда на площадь Свободы с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пришли, по разным оценкам, десятки тысяч человек.
Голодающий в тюрьме Михаил Саакашвили отказался от помощи медиков
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение отказаться от облегчающей процесс голодовки помощи медиков, сообщил журналистам после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме врач-анестезиолог, депутат Верховной рады Украины Максим Перебийнис.
«Он сказал, что с сегодняшнего дня из-за того, что ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, он отказывается от анализов и тех медицинских процедур, которые облегчают ему процесс голодовки», – заявил он, отметив, что это еще более осложнит и увеличит риски в период голодовки.
По словам Перебийниса, ему не была дана возможность осмотреть Саакашвили и не был дан доступ к его медицинской истории. Он отметил, что администрация пенитенциарного учреждения объяснила это тем, что на встречу с Саакашвили он был пропущен в статусе депутата, а не врача.
«Мы говорили через стекло», – сказал Перебийнис.
«Я считаю, что любой человек, который ведет голодовку в течение 27 дней, является пациентом, который нуждается в медицинском наблюдении, в определенных медикаментозных анализах», – подчеркнул украинский депутат.
Как пишет «Интерфакс», об отказе Саакашвили от какой-либо медицинской помощи также сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Отказ от еды представляет угрозу его жизни», – написала Денисова в Facebook.
Она призвала руководство тюрьмы в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили немедленно отреагировать и дать ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медицинском учреждении.
В Тбилиси проходит многотысячное собрание сторонников «Грузинской мечты»
На площади Свободы в Тбилиси под лозунгом «Доведем победу до конца» проходит многотысячное собрание правящей партии «Грузинская мечта». На митинг прибыли сторонники партии из всех регионов Грузии.
Акция проводится в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, которые пройдут 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах.
Оппозиционеры заявляют, что акция – проплаченная, и в ней, в основном, принимают участие госслужащие – под угрозой увольнения.
Из-за акции перекрыт центральный проспект столицы – Руставели, и близлежащие улицы. В центре Тбилиси полиция освободила все автомобильные стоянки и перегородила близлежащие переулки и тупики желтыми лентами и металлическими ограждениями. Места для стоянки подготовили для автобусов, маршруток и автомобилей сторонников правящей партии.
Ранее, 14 октября в Тбилиси прошел митинг сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» 14 октября. Тогда на площадь Свободы с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пришли, по разным оценкам, десятки тысяч человек.
В «Грузинской мечте» не скрывают, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в акции правящей партии, получат за это деньги – от 30 до 50 лари (10-15 долларов). Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, что участникам митинга выдают деньги на питание.
За отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами в России будут сажать на 15 суток
Госдума рассмотрит поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за отрицание решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией, за отождествление целей коммунистов и нацистской Германии во Вторую Мировую войну и за непризнание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Документ внесён в нижнюю палату группой депутатов и сенаторов.
Запрет на эти действия был принят парламентом ранее в этом году, закон подписал президент Владимир Путин. Ответственность за нарушения в нём не устанавливалась. Новый документ предлагает штрафовать граждан на сумму до пяти тысяч рублей или арестовывать на 15 суток. Штрафы для должностных и юридических лиц будут составлять до 100 тысяч рублей. Для них предусмотрено также наказание в виде приостановки работы на срок до трёх месяцев.
Перед принятием закона о запрете на отрицание роли СССР и отождествление целей коммунистов и нацистов его критиковал ряд историков.
Отмечалось, что формулировки закона позволяют ограничить свободную историческую дискуссию, в частности о роли СССР в развязывании Второй мировой войны, о вкладе других стран в победу в войне и о послевоенном разделе мира, при котором Москва включила в зону своего влияния страны Восточной и Центральной Европы, что во многих из них рассматривается как оккупация Советским Союзом.
Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Актёр, режиссёр Константин Хабенский стал новым художественным руководителем Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.
Бывший худрук Сергей Женовач принял решение покинуть должность, сообщили в Минкультуры России. В ведомстве уточнили, что Женовач продолжит руководить московским драматическим театром "Студия театрального искусства".
"Уверены, Константин Юрьевич (Хабенский) обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - заявили в пресс-службе министерства культуры.
Сергей Женовач был назначен худруком театра в марте 2018 год после смерти артиста Олега Табакова, который возглавлял театр с 2000 года. "Студию театрального искусства" режиссёр основал в 2005 году.
Кадровые перестановки произошли в среду также в МХАТ имени Горького. Генеральным директором театра стал Владимир Кехман. Одновременно он продолжит работать худруком Михайловского театра, отмечает "Коммерсантъ".
Народный артист России Константин Хабенский служит в труппе МХТ имени Чехова с 2003 года. В его списке роли в таких спектаклях, как "Утиная охота", "Белая гвардия", "Гамлет", "Трехгрошовая опера", "Контрабас". Хабенский широко известен в качестве киноактёра. В общей сложности он исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах.
В 2008 году актёр стал соучредителем "Благотворительного фонда Константина Хабенского", оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к Бидзине Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюрьмы, где он уже 27 дней подряд голодает, к основателю правящей партии «Грузинская мечта», миллиардеру Бидзине Иванишвили.
