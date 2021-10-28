Школа как политическая арена

Учителя и родители учеников тбилисской школы №119 требуют от Министерства образования и науки вернуть на должность и.о. директора Тею Брегвадзе. Отстраненная вчера от этой должности, она утверждает, что ее уволили по политическим причинам, а на ее должность назначили сторонницу «Грузинской мечты».

Сегодня учебный процесс в тбилисской школе №119 приостановлен. С утра возле входа в учебное заведение собрались педагоги и родители учеников, выступающие против отстранения от должности Теи Брегвадзе, на протяжении года исполнявшей обязанности директора этой школы. О своем увольнении она узнала только вчера. Произошло это из-за политических предпочтений, уверена уже бывшая сотрудница школы. Брегвадзе говорит, что о ее неприязни к «Грузинской мечте» знали все, однако сама она никогда не говорила на эту тему в пределах школы. Негодование педагогов и родителей, собравшихся сегодня возле учебного заведения, чтобы поддержать Тею Брегвадзе, вызвал и тот факт, что поинтересоваться происходящим сюда пришел представитель члена тбилисского городского собрания от правящей партии:

«Никто из Министерства образования не пришел, не спросил, что происходит, почему остановился учебный процесс. Зато этим заинтересовался представитель штаба «Грузинской мечты». Тем самым он подтвердил, что это они (представители правящей партии) назначили директора. Пришел и спрашивает: где директор? А директор пока не появлялся, вот они и ищут назначенного ими же директора. Я открыто поддерживала одну партию, но только за пределами стен школы, и никогда не фиксировала свою позицию в школе», – сказала Тея Брегвадзе в интервью грузинским СМИ.

Сам Андрия Капанадзе, представитель члена тбилисского городского собрания от «Грузинской мечты» Шалвы Огбаидзе, так попытался объяснить цель своего сегодняшнего визита в школу №119 журналистам:

«Мне позвонили граждане, сообщили о том, что привели детей в школу и не могут их завести. Это школа, а школа не должна заниматься политической деятельностью. Исполнявшая обязанности директора обвиняет всех потому, что сама не аполитична».

Тея Брегвадзе была осведомлена о том, что ее могут сменить на посту и.о. директора, заявили сегодня в Министерстве образования.

«Министерство образования и науки категорически отрицает распространенную информацию о том, что Тея Брегвадзе была уволена по политическим мотивам. Эта информация – ложь. Прежде всего, уточним, что Тея Брегвадзе никогда не была директором 119-й школы, она занимала должность заместителя директора этой школы и временно исполняла обязанности директора. 8 сентября 2020 года у директора тбилисской школы №119 Пааты Размадзе истек шестилетний трудовой договор, после чего его обязанности продолжила исполнять Тея Брегвадзе. 27 октября на должность и.о. директора была назначена Тамар Табуашвили. Домыслы госпожи Теи Брегвадзе касательно ее увольнения по политическим мотивам совершенно необоснованны. Также категорически недопустимо, чтобы человек, работающий в системе образования, вмешивался в школьный учебный процесс и использовал учеников и учителей как политический инструмент», – говорится в письменном заявлении ведомства.

Кроме того, как призналась сегодня сама Тея Брегвадзе, она не сдавала экзаменов, необходимых для получения должности директора. Впрочем, экзамен этот не проходила и назначенная министерством на эту должность Тамар Табуашвили, поэтому части преподавателей школы и родителей учеников непонятна логика Минобразования. Они утверждают, что выбор ведомства пал на значительно менее квалифицированного человека и к тому же ярого сторонника «Грузинской мечты».

«Я не хочу, чтобы в эту школу приходил кто-то без соответствующей квалификации. Да, госпожа Тея не сдавала экзаменов, но ведь они назначают на должность такого же человека – не сдававшего экзаменов. Это чисто политическое решение, поскольку госпожа Тея не подчинялась их (правящей партии) приказам», – говорит отец одного из учеников. Многие другие педагоги и родители учеников требовали от Минобразования сегодня сохранить должность и.о. директора школы №119 за Теей Брегвадзе:

«Главное, какой у школы директор, как он относится к педагогам, родителям. Я, как родитель, очень довольна госпожой Теей, я не выхожу за рамки, абсолютно аполитичный человек, не поддерживаю ни одну политическую силу, при этом скажу, что на посту директора она была очень хороша. Наверное, «Грузинская мечта» не желает, чтобы директором какой-либо школы был человек, поддерживающий «Национальное движение»», – сказала мать одного из учеников.

Озвученных обвинений и предположений достаточно, чтобы расследованием данного факта заинтересовались в компетентных органах, считают поддерживающие Тею Брегвадзе. Впрочем, учитывая возможную причастность властей к процессу увольнения служащих школ по политическим признакам, рассчитывать на справедливость пока не приходится, неоднократно заявляли в неправительственном секторе.

Случай с и.о. директора школы №119 не первый зафиксированный в текущем году в разгар предвыборной гонки. Только за сентябрь текущего года в аппарат Народного защитника поступили четыре подобных жалобы от служащих разных школ, и омбудсмен в рамках своих полномочий призвала власти пресекать подобные факты.