Огласите весь список обещаний, пожалуйста…

Завершается последняя неделя перед вторым туром выборов в местные органы самоуправления. Смотрю и слушаю выступления разных наших непотопляемых политических фигур и в очередной раз задумываюсь, что такое мораль и должна ли она присутствовать в политике? Вернее, быть у тех людей, которые профессионально занимаются политикой?

По идее, конечно, мораль должна быть. Мораль должна быть в политике и всюду, даже в чревоугодии и любвеобильности. Главная сторона морали – это вовремя остановиться, не переходить черту, после которой могут начаться угрызения совести. А могут и не начаться, все зависит от диаметра иглы. Наш политик отличается от среднестатистического человека тем, что, выходя на тропу войны, т.е. политики, он про мораль забывает начисто. Думаю, этим он (политик) отличается от нормального человека, который вырос на стихах Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».

Вот, к примеру, я. Я не политик, и никогда им не буду, и потому муки совести мне знакомы. Когда я даю слабину и в очередной раз наедаюсь на ночь, то, ощутив приятную тяжесть в желудке, через какое-то время меня начинают грызть сомнения! Мне становится стыдно за свою несдержанность, я покрываюсь пунцовой краской, перестаю себя уважать и любить и ругаю себя за несдержанность. Потом, положив руку на самое святое, что у меня есть, на сборник сонат Бетховена, даю торжественное слово и клянусь, что сегодняшний срыв у меня был последним в жизни и что больше я никогда на ночь глядя не полезу в холодильник. И спокойно засыпаю, веря в то, что я сказал.

Другое дело политик. Я сомневаюсь, что, придя домой, политик со стыдом разглядывает себя в зеркале, вспоминая свои действия и всенародные обещания. Его лицо не покрывается красным цветом, и он не дает себе слово исправиться, больше не врать избирателям и не изменять принципам.

Кстати, насчет принципов; идя в политику, о них надо забывать напрочь. Принципы мешают жить и трудиться на собственное благо. Так что, если желаете начать политическую карьеру, свои принципы раздайте бедным, они вам больше не понадобятся. Вы с ними намаетесь и, идя по дороге во власть, будете о них спотыкаться.

Мне уже немало годков, и я кое-что видел и понял в этой жизни. И все равно, иногда глядя на выпендрежи нашей политической «элиты», поражаюсь безграничью их беспринципности. Очень долго я не мог поверить, что рвущийся во власть может, стоя перед всем миром и глядя в камеры, врать во всю ивановскую. Первый раз я столкнулся с этим в 1999 году, когда перед очередными выборами правящая партия «Союз граждан» давала твердые обещания, что после их повторного прихода к власти все сразу образумится – и электричество будет, и газ дадут, и улыбка без сомнения вдруг коснется наших глаз, и хорошее настроение не покинет больше нас.

В 1999 году я был сравнительно молод и, соответственно, глуп. Я поверил в то, что мне говорили правительственные дяди и тети. Тогда желания у меня были скромные – мне хотелось, чтобы свет в доме был в течение 24 часов, а не только шесть часов в сутки. За неделю до выборов дали свет, он горел и день и ночь, и казалось, что так будет всегда. Я поверил, что все образумится, если все проголосуем за «Союз граждан». Бейте меня, я даже агитировал своих знакомых, говорил им: «Вот видите, уже свет есть. Послушайте, что говорят Шеварднадзе и его окружение, они воздвигнут нам райские кущи и кисельные берега. Надо голосовать за них». Проголосовали. Свет выключили на второй день после объявления итогов голосования. Райская куща оказалась миражом и испарилась в утренней дымке. А вновь выбранные парламентарии, сыто отрыгиваясь, разошлись по своим кабинетам и продолжили строить свое благосостояние.

Я был в шоке. Я спрашивал, как же так, ведь вы говорили то да се? Ведь вы обещали это и то? Ведь вы глядели мне в глаза и произносили правильные слова?

А они мне отвечали: «Вас тут не стояло».

С тех пор я стал более осмотрительным и осторожным, хотя все равно иногда попадаю впросак. В 2012 году, когда «Грузинская мечта» пришла к власти, я, как и многие мои товарищи, родственники и знакомые, ждали и надеялись, что «ЕНД» будет осуждено, запрещено и мы больше про него не услышим. Во всяком случае, ожидание у нас было такое. «Грузинская мечта» уверяла нас, что так и будет.

Так не случилось, и ЕНД до сих пор живо-здорово и идет на новый штурм властных структур. И раздает обещания… но какие?!

Никанор Мелия очень хочет стать мэром Тбилиси и направо и налево раздает обещания, которые не входят в компетенции мэра города. Даже если бы входили, он их не выполнит, так как денег на это нет. К примеру, он обещает каждому тбилисскому пенсионеру давать в месяц 100 лари сверх официальной пенсии! В год это получается более чем полмиллиарда лари. Он не поясняет, откуда он эти деньги возьмет, это для него, как говорится, пустяки, дело житейское. Главное пообещать. Еще он обещает, что во всех школах будут бесплатные обеды для учащихся. Подобное обещал Никита Хрущев, в начале 60-х годов, Он говорил, что в рабочих столовых хлеб должен быть бесплатным – бери, сколько хочешь. У Никитки это не получилось, не смог он организовать бесплатный хлеб и тем самым сделать шаг в сторону утопии, т.е. коммунизма. А Никанор Мелия, ничтоже сумняшеся, обещает бесплатные обеды тоже непонятно, на какие шиши.

Ну, меня на мякине не проведешь, и я уже знаю, что все это липа. Но есть люди, которые в это верят, вернее, настолько хотят в это верить, что, даже зная, что он врет, все равно у них глаза наполняются благодарственными слезами.

Напористый парень наш Никанор Мелия. Очень ему хочется во власть. Он даже своего папу, видного кардиолога Анзора Мелия, обязал баллотироваться в славном городе Зугдиди на пост мэра. Получается какой-то семейный подряд в интерьере. Я видел выступление господина Анзора в Зугдиди! Зрелище было душераздирающее. Неплохой в прошлом врач, по-моему, не совсем понимал, где он находится и что от него хотят. Он не ответил внятно ни на один вопрос, но добрые зугдидцы относились к нему с пониманием и с участием. Даже подбодрили его в первом туре, дали ему довольно большое количество голосов, мол, это наш ответ Джо Байдену, которому Анзор Мелия ровесник. Но, думается мне, что во втором туре у папы Мелия шансов поубавится. Хотя не буду загадывать, может, он еще и выиграет. И вот тогда для зугдидцев начнется не жизнь, а малина. Скорее, не малина, а калина.

30 лет прошло с объявления независимости Грузии, а воз и ныне там. Мы пока вроде бы находимся в зачаточном состоянии и все никак не можем родиться. Родиться, подрасти и выйти в люди… т.е. в нормальное государство.

И конца этому не видно.

А мораль… что там мораль? Не до морали сейчас, быть бы живу.

Мораль будет потом, когда заживем хотя бы как средняя восточноевропейская страна.

Но заживем ли?..

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