«Обращаюсь к Иванишвили:
Ты завесил и затемнил мне окна, перерезал телефон, боишься перевести меня не то что в суд, а даже в обычную больницу.
Если бы у тебя была хоть какая-то смелость, ты вывел бы меня на этот свой платный митинг и там провел бы со мной дебаты, перед людьми, которых ты сам и собрал», – такой пост появился на странице Саакашвили в соцсети Facebook.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили в начале года заявил, что уходит с поста председателя партии «Грузинская мечта» и даже из публичной политики. Все последние годы Иванишвили обвиняли в «закулисном» управлении страной.
Сегодня «Грузинская мечта» проводит собрание своих сторонников на площади Свободы в Тбилиси. Заявлено, что в акции примут участие около 100 тысяч человек.
Между тем сторонники основанной Саакашвили бывшей правящей партии «Единое национальное движение» 14 октября провели на площади Свободы акцию с требованием освобождения Саакашвили.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Дмитрий Гордон: власти Грузии боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили
Украинский журналист Дмитрий Гордон, которого не пустили в Грузию, рассказал, что прибыл в Тбилиси с двумя целями: встретиться с Михаилом Саакашвили и провести выездное заседание Академии Дмитрия Гордона.
«Вышел заместитель директора аэропорта и сказал, что все причины будут объяснены письменно в течение 10 дней посольству Украины. Больше никаких причин он назвать не смог, прятал глаза, старался не смотреть в глаза... На этом закончилось наше пребывание в Тбилиси. Ясно одно, что грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Просто позор. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет», – сказал журналист в эфире телеканала «Украина 24».
Как пишет издание ГОРДОН, он также сообщил, что, в Грузию не пустили и главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.
В Грузию смогли попасть депутаты Верховной рады Украины Александр Ковальчук и Юлия Клименко. Они также летели рейсом Киев-Тбилиси вместе с Дмитрием Гордоном.
Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
В Грузию не пустили украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.
«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей», – пишет он.
Член «Единого национального движения», кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе пишет в Facebook:
«Украинского журналиста Гордона и его жену Лесю, также журналистку, в эти минуты депортируют из грузинского аэропорта».
Директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев пишет:
«Грузинские власти не только не впустили в страну адвоката Саакашвили из Украины, они не пускают в страну известного украинского журналиста Дмитрий Гордон, который также поддерживает Саакашвили. Сейчас Гордон находится в аэропорту Тбилиси и его отправляют обратно в Киев. Это 18+. Зато тварей всяких, нарушавших закон об оккупации, лично встречают и катают по Грузии...»
Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
1 октября Дмитрий Гордон записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство
«Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы», – сказал журналист в обращении.
Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ официально завершены
Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера ФРГ с ноября 2005 года, официально перестала быть главой германского правительства.
26 октября, в день учредительного заседания бундестага нового, 20-го созыва, президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам её кабинета официальные грамоты об окончании их полномочий, передаёт "Немецкая волна". Как отметил Штайнмайер, канцлерство Меркель можно отнести к самым значительным в истории страны.
Теперь, согласно Конституции, Меркель и остальные члены правительства будут выполнять свои функции в качестве исполняющих обязанности - до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.
Парламентские выборы в ФРГ состоялись 26 сентября. По их результатам победила Социал-демократическая партия во главе с Олафом Шольцем. Партийный союз Меркель ХДС/ХСС оказался на втором месте. Переговоры о формировании правительства сейчас ведут социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.
В России опять максимум смертей от COVID. В больницах не хватает коек
В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 1123 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии. Больше всего летальных исходов, по данным федерального оперативного штаба, зафиксировано в Москве – 91. Ещё 36 582 человека заразились коронавирусом за последние сутки. Прямо сейчас один миллион триста тысяч россиян болеют COVID-19.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил вчера, что в 13 российских регионах необходимо вводить строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса, а также увеличивать число коек в инфекционных больницах. В целом доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 12 процентов, сообщил министр, но есть регионы, где заняты до 95 процентов таких коек. Такая ситуация наблюдается в Севастополе. В Краснодарском и Забайкальском краях, Воронежской, Курской, Орловской и Ульяновской областях заняты более 90 процентов коек для коронавирусных больных.
В Московской области из-за роста заболеваемости COVID-19 занято рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 502. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, система здравоохранения региона "работает на пределе" — на стационарном лечении находятся 10 тысяч пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом количества заболевших COVID-19.
Около 20 регионов готовятся вслед за Москвой ввести жесткие ограничения, сообщает URA.RU. Некоторые субъекты используют новые меры: вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. По словам источников, во многих регионах ограничения и вынужденные выходные могут продлить и после 7 ноября.
Накануне о введении комендантского часа на период нерабочих дней сообщили власти Хакассии. В регионе также приостанавливается работа общественного транспорта. В Тюменской области на неделю закроются школы, техникумы и вузы. В аннексированном Россией Севастополе на время локдауна будут выставлены блокпосты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Въехать и выехать из Севастополя можно будет, предъявив документы о вакцинации, перенесенном COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки, 16 октября впервые от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день.
